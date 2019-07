Axis vindt dat kunstmatige intelligentie bewezen waarde voor klanten moet opleveren

Net zoals bij veel andere techbedrijven, wordt ook IP-camera- en beveiligingsspecialist Axis geconfronteerd met kunstmatige intelligentie en machine learning. Toch wil het Zweedse bedrijf nog niet volledig inzetten op de technologie omdat het ‘moet’. Kunstmatige intelligentie staat op de agenda, maar het moet bewezen waarde voor klanten opleveren. Ook richt Axis zich steeds meer op samenwerking met zijn vele partners, zijn open standaarden belangrijk en lonkt het naar Google Cloud Platform, Microsoft Azure en AWS.

Kunstmatige intelligentie en machine learning behoren tegenwoordig momenteel tot de belangrijkste ‘technologietoverwoorden’ in de markt. Iedere IT-leverancier is met de technologieën bezig en verwacht ze met grote snelheid binnen het portfolio te implementeren. Vaak ook om de spreekwoordelijke boot niet te missen of simpelweg uit marketingoverwegingen.

Wars van de hype

Als het aan het Zweedse Axis ligt, is deze aandacht voor alles rondom kunstmatige intelligentie, machine learing of deep learning op dit moment niet de eerste vereiste. Vanzelfsprekend volgt de specialist de ontwikkelingen rondom deze technologieën -net als die voor cloud/edge computing en cybersecurity/privacy, op de voet. Wel heeft het bedrijf een geheel eigen benadering over hoe kunstmatige intelligentie binnen zijn eigen producten gaat worden ingezet.

Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is heel goed naar de zogeheten ‘hype cycle’ kijken. Vaak wordt van een nieuwe technologie in het begin heel veel verwacht, maar valt de ontwikkeling of de adoptie toch erg tegen. Dit heeft als gevolg dat leveranciers vaak in een snel tempo producten op de markt brengen, die dan uiteindelijk in de praktijk toch weer tegenvallen. Met alle gevolgen van dien voor de betreffende leveranciers. Axis noemt hierbij als voorbeeld de tegenvallende resultaten van de hype rondom video analytics van een aantal jaar geleden.

Geen generieke toepassing

In de surveillance-industrie zit het gebruik van kunstmatige intelligentie echt nog in een ontwikkelingsfase, stelt Manager Business Development Middle Europe Edwin Beerentemfel van Axis tegenover Techzine. Er zijn nog niet veel generieke toepassingen in te zetten. Volgens hem is dit de voornaamste reden dat Axis nog niet veel over deze technologie communiceert.

Wanneer je het als bedrijf communiceert, verwachten klanten volgens Beerentemfel direct dat de toepassingen betrouwbaar werken en dus bewezen toegevoegde waarde leveren. Daarom moet eerst aan een aantal voorwaarden worden voldaan, zodat de technologie echt voor camerasecurity-toepassingen geschikt is. Zo moeten de lichtcondities in orde zijn om een voldoende pixel-dichtheid te realiseren. Dit om een goede objectherkenning te kunnen doen.

Verder moet je een ‘defined use case’ hebben. Beerentemfel doelt hiermee op een algoritme dat heel goed werkt voor één specifieke toepassing. Generiek je producten slim laten zijn, dat zegt volgens hem dus helemaal niets. De algoritmes moeten specifiek op de use case(s) worden getraind, dan kan je ze goed inzetten. Als belangrijke use cases voor het securitysegment waarin Axis werkzaam is, draagt het bedrijf autotracking, kentekenregistratie, cameragerelateerde analytics en het in de gaten houden van rondhangende personen aan.

Dit alles vereist natuurlijk ook veel rekenkracht. Binnen de huidige cameratoepassingen van de leverancier is deze op dit moment nog niet aanwezig. Ook komt hierbij nog toegevoegde (servergebaseerde) hardware kijken voor complexe applicaties. Ook deze moet goed ingeregeld zijn.

Omdat aan onder meer bovenstaande voorwaarden nog niet wordt voldaan, is de leverancier dus terughoudend om te snel ‘slimme’ technologie in te zetten. Het moet eerst echt gewoon werken, aldus Beerentemfel.

Eerste voorzichtige toepassingen

Dit laat echter niet onverlet dat ‘slimme’ technologie toch langzaam in verschillende producten verschijnt. Een voorbeeld van deze beginnende toepassingen voor specifieke use cases, is de technologie van het Franse dochterbedrijf Citilog. Het gaat hierbij om de inzet van camerabewaking voor het signaleren en afhandelen van incidenten op wegen of in tunnels. Hierbij werden signaleringen van valse meldingen of ‘false positives’ aan een algoritme toegevoegd. Dit algoritme leerde vervolgens deze valse meldingen van echte te onderscheiden, zodat nu het aantal foutieve meldingen met, naar eigen zeggen, 90 procent kan worden teruggedrongen. Dit vindt allemaal plaats op basis van machine learning.

Deze technologie heeft uiteindelijk een object detection-toepassing op geleverd, die nu in andere producten wordt toegepast. De technologie herkent nu mensen, voertuigen en objecten en komt zeer binnenkort beschikbaar in een tweetal andere oplossingen van Axis; een verbeterde versie van de AXIS Guard Suite en een verbeterde object tracking voor PTZ-camera’s. Deze camera’s kunnen straks als standaard-feature mensen, voertuigen of objecten identificeren, focussen en volgen.

Komst ARTPEC-7 chipset maakt veel mogelijk

Voor al deze ontwikkelingen vormt, zo gaat Beerentemfel verder, de zelfontwikkelde en -gebouwde ARTPEC 7-chipset de basis. De chipset biedt nu voldoende processorcapaciteit voor toepassingen als kunstmatige intelligentie, meer beveiligingsopties, een verbeterde compressietechnologie voor videobeelden en betere image processing-technologie. Ook maakt de nieuwe chipset meer uitgebreide analytics-capaciteiten mogelijk. Deze kunnen nu direct op de camera’s worden uitgevoerd. Dit met een realtime object detector-oplossing.

Stap voor stap

Volgens Axis zit kunstmatige intelligentie dus nog erg in de marketinghype en daarom is het bedrijf erg terughoudend met de inzet ervan. Als het echt iets meer daarmee wil gaan doen, moet het stap voor stap gaan. Oplossingen moeten de hoogste kwaliteit en waarde voor klanten hebben, zo vat Beerentemfel de strategie samen.

Samenwerking versterkt ontwikkeling

Een ander terrein waar Axis veel aandacht aan besteedt, zijn de samenwerkingen waarin het participeert. De IP-camera- en beveiligingsspecialist ziet hier volgens Enterprise Solutions en Eco System Manager Jeroen Kouwenhoven heel veel meerwaarde in. Kern van deze samenwerking is dat Axis een open platform biedt waarbinnen gezamenlijk aan de technische roadmap kan worden gewerkt. Binnen deze samenwerking doen nu wereldwijd ongeveer 3700 partners mee, waaronder zelfs concurrenten.

Ook heeft het bedrijf een open API-platform, waarbij iedereen applicaties kan ontwikkelen die -als een echte edge-toepassing- op de camera’s zelf kunnen worden gedraaid. Inmiddels zijn hierbinnen alweer een 106-tal applicaties beschikbaar. Bovendien worden ontwikkelaars bij het creëren van deze applicaties ondersteund, onder meer door rechtstreeks chatcontact met de specialisten van de Zweedse leverancier.

Al deze open platformen zijn volgens Kouwenhoven erg belangrijk. Op deze manier kunnen partners -en dan vooral de softwarepartners- alle producten van Axis testen. De hierbij opgedane ervaringen kan de fabrikant natuurlijk ook weer gebruiken voor verbeteringen. Uiteindelijk kan Axis dan bij de lancering aangeven dat zijn partners hier ook al geschikte toepassingen voor hebben.

Ook open standaarden

Niet alleen werkt Axis dus samen voor het ontwikkelen van producten, het maakt zich in de branche ook sterk voor open standaarden. Zo heeft het samen met leveranciers als Bosch en Sony de open standaard ONVIF omarmt. Met nu ruim 450 deelnemers kan volgens Kouwenhoven van echt wel een industriestandaard worden gesproken.

Concreet is de standaard een samenwerkingsverband voor het ontwikkelen van gestandaardiseerde interfaces voor een effectieve interoperabiliteit voor op IP gebaseerde security-toepassingen. Dit betekent dat in de producten van de participerende bedrijven standaard-functies op basis van deze standaarden werken en dus hetzelfde zijn.

Voor meer leverancier-specifieke functionaliteit gelden dan eigen propietary-protocollen, geeft Kouwenhoven aan. In het geval van de Zweedse specialist is dit het eigen VAPIX-protocol. Maar niet alle gebruikers hebben die speciale functionaliteit, bijvoorbeeld analytics, dus zijn de producten die alleen ONVIF hebben al ruim voldoende. Bovendien zijn die protocollen ook iets anders te interpreteren, zodat het aanpassen van Axis-camera’s naar meer eigen wensen ook soepel verloopt.

Voorzichtige contacten met (multi)cloudpartijen

Een andere vraag die we Axis voorlegden, is hoe het bedrijf naar de aandacht voor de (multi)cloudomgevingen van aanbieders als Google Cloud Platform, Microsoft Azure of AWS kijkt. We zijn hierover vooral benieuwd, omdat binnen de moderne netwerkketen de oplossingen van Axis duidelijk een voorbeeld zijn voor wat er aan de ‘edge’ allemaal gebeurt. Wat blijkt is dat het bedrijf hier eigenlijk nog geen echte concrete strategie heeft. Axis is zich wel aan het voorbereiden op de cloud. Alle diensten die het bedrijf biedt en ontwikkelt worden daarop voorbereid. Deze diensten moeten volgens Kouwenhoven straks allemaal op de edge, op een server in het datacenter en natuurlijk in de (multi)cloud kunnen draaien.

Wel zijn er inmiddels contacten met de bekende grote cloudplatforms, maar het ziet hen als echte grote partijen, terwijl het zichzelf ‘klein’ acht. Aan de andere kant zien de hyperscalers Axis weer als een mooie generator voor bandbreedte. Denk bijvoorbeeld aan al de videobeelden die moeten worden getransporteerd, opgeslagen en worden geanalyseerd.

Axis kijkt hoe het de bestaande partnerprogramma’s kan aanpassen. Het wil hiervoor naast de vele softwarepartijen en infrastructuurleveranciers als Dell, HPE of Extreme Networks, nu ook cloudpartijen hieraan toevoegen. Hierbij is de vestiging in de Verenigde Staten in principe leidend. Vooral omdat het vaak dus Amerikaanse leveranciers zijn waarmee moet worden onderhandeld. Ook op partnergebied zit Axis de komende jaren dus niet stil.

Toekomstige ontwikkelingen Axis blijven zeer interessant

Als we een conclusie trekken uit wat we recent allemaal hoorden, zien we dat Axis eigenlijk net als ieder ander bedrijf de moderne technologieën en samenwerkingsmodellen goed in het vizier heeft.

Door te besluiten deze technologieën zonder al te veel haast en wars van de marketinghypes te omarmen, kan het bedrijf rustig bouwen aan goede use cases die voor de klanten echt waarde kunnen opleveren. Het hanteren van een open platform en het aangaan van de juiste samenwerkingsverbanden, levert daarbij zeker ook een toegevoegde waarde. En dan hebben we het nog niet gehad over alle ontwikkelingen op het gebied van privacy en compliance, het IoT en smart cities die steeds meer belangrijker worden. Vanzelfsprekend vormt de stap naar hybride en de hierboven al gememoreerde (multi)cloudomgevingen voor Axis nog voldoende uitdaging.

Wel vragen we ons af of deze strategie ook niet een nadeel kan zijn. Axis loopt wel het risico dat het door zijn concurrenten, maar eventueel ook door zijn partners, links of rechts wordt ingehaald. Of dat het alweer snel achter nieuwe ‘buzz words’ moet aanjagen. We blijven daarom benieuwd naar wat het nog meer gaat brengen.