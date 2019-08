Bedrijfscultuur en ambities op de schop bij Intel: wat kunnen we verwachten?

Eerder dit jaar koos Intel voor Bob Swan als nieuwe CEO, nadat hij eerder al als CFO werkzaam was bij de processorgigant. De keuze voor Swan roept vragen op over de plannen voor de toekomst bij Intel. In een interview bij Fortune vertelde Swan over een aantal veranderingen die moeten gaan plaatsvinden bij het bedrijf. Hoe kunnen deze ontwikkelingen geduid worden en waar kunnen ze toe leiden?

Met het aanstellen van Swan als CEO en een nieuwe CCO (Chief Communication Officer) bij Intel is er een begin gemaakt met de vernieuwing van de management-toplaag. Een nieuwe CMO (Chief Marketing Officer) en CFO moeten nog aangesteld worden. Meermaals bleek uit onderzoek overigens dat er maar weinig CFO’s zijn die overstappen naar een CEO-functie en je kunt je afvragen of een expert op financieel gebied ook voldoende inhoudelijke kennis heeft om het gehele bedrijf te leiden.

De processorgigant bevond zich sowieso al in zwaar weer voordat Swan werd aangesteld, aangezien de ontwikkeling van nieuwe en snellere architectuur langzamer ging dan verwacht. De Wet van Moore -iedere twee jaar verdubbelt het aantal transistors op een computerchip- werd dan ook al even niet gevolgd door Intel, aangezien het nieuwe productieproces van het bedrijf enkele jaren later in werking zal treden dan bedoeld. De nieuwe architectuur werd al in 2015 verwacht, maar zal dit jaar pas op de markt komen. Swan stelt in het interview dat de vertraging te verklaren is doordat het bedrijf de lat toen te hoog heeft gelegd. Door een 2,7 keer hogere transistordichtheid als doel te stellen, terwijl het op dat moment juist steeds moeilijker werd een hogere dichtheid te realiseren, heeft het proces vertraging opgelopen en gingen de resultaten van Intel als onderneming achteruit.

Bedrijfscultuur op de schop

Bovenstaande punten van twijfel daargelaten, zorgde het interview met de nieuwe CEO in ieder geval voor een aantal interessante uitspraken over zaken die gaan veranderen bij Intel. Vooral de bedrijfscultuur zal opnieuw geëvalueerd worden op meerdere punten. Dit moet een bredere inzetbaarheid van Intel-producten mogelijk gaan maken. Volgens Swan bevindt de processorfabrikant zich namelijk in een transitiefase, doordat er steeds meer gefocust zal worden op processors in edge- en IoT-devices naast de processors in pc’s en servers, waar Intel uiteraard groot door geworden is. Denk bijvoorbeeld aan zelfrijdende voertuigen.

De CEO formuleerde het zelf als volgt: “Intel is van pc-centric naar data-centric geëvolueerd.” Dit betekent vrij vertaald dat Intel niet meer alleen op de pc-markt focust, maar op alle computing-markten. Aangezien er processors nodig zijn op allerlei plaatsen waar grote hoeveelheden data verwerkt worden, ziet Swan mogelijkheden. MobileEye, een bedrijf dat camerasystemen voor autonoom rijden ontwikkelt, is bijvoorbeeld al eerder door Intel overgenomen. De pc- en servermarkt zal nog steeds het belangrijkste onderdeel zijn van de producent, maar een focus op andere deelmarkten betekent zeker een uitbreiding van groeimogelijkheden.

Daarbij hoort volgens de nieuwe CEO dan ook een transitie op het gebied van bedrijfscultuur. Een bedrijf als Intel, dat jarenlang het overgrote deel van de pc-markt in handen had, moet volgens Swan niet alleen zijn marktaandeel consolideren, zoals het gewend zijn. Bij het uitbreiden van het marktaandeel in andere computing-markten hoort volgens hem het durven nemen van risico’s en het tonen van grote ambitie. De Wet van Moore is dus niet de prioriteit, maar het aanspreken van nieuwe markten waarop de producten van Intel een rol kunnen gaan spelen. Ook een hoger niveau van transparantie en samenwerking tussen verschillende afdelingen is één van de veranderingen die Swan wil laten plaatsvinden. Dit om flexibeler te kunnen reageren op de uitdagingen die het bedrijf bij een bredere ambitie voor de kiezen zal krijgen.

Punten voor de toekomst

Behalve de hierboven genoemde veranderingen zijn er nog een aantal andere zaken om in de gaten te houden. Hoe de mate van diversiteit in topfuncties zich ontwikkelt is bijvoorbeeld belangrijk, zodat doorgroeien voor al het personeel mogelijk is. Dit duidt daadwerkelijk op een open en transparantere bedrijfscultuur. Ook het uitvoeren van competent marketingbeleid is een factor om rekening mee te houden, aangezien dit het imago van het bedrijf ten dele bepaalt. Dit wordt een taak van de nieuwe CMO.

Specifiek voor Intel zal ook het succes van de ontwikkeling van discrete GPU’s belangrijk zijn, iets waar het duidelijk meer moeite mee heeft dan de concurrentie. Dit geldt ook voor de ontwikkelingen op het gebied van (semi-) autonome voertuigen. Swan meldde in het interview met Fortune overigens dat zowel de ontwikkeling van GPU’s evenals de activiteiten van Intel rondom MobileEye in ieder geval zullen doorgaan. Hoe deze aspecten zich bij Intel gaan uitvouwen, zullen we de komende tijd gaan zien.

Goede prestaties meest belangrijk

Bovenstaande punten zijn echter van secundair belang. Het belangrijkste wat klanten van Intel vragen is namelijk gewoon goede prestaties. In het interview was dit dan ook de reactie van Swan op de vraag of de Wet van Moore ‘dood’ is. Volgens hem is dat niet relevant, als je maar een product uitbrengt dat presteert. Het maakt relatief weinig uit hoe transparant een bedrijfscultuur is of hoe sterk een marketingstrategie is als de CPU’s (en toekomstige GPU’s) van Intel niet voldoen aan wat gebruikers vragen.

Aan de ene kant kan het dus zeker erg nuttig zijn om in de gaten te houden hoe aspecten als marketing en diversiteit zich bij Intel gaan ontwikkelen. Aan de andere kant blijft het cruciaal dat Intel-producten competitief zijn en voldoen aan de vraag van gebruikers. Of dit laatste gaat gebeuren kan helaas niet uit een interview of de aankondiging van een reorganisatie worden afgeleid, maar zal gewoon in de toekomst moeten blijken.