Lenovo DCG wacht volgende grote stap met uitbreiding netwerkmogelijkheden

De Lenovo Data Center Group (Lenovo DCG) bevindt zich in een markt waar veel ontwikkelingen plaatsvinden. Organisaties verschuiven steeds vaker on premise infrastructuur naar de cloud, terwijl er ook steeds meer over edge computing wordt nagedacht. Smart cities en het Internet of Things (IoT) zijn enkele voorbeelden waar oplossingen steeds meer op aangepast moeten worden. Om zo goed mogelijk op zulke ontwikkelingen in te springen, gaat Lenovo DCG zijn netwerkmogelijkheden verder uitbreiden.

Tijdens de recente Accelerate-conferentie van het bedrijf was er veel aandacht voor wat er in de afgelopen jaren is bereikt. Dit aangezien Lenovo DCG nog vrij jong is. Na de overname van IBM’s divisie voor x86-servers werden de activiteiten ondergebracht in de pc-divisie, maar door de capaciteiten en omvang van die divisie werden de datacenteractiviteiten overschaduwd. Begin 2017 besloot men zodoende als Lenovo DCG verder te gaan, waarna het een stuk beter begon te lopen. Op productniveau innoveert men in rap tempo en er zijn mooie groeicijfers.

Het is nu zaak om verder door te pakken. We vroegen ons tijdens Accelerate dan ook af wat Lenovo DCG zelf als volgende grote stap ziet. De komende periode gaat het bedrijf intensiever inzetten om zijn netwerkmogelijkheden uit te breiden, zodat het extra gebruikstoepassingen kan ondersteunen en de concurrentie op andere partijen opgevoerd wordt.

Krijgen we een NetApp-achtige constructie om netwerkcapaciteiten uit te breiden?

Zonder meer de interessantste ontwikkeling die Lenovo DCG op dit vlak te wachten staat, werd tijdens Accelerate als teaser meegegeven. Als we de woorden van President Data Center Group Kirk Skaugen geloven, dan komt er een joint venture zoals Lenovo DCG dat al heeft met NetApp. “Ik zei dat we een hele grote storage-samenwerking hebben gedaan. Maar ik zei ook dat we een grote netwerksamenwerking zullen doen. Dus we lanceerden de NetApp-alliantie en hebben de joint venture operationeel gemaakt. Dat is het Lenovo NetApp-bedrijf dat in China actief is. En dit jaar zul je zien dat we soortgelijke dingen ook doen met networking”, verduidelijkt Skaugen nog eens na de keynote.

Uiteraard probeerden we bij verschillende medewerkers hier en daar nog wat los te krijgen over welke kant dit precies op gaat, maar daar deed niemand een uitspraak over. Als je echt iets NetApp-achtigs wil bewerkstelligen, dan zou er wat ons betreft een samenwerking moeten komen met een grote netwerkspecialist. Cisco, HPE-Aruba, Juniper Networks en Extreme Networks zijn dan de vier aanbieders die qua omvang aanspreken. Cisco heeft echter een serverportfolio dat concurreert met dat van Lenovo DCG, waardoor het eigenlijk al afvalt. HPE-Aruba is om dezelfde reden een onlogische keuze. In onze ogen blijven dan alleen Juniper Networks en Extreme Networks over als logische opties, al hebben we dit niet kunnen verifiëren.

Door met een dergelijke partij in zee te gaan, zou Lenovo DCG beter de concurrentie met Dell Technologies en HPE aan kunnen gaan en kan het in één klap een flinke stap op de markt zetten. De grote concurrenten beschikken beide wel over de nodige netwerkspecialisatie. Zelfstandig actiever worden in het netwerksegment is lastig. Lenovo DCG heeft wel kennis en kunde in huis, maar dat zal niet genoeg zijn om een stevige voetafdruk op de markt te zetten.

NetApp betekent veel voor Lenovo DCG

Met het refereren naar soortgelijke activiteiten als met NetApp gebeurde, mogen we ook wel een dergelijke partner verwachten. Op de storagemarkt hebben Lenovo DCG en NetApp in korte tijd namelijk aangetoond een aanvulling te kunnen zijn op elkaar. Binnen de samenwerking worden de all-flash data management-oplossingen van NetApp gecombineerd met Lenovo DCG’s ThinkSystem-infrastructuur. Door de samenwerking is Lenovo DCG meer gaan betekenen op de enterprisemarkt, waar NetApp oorspronkelijk vandaan komt, terwijl NetApp weer wat meer voor mkb’ers en grootzakelijke bedrijven kan betekenen. Er zijn namelijk Lenovo DCG-servers beschikbaar met NetApp’s datamanagementsoftware. Aan de hele grote enterprise-organisaties verkoopt Lenovo DCG dan weer NetApp storage-oplossingen.

Volgens Lenovo DCG heeft de samenwerking in de afgelopen maanden al veel voor beide partijen betekend. In onze optiek kan de belofte voor een NetApp-achtige aankondiging op het gebied van networking dan ook alleen maar resulteren in het aantrekken van één van de eerder genoemde bedrijven als partners.

Edge interessant onderdeel van netwerkcapaciteiten

Accelerate had dus interessanter kunnen zijn door de concrete plannen voor networking te onthullen, maar er gebeurt nog te veel achter de schermen om het echt wereldkundig te maken. Toch stipt het bedrijf aan dat er op dit vlak wel degelijk genoeg gebeurt. De markt biedt door de groeiende hoeveelheid gebruikstoepassingen enorme kansen. En dus intensiveert het bedrijf zijn activiteiten rondom het IoT en de rand van het netwerk; de edge.

De edge is met name interessant doordat data direct bij de bron kan worden verzameld en verwerkt. Gegevens zijn daardoor sneller te analyseren. Er is minder behoefte aan bandbreedte, de data hoeft niet eerst naar de cloud of een on premise server te worden verstuurd. Op die manier zijn systemen in staat om veel sneller kritieke beslissingen te nemen. Voor een zelfrijdende auto zou het versturen van data naar de cloud voor analyse om vervolgens het signaal terug te sturen een omslachtig en risicovol traject zijn. Dergelijke gebruikstoepassingen vragen om edge devices om tot een succes uit te groeien.

Meerdere samenwerkingen als basis

Lenovo DCG kan daar met zijn servercapaciteiten een belangrijke rol in spelen. Hiervoor heeft het al wat compacte datacenters geïntroduceerd waarvoor het samenwerkt met Scale Compting. Deze partij beschikt over het zogeheten HC3 Edge Platform dat gemaakt is voor edge-toepassingen van retailers en industriële bedrijven. Zulke ondernemingen hebben volgens Lenovo DCG behoefte aan gedistribueerde en op afstand beheersbare rekenkracht. Daarnaast willen zij dat IoT- en traditionele toepassingen gelijktijdig te gebruiken zijn. De software van Scale Computing speelt op die behoeftes in.

Overigens zijn er meerdere IT-vendoren die een rol zullen spelen voor de edge-mogelijkheden van Lenovo DCG. Naast Pivot3 en Orange is VMware’s Hyper-Converged appliance Project Dimension, waarmee beheerders via een controleplatform implementaties kunnen managen, een belangrijk onderdeel van de edge-strategie van Lenovo DCG. Project Dimension is beschikbaar voor traditionele datacentra, edge locaties en software-defined datacenters. Voor Lenovo DCG biedt dit dus op meerdere vlakken een voordeel.

Ambities zijn er, komende tijd meer duidelijkheid

Voor Lenovo DCG moet alles bij elkaar een solide basis vormen om op zo’n beetje ieder vlak van het IoT uit te groeien tot een grote speler. Het bedrijf durft ook ambitieus te zijn op dit gebied. Als je het bijvoorbeeld over smart cities hebt, dan roept het dat het end-to-end oplossingen wil leveren voor smart cities. Op termijn betekent dat onder andere een Lenovo edge server, een gateway en een IP-camera.

Zover is het allemaal nog niet en als we Lenovo DCG om de concreetste plannen vragen, dan draagt het de edge server ThinkSystem SE350 aan. Aanvankelijk startten de edge-activiteiten met een soort van ‘datacenter in een box’, maar met de ThinkSystem SE350 rolt het bedrijf een compact apparaat uit dat aan zijn langste zijde 38 centimeter is. Dit product kan aan een muur gehangen worden of in een rack geïnstalleerd worden. De ThinkSystem SE350 werkt met bekabeld ethernet, wifi en LTE.

Uiteindelijk kunnen we dus nog veel meer verwachten van Lenovo DCG op het gebied van networking, zo’n beetje in de breedste zin van het woord. De ThinkSystem SE350 is een opstap naar meer activiteiten, terwijl het er alle schijn van heeft dat men achter de schermen ook werkt aan een samenwerking met een netwerkpartij. Wij zijn in ieder geval benieuwd naar waar het bedrijf de komende periode mee gaat komen, want de beloftes zijn groot.