Cisco en Telindus starten “Together in IT” om klanten beter te bedienen

Deze week waren we te gast bij Telindus, om bijgepraat te worden over een grote aankondiging. Telindus gaat namelijk een langdurige samenwerking aan met Cisco, voor minstens twee jaar, om klanten beter te bedienen. Vanuit een nieuw kennisplatform, Together in IT, moeten diverse diensten “as a service” worden aangeboden.

De manier waarop bedrijven tegenwoordig technologie inzetten is aan het veranderen. Of eigenlijk moeten we zeggen, hoe ze technologie zouden moeten inzetten. Dat is ook een van de redenen waarom Cisco en Telindus de handen ineen slaan en intensief gaan samenwerken. Ze willen de eindklant beter bedienen en ervoor zorgen dat die optimaal gebruikmaakt van de oplossingen die het, “as a service”, heeft afgenomen. “Beide organisaties bevinden zich in de transformatie van IT-productleverancier naar IT-dienstverlener en zijn ijzersterk op het domein waarin ze actief zijn. Door onze kennis en krachten te bundelen, ontstaat de mogelijkheid om het serviceniveau voor klanten en partners steeds verder te verhogen.”, aldus Joris Leupen, managing director, Telindus.

Veel bedrijven zijn nog steeds gewend om producten en oplossingen aan te schaffen, deze te implementeren, en er vervolgens jaren niet meer naar om te kijken. Pas bij een volgend groot update en migratietraject kijken ze dan weer eens kritisch naar een gekozen oplossing en de mogelijkheden die erbij zijn gekomen. Vandaag de dag is dat model achterhaald en niet meer houdbaar. Steeds meer diensten worden “as a service” aangeboden, zo blijkt ook uit het onderzoek van Telindus. Niet langer koopt de klant eenmalig de oplossing en de implementatie, maar het betaalt een maandelijks bedrag om een dienst geleverd te krijgen op basis van het gebruik.

As a service betekent ook een continu verbetertraject

Diensten die “as a service” worden aangeboden worden dan ook continu doorontwikkeld. Er worden nieuwe features aan toegevoegd en zaken verbeterd. Het is een abonnementsmodel, waarbij er door de leverancier en partner ook continu service wordt verleend. Dit gebeurt niet alleen in het beginstadium. Zo wordt de klant compleet ontzorgt qua installatie en configuratie, terwijl customer experience ook een belangrijk onderdeel is. Een geleverde dienst moet niet alleen goed werken. Het is ook belangrijk hoe de klant een dienst ervaart en wat een leverancier en partner kunnen doen om die ervaring zo optimaal mogelijk te houden. Een van de belangrijkste dingen is zorgen dat de klant gebruik blijft maken van de laatste innovaties. Als er nieuwe features worden toegevoegd die relevant zijn voor de klant, die een dienst efficiënter, beter of goedkoper kan maken, moeten die features ook worden geactiveerd en optimaal worden benut.

Dit is wat Cisco en Telindus nastreven met de samenwerking Together in IT. Zorgen dat de klant optimaal gebruikmaakt van de geleverde diensten, en dat alle features die relevant zijn of recent zijn toegevoegd ook worden ingezet. Dit vraagt om andere disciplines binnen de organisaties van de leverancier en partner. Daarom heeft Cisco vorig jaar fors geïnvesteerd in extra personeel om de customer experience te verbeteren. Telindus is op zijn beurt met een intern proces bezig om de afstemming tussen sales en operations te verbeteren, zodat de klant de beste ervaring krijgt. Hier heeft het ook een aantal klanten bij betrokken, om daarvan te leren. Het serviceniveau moet van een zeer hoog niveau zijn. Daarom heeft Telindus ervoor gekozen om er een continu verbeterproces van te maken. “Er is altijd ruimte om te leren en te verbeteren”, aldus Bas ter Heurne, sales director bij Telindus.

Together in IT

Cisco en Telindus hebben nu samen het kennisplatform Together in IT opgetuigd, van waaruit ze oplossingen gaan leveren die de klant moet helpen innoveren en ontzorgen. Zorgen dat de complexe IT-infrastructuur beter functioneert, maar ook een stukje beheer uit handen te nemen van de interne IT-organisatie, zodat die zich kunnen focussen op belangrijkere zaken voor de business.

De bedoeling is dat Cisco en Telindus meerdere producten gaan aanbieden vanuit het nieuwe platform. Deze week is het eerste product beschikbaar gekomen en dat is SD-WAN. Om dit te vieren werd er een lunch georganiseerd, verzorgd door de bekende chefkok Ron Blaauw. Bij een goed gerecht versterkt de combinatie van ingrediënten elkaar, iets wat Cisco en Telindus met deze samenwerking ook willen bereiken.

Zoals vermeld was SD-WAN pas de eerste oplossing die vanuit Together in IT beschikbaar is gekomen. De komende twee jaar komen daar nog diverse security- en connectiviteitsoplossingen bij. Daarover wordt op een later moment meer gecommuniceerd. De bedrijven benadrukken verder dat ze werken vanuit drie pijlers; de ambities van de klant, technologie en kennisdeling. Cisco en Telindus beschikken beide over een enorme hoeveelheid kennis, waarmee met technologie de ambities van de klant ingevuld kunnen worden. Op een manier die de klant ontzorgt en vooral helpt te innoveren.