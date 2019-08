Sharp transformeert stapsgewijs naar een brede IT-leverancier

Leveranciers van Multi-Functional Printers (MFP’s), waaronder Sharp, kijken steeds vaker naar het uitbreiden van hun activiteiten. Dit vanwege de markt voor MFP’s, die iets minder rooskleurig is dan vroeger. Waar jaren geleden een toename in printen, kopiëren en scannen nog jaarlijks voor forse groei zorgden, is het nu eerder een groei van één procentpunt voor de totale markt. In verhouding met andere IT-leveranciers, zoals cloudproviders en cybersecuritybedrijven, is dat niet bijster veel. MFP-leveranciers introduceren daarom andere producten om organisaties te bedienen. Zo ook de zakelijke tak van Sharp, waar men steeds meer inzet op het leveren van zoveel mogelijk apparatuur voor bedrijfskantoren.

Sharp is bij het grote publiek bekend als leverancier van consumentenelektronica. Zo produceert het jaarlijks een significant aantal OLED-panelen. Het gerucht dat Sharp de displays voor Apple-producten gaat produceren doet zich ook al een tijdje de ronde. Dit mede doordat Foxconn een groot deel van de aandelen van Sharp bezit. Met die leverancier doet Apple al veel zaken voor hardwarecomponenten. Officieel is niets bekendgemaakt rond een eventuele overstap door Apple naar Sharp-panelen, maar de vermeende interesse toont aan dat Sharp een flinke footprint heeft op de consumentenmarkt.

Het bedrijf is echter ook op de B2B-markt een speler van formaat, oorspronkelijk vooral met zijn MFP-activiteiten. Die markt is zich echter behoorlijk aan het verbreden. Sharp zet vooral in op forse investeringen in nieuwe hardware-oplossingen, zoals een collaboration-scherm en een lijn met zakelijke laptops. Op die manier wil de zakelijke tak van Sharp uitgroeien tot een veelzijdige leverancier van kantoorbehoeften. We spraken recent over de veranderingen binnen het bedrijf met CEO Europe Jun Ashida.

Investeringen betalen zich uit

De topman geeft aan dat Sharp met de ingezette koers een goede richting is ingeslagen. Waar zowel de B2C- als B2B-activiteiten drie jaar geleden nog vanwege moeilijke omstandigheden aan Foxconn werden verkocht, is er nu weer groei op meerdere fronten. In Nederland opende het bedrijf onlangs een nieuw kantoor voor verdere uitbreiding, er is weer winst. Het bedrijf kocht honderden miljoenen aan aandelen terug van financiers en onder de vlag van Foxconn volgde er zelfs een overname.

Met het aantrekken van de pc-activiteiten van Toshiba heeft Sharp typisch een move gemaakt voor het verbreden van zijn zakelijke portfolio. De laptops hebben de naam Dynabook gekregen en moeten door de ervaringen van Foxconn en Sharp op twee manieren uitblinken. Zo kan de schaal waarop Foxconn opereert leiden tot een scherpere prijs van de pc’s dan tijdens het Toshiba-tijdperk. Het moederbedrijf heeft op veel vlakken contracten en ervaring, wat helpt bij het goedkoper produceren van hardware. Anderzijds kan Sharp zijn stempel drukken op de Dynabook-lijn door de notebooks van kwalitatieve panelen te voorzien. Op die manier ontstaat er een laptopmerk dat de zakelijke professional aanspreekt. De creatieve professional hecht veel waarde aan een goed beeldscherm. Als de kostprijs dan nog eens onder die van bijvoorbeeld een MacBook zit, dan is het unique selling point (USP) wel duidelijk. In combinatie met een aantal andere features en onderdelen moet het leiden tot echte zakelijke notebooks.

De aandacht rond het Dynabook-merk gaat de komende periode in ieder geval uit naar het verder uitbreiden van de activiteiten op de Europese markt. Na de overname van het Toshiba-portfolio richtten de activiteiten zich vooral op China, maar daar komt verandering in. Om verwarring te voorkomen, is de Europese Toshiba Client Solutions-afdeling onlangs omgedoopt tot Dynabook Europe. Wel blijft er in Europa een Toshiba-stempel op de producten zitten. In augustus verschijnen namelijk Portégé- en Tecra-laptops op onze markt, twee series die we vanuit het Toshiba-tijdperk kennen. Op zich een goede zet, want Toshiba heeft op de pc-markt een bepaalde reputatie opgebouwd die Sharp kan gebruiken.

Focus op Windows collaboration display

Met Dynabook heeft Sharp wat ons betreft een beslissing genomen om vooral wat mkb’ers te bedienen. Het bedrijf mikt echter ook op het leveren van oplossingen voor grootzakelijke bedrijven. De echte focus ligt de komende tijd namelijk op de Sharp Windows collaboration display (WCD). Het apparaat heeft wat weg van whiteboard als Microsoft Surface Hub en Samsung Flip, maar gaat een stuk verder om aan de behoeften van mkb’ers en enterprise organisaties te voldoen.

Het betreft een 70 inch scherm dat ingezet wordt voor het verbeteren van vergaderingen en samenwerking. Aan de basis hiervan staan taken die je van een dergelijk scherm mag verwachten. Zo helpt ondersteuning voor Office 365 bij het tonen van PowerPoint-presentaties op het scherm of het bellenmet een collega op afstand via Teams. Bovenop het display zit standaard een camera, zodat een grote vergaderzaal zowel met audio als met video ondersteund wordt tijdens een Teams-videomeeting.

Waar de Sharp WCD vooral om bekend staat, zijn de geïntegreerde Internet of Things (IoT)-sensoren. De camera mag er dan vrij basic uitzien, dat is hij zeker niet. De hierin verwerkte sensoren detecteren namelijk beweging, temperatuur, de luchtkwaliteit en licht. Daardoor kan het apparaat zien hoeveel mensen er in de zaal aanwezig zijn, zodat de juiste temperatuur, luchtkwaliteit en licht bepaald wordt.

Op papier klinkt deze functionaliteit best interessant. Het moment dat er “wat is het hier warm” gezegd wordt ben je hiermee voor en ook de gezondheid van de werknemers komt ten goede met de juiste luchtkwaliteit. Of de Sharp WCD ook echt in de smaak valt bij veel bedrijven zal nog moeten blijken. De beschikbaarheid komt momenteel namelijk op gang.

Iedereen gaat mee in nieuwe koers

De stappen die Sharp op allerlei vlakken zet, laten zien dat het steeds meer een rol voor zichzelf ziet in het ondersteunen van werknemers binnen organisaties. Dit gaat hand in hand met de aandacht die Ashida aanstipt voor het eigen personeel. “Wij zijn een mensenbedrijf”, stelt de Sharp-bestuurder. Hiermee doelt hij op het hebben van goede werknemers. Zij zijn belangrijk om een relatie op te bouwen, zowel binnen de eigen organisatie als met klanten. Dat laatste is vooral iets waar mkb’ers waarde aan hechten. Als je met zulke bedrijven zaken doet, is het vaak een kwestie van een goede relatie opbouwen om het vertrouwen te winnen. Zo zullen zij Sharp zien als een IT-vendor die om kan gaan met de veranderende digitale wereld.

De medewerkers van Sharp staat de uitdaging te wachten om de nieuwe koers en het concept te begrijpen. Voor zowel technische- als salesmedewerkers betekent het dat ze opnieuw moeten worden opgeleid. Jarenlang gingen hun werkzaamheden om MFP’s, maar nu gaat het meer om het voorzien van kantoren in meerdere IT-behoeften. Feit is echter dat niet elke Sharp-medewerker iets kan met een nieuw Sharp-product. Daarom hecht Sharp ook veel waarde aan het sluiten van samenwerkingen op internationaal en nationaal niveau, zodat partners eveneens op de veranderende situaties in kunnen springen. Dat maakt het allemaal wat eerlijker, want een goede MFP-verkoper is niet per definitie een goede verkoper van een collaboration display.

Uiteindelijk gaan alle neuzen dus dezelfde kant op, zodat de nieuwe bedrijfsstrategie nauwkeurig wordt gevolgd. Op termijn resulteert dit in een uniformere aanpak op allerlei niveaus. Zo denkt het bedrijf ook na over een goed centraal dashboard voor het beheer van alle apparatuur. Hoe dit eruit komt te zien, moeten we nog even afwachten. Duidelijk is wel dat Sharp straks veel IT-zorgen van bedrijven wegneemt. De stappen die hierbij horen, worden nog steeds gezet. We zijn dan ook benieuwd wat we in de komende periode van het bedrijf mogen verwachten.