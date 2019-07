On Tour: Interview Citrix CTO Christian Reilly

Een goed gesprek over Citrix Workspace is wellicht een betere samenvatting voor deze “On Tour” met Christian Reilly, de CTO van Citrix. Natuurlijk is de opzet een interview en de intentie om zoveel mogelijk te weten te komen, en de lastige vragen voor Citrix laten we ook zeker niet achterwege. Feit is echter dat Reilly er een echt gesprek van maakt, waardoor het ook een stuk prettiger is om naar te kijken.

Net als bij eerdere “On Tour” video’s gaan we echt de diepte in, wederom een lang video interview van ongeveer 35 minuten. Voor degene die niet de hele video wil bekijken hebben we onder de video een aantal onderwerpen uitgelicht, door die links te volgen kan je instromen in een specifiek stuk van het interview. Uiteindelijk komt alles aan bod: hoe het met Citrix gaat, de concurrentie, de Citrix Workspace, de Intelligent Workpace, Analytics en de ambities op het gebied van nocode en lowcode.

Voor de gemiddelde Citrix-expert of iemand die er dagelijks mee werkt een aanrader om te bekijken, het geeft een inkijkje in waar Citrix naartoe beweegt met zijn product en wat we mogelijk nog kunnen verwachten in de toekomst.

In de video komen verschillende onderwerpen aan bod. Hieronder een selectie om een specifiek gedeelte te kunnen bekijken: