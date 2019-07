CompTIA’s Benelux-community maakt kansen en uitdagingen in IT bespreekbaar

IT-bedrijven en -professionals zien over het algemeen steeds meer kansen op de markt, maar dat gaat tegelijkertijd gepaard met uitdagingen. Neem bijvoorbeeld de personeelsproblemen waar organisaties tegenaan lopen. Wanneer zij op zoek zijn naar een goede pentester, dan wacht hen een behoorlijke klus. En zo zijn er meer IT-functies die moeilijk ingevuld kunnen worden. De meningen over een oplossing voor het tekort lopen echter uiteen. Zo zal de één meer aandacht binnen het onderwijs voor IT als primaire oplossing zien, terwijl de ander het heropleiden van eigen personeel als gewenste oplossing aandraagt. IT-leveranciers doen er dan ook goed aan om met elkaar het gesprek aan te gaan, om dergelijke uitdagingen beter aan te pakken. Met dat idee lanceerde IT-brancheorganisatie CompTIA onlangs een vendor-neutrale Benelux-community, ook wel de Benelux Business Technology Community.

CompTIA staat vooral bekend om zijn trainings- en certificeringstrajecten. Bij zo’n traject kan je stapsgewijs opgeleid worden tot een volwaardig professional op verschillende terreinen. Aanvankelijk leer je echt de basics, zoals het installeren en configureren van computersystemen. Als je gaande weg dieper in de materie duikt, kan er gekozen worden voor een specialisatie in infrastructuur of cybersecurity.

CompTIA positioneert zich echter breder dan een IT-certificeerder, en wil als een associatie voor techbedrijven gezien worden. Inmiddels biedt CompTIA al een wereldwijd netwerk waar allerlei partijen deel van uitmaken, van grote IT-vendoren tot lokale spelers. Zij kunnen hier van profiteren door kennis uit te wisselen of door CompTIA in te zetten als een belangenbehartiger. Uiteraard haalt CompTIA hier zelf ook zijn voordeel uit. Het is een non-profit en wil in alles wat het doet een vendor-neutrale uitstraling hebben. Zo kan het zijn security-trainingen aanpassen als het van verschillende leveranciers van cybersecurity-oplossingen vergelijkbare ontwikkelingen verneemt.

Prominenter in de markt aanwezig

De volgende stap voor de Nederlandse en Belgische markt, waar CompTIA al wel actief was, zal zich voordoen door middel van een community voor ieder land. De non-profit zag met name reden voor de communities in de Benelux aangezien de regio als progressief bekend staat. Dit moet ook bijdragen aan de verdere vormgeving van de community. Tijdens de recente lancering van de Nederlandse community onderstreepte CompTIA meermaals dat de Benelux Business Technology Community in omvang moet groeien. In Nederland hebben onder andere Citrix, Datto, Sophos en Portland zich al aan het project verbonden, terwijl in België waarschijnlijk Eddy Willems van G DATA zich aan de community gaat verbinden.

Met de Benelux Business Technology Community moeten zulke bedrijven geholpen worden met de een aantal topuitdagingen die CompTIA ziet. In het begin haalden we al even het tekort aan IT-personeel aan. Daar kan CompTIA een rol in spelen door werknemers opnieuw op te leiden, ook wel retraining genoemd. Daarnaast is de input van cybersecurity-specialisten meer dan welkom, aangezien zij andere IT-professionals kunnen bijpraten over de ontwikkelingen in het landschap. Nederlandse en Belgische organisaties maken zich door de vele hackpogingen in het nieuws immers zorgen over cybersecurity. Het omgaan met opkomende technologieën als kunstmatige intelligentie (AI) en het Internet of Things (IoT) is eveneens iets wat hoog op de agenda staat binnen organisaties. Op dit vlak ziet CompTIA graag veilige oplossingen en meer adoptie, terwijl er ook nagedacht moet worden over het beschermen van klanten en regulering door de overheid.

De stappen die CompTIA hiermee zet zijn duidelijk een middel voor het Nederlandse en Belgische bedrijfsleven om een stukje verder te komen. In andere landen zijn eveneens communities gelanceerd. Het bedrijfsleven bleek daar ook de toegevoegde waarde te zien. In het Verenigd Koninkrijk begon men bijvoorbeeld net als in Nederland kleinschalig. Later sloten steeds meer bedrijven zich aan bij die community, waaronder ook grotere namen uit de IT-markt.

Meerdere partijen hebben baat bij community

Natuurlijk heeft CompTIA zelf ook baat bij de Benelux-community. De non-profit kan nog groeien op onze markt. Zoals gezegd staat CompTIA voornamelijk bekend om zijn trainingen en certificeringen. Toch gaat de voorkeur van de meeste bedrijven uit naar personeel met een CISSP-certificaat van (ISC)2. Dat certificaat vereist meer technische kennis en is wat bekender onder security-professionals. Met de community adresseert CompTIA ook dus direct die uitdagingen voor zijn certificaten. De community zal het imago bevorderen, het zal voor werknemers en werkgevers een serieuzere optie zijn voor een opstap naar nog professionelere trainingen en het zal kunnen bijdragen aan het tekort aan professionals.

CompTIA intensiveert hiermee tevens zijn taken als een associatie voor IT-bedrijven. Op dat vlak kan het bedrijf ook nog meer bekendheid verwerven, waar de community mogelijk de opstap voor is. Als de gemeenschap in de smaak valt bij deelnemende partijen, dan zal dat zich automatisch verspreiden via mond-tot-mondreclame.

In theorie zet CompTIA met de community dus een stap waar allerlei partijen van profiteren: het bedrijfsleven, de werknemers en de non-profit zelf. We zijn dan ook benieuwd of het potentieel ten volle benut gaat worden.