Datagedreven malariabestrijding met “Visualize No Malaria”

Tijdens World Malaria Day 2019 op 25 juni jl. kondigde Tableau Foundation in samenwerking met partners Mapbox, Exasol en Alteryx een gift van 4,3 miljoen dollar in technologie en training aan ter bestrijding van malaria in Sub-Saharaans Afrika. In deze regio lopen naar schatting zo’n 60 miljoen mensen het risico malaria te krijgen, met vaak verstrekkende gevolgen. Per jaar overlijden er wereldwijd nog steeds meer dan 400.000 mensen aan de ziekte, de overgrote meerderheid in Sub-Saharaans Afrika. Vooral voor jonge kinderen is malaria levensbedreigend. Maar liefst 61 procent van de sterfgevallen betreft kinderen onder de vijf jaar. De aangekondigde gift is een uitbreiding van het in 2015 gelanceerde ‘Visualize No Malaria’-initiatief. Binnen dit programma werken non-profit gezondheidsorganisatie PATH en Tableau Foundation, het filantropische initiatief van Tableau-medewerkers, samen met het Ministerie van Gezondheidszorg in Zambia in de strijd tegen malaria.

‘Visualize No Malaria’

Het idee dat Tableau Foundation en PATH uitwerkten onder de naam ‘Visualize No Malaria’ was simpel: gebruik data en analytics om lokale gezondheidsfunctionarissen en hulpverleners in de gemeenschap eenvoudiger beslissingen te laten nemen. Het concept werd al snel omgezet naar een pilot in de zuidelijke provincie van Zambia, waarbij het personeel van het ministerie van Volksgezondheid een training kreeg in Tableau. Dit bleek een katalysator voor een explosie van innovatie op het gebied van dashboardontwerp, datakwaliteitscontrole en procesvernieuwingen op zowel dorps- als districtsniveau. Tegelijkertijd werden er grote stappen gemaakt wat betreft het in kaart brengen van het gebied en gebouwen. Zo werden machinaal leesbare kaarten van elk bouwsel in het Livingstone District gemaakt.

Malaria een stap voorblijven

De gegevens en inzichten werden verzameld met als doel om de ziekte een stap voor te kunnen blijven. Tableau Zen Masters werden ingeschakeld om het potentieel van voorspellende analyses te verkennen en speciale technologie werd ontwikkeld om belangrijke inzichten per sms te genereren voor de mobiele telefoons van de duizenden hulpverleners die dagelijks hun rondes maken. Steve Davis, President en CEO van PATH verwoordde het als volgt: “Om het succes van de malariabestrijding te vergroten moesten we manieren vinden om de afstand en de tijd die nodig is om gevallen te vinden en behandelen te verkorten. We hadden kortom nauwkeurige gegevens nodig die zich sneller verspreiden dan de ziekte zelf. En zo toewerken naar de mogelijkheid om risico’s en directe bronnen te voorspellen voordat gevallen zich voordoen.”

Succes in Zambia

De pilot leverde indrukwekkende resultaten onder de 1,8 miljoen mensen tellende zuidelijke provincie van Zambia op. De tijd die gezondheidsfunctionarissen moesten besteden aan het bekijken en begrijpen van gezondheidsgegevens werd teruggebracht van maanden naar uren. Zo konden ze veel sneller beslissen hoe een mix van interventies, waaronder de levering van medicijnen, het sproeien van verdelgingsmiddelen binnenhuis, het uitdelen van bednetten en andere bewezen technieken om bestaande gevallen effectief aan te pakken en nieuwe te voorkomen, het beste ingezet kon worden. Dankzij de combinatie van het verbeterde gebruik van gegevens met andere malariabestrijdingsinspanningen, kon de Zambiaanse overheid in vier jaar tijd een afname bekendmaken van 85 procent wat betreft het aantal gemelde gevallen van malaria. Het aantal malaria-gerelateerde sterfgevallen werd met maar liefst 92 procent teruggebracht.

Uitrol en innovatie in Senegal

Na het succes in de zuidelijke provincie werd het project vlot naar naburige provincies in Zambia uitgebreid. Tegelijkertijd sloot Senegal zich aan, die de pilot in Zambia nauwgezet had gevolgd. In samenwerking met de Senegalese regering kreeg het ‘Visualize No Malaria’-programma twee jaar geleden een nieuwe impuls en werden er nieuwe dashboards met meer functionaliteit ontwikkeld. Wederom stelden de resultaten niet teleur: In slechts twee jaar tijd daalde het aantal gemelde gevallen van malaria met 60 procent in een bevolking van Noord-Senegal van 1,8 miljoen mensen. Vanuit Zambia werd er met belangstelling gereageerd op de innovaties die in Senegal waren gedaan en al snel werd er ook grensoverschrijdend samengewerkt. Hiermee kreeg ‘Visualize No Malaria’ ook een internationaal component.

Uitbreiden en opschalen

De plannen voor de middelen die met de nieuwe gift beschikbaar worden gemaakt liggen al klaar. Ten eerste beogen zowel Zambia als Senegal het aantal districten waar het programma loopt, te vergroten. Voor Zambia is uitrol naar de vier overgebleven provincies voorzien, waardoor het de totale bevolking van 17 miljoen mensen zal kunnen profiteren van de ‘Visualize No Malaria’ aanpak. Belangrijke focus zal ook liggen op de bevordering van de samenwerking tussen de landen en over internationale grenzen heen. Malariamuggen laten zich immers ook niet door grenzen tegenhouden. Dit betekent wel dat PATH en de regeringen van Senegal en Zambia samen met de buurlanden de wettelijke kaders moeten verkennen die nodig zijn voor een effectieve gegevensuitwisseling. Senegal deelt bijvoorbeeld een grens van 749 kilometer met Gambia. Aangezien Gambia maximaal 48 kilometer breed is zou gegevensuitwisseling effectief kunnen dienen als een landelijke uitrol voor het land. Zambia deelt internationale grenzen met maar liefst acht verschillende landen. De meeste hiervan hebben belangstelling getoond om samen te werken, ondanks dat ze niet allemaal deel uitmaken de Elimination Eight-groep van landen die zich inzetten voor de eliminatie van malaria. Binnen de vernieuwde overeenkomst beoogd PATH tot slot om ‘Visualize No Malaria’ ook uit te breiden naar drie extra landen in het Elimination Eight-initiatief in zuidelijk Afrika. Zo kunnen de landen gaan samenwerken aan een regionaal functionerend ziektesurveillance-systeem.

Een einde aan malaria

“Het is een bijzonder enerverende tijd voor de wereldwijde gezondheidsgemeenschap en voor techbedrijven die een verschil willen maken, geeft Neal Myrick, Global Head van de Tableau Foundation, aan. “We kunnen zien wat werkt, met positieve gevolgen voor tientallen miljoenen mensen. De duizenden mensen die zich met hart en ziel inzetten om malaria te elimineren redden levens omdat ze waardevolle en betrouwbare gegevens binnen handbereik krijgen. Visualize No Malaria laat weer zien hoe krachtig gegevens en analyses zijn in de handen van een beslisser die ze daadwerkelijk kan gebruiken. De middelen die landen en gemeenschappen sinds het begin van het programma hebben ontwikkeld voor het bestrijden van malaria en andere complexe gezondheidsproblemen zijn ongelooflijk effectief. Het geeft goede hoop dat we het einde van malaria nog tijdens onze levens mogen meemaken.”

Dit is een ingezonden bijdrage van Tableau. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.