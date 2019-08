Hoe een betere infrastructuur zorgt voor het succes van DevOps

Hoe bereid je je infrastructuur voor op de toekomst van DevOps en IT? Bijblijven met de snelheid van technische ontwikkelingen is lastiger dan ooit. De roadmaps van vijf jaar – waarmee jaren gewerkt kon worden – werden vervangen door versies van drie jaar. Maar die zijn nu ook niet meer bruikbaar. Snelheid is de nieuwe norm en organisaties moeten dan ook snel reageren als het gaat om nieuwe diensten en omzetstromen. Anders is de concurrentie hen voor. Het gaat uiteindelijk om het creëren van een nieuw operationeel model.

Organisaties moeten anders gaan denken over hun infrastructuren en de schotten die er bestaan tussen ontwikkelaars en de bedrijfsvoering wegnemen. Dat betekent dat DevOps meer is dan een ding, een persoon of een product. Het is een proces en een cultuur. Het is ook geen toekomst, maar het hier en nu. Organisaties die DevOps omarmen, moeten nieuwe rollen leren, hun verwachtingen opnieuw formuleren en een nieuw tempo bepalen.

Een bekende misvatting is dat deze nieuwe aanpak alleen interessant is voor heel grote bedrijven en heel grote IT-dienstverleners. Maar we mogen aannemen dat ieder bedrijf en iedere organisatie te maken krijgt met nieuwe technologische ontwikkelingen die alle een impact hebben op wat ze doen en hoe ze het doen. Denk aan het internet of things of artificial intelligence en machine learning. Ook blockchain vindt steeds meer ingang. Al die ontwikkelingen gaan bedrijven van iedere omvang beïnvloeden.

Hoe breng je je bedrijfsvoering in balans na migratie naar de cloud?

Verschillende bedrijven stapten eerder snel over naar de cloud maar komen er nu achter dat de cloud niet goed past bij hun legacy-applicaties. Die applicaties werken niet correct en moeten noodgedwongen weer terug naar een on-premise-omgeving.

Daarnaast worden infrastructuurteams kleiner terwijl de applicatieteams juist groter worden. Bedrijven moeten in dit verband investeren in het ontwikkelen van microservices rond hun legacy-applicaties. Ook is het nodig om een toekomstgerichte mindset te ontwikkelen. Inzicht krijgen in het nieuwe DevOps-landschap is een goede eerste stap, maar het is ook zaak om snel te reageren. Dat betekent investeren in een toekomstvaste DevOps-cultuur door te werken aan een hybrid-multi-cloud-aanpak. Daarbij is DevOps een proces van continuous improvement.

Zorg voor een hybrid-multicloudervaring

In het huidige tijdperk van services en microservices worstelen organisaties met de vraag hoe ze van deze innovaties kunnen profiteren. Ze willen enerzijds gebruikmaken van hyperscalers, maar ook de eigen diensten benutten die ze in hun eigen datacenters hebben gebouwd. Dat is mogelijk met een hybrid-multicloudaanpak.

Een dergelijke benadering, op basis van de NetApp Data Fabric en NetApp Hybrid Cloud Infrastructure (HCI), stelt organisaties in staat om een ervaring te bieden met frictieloos gebruik, selfservice, automation, programmeerbare API’s en infrastructuuronafhankelijkheid. Verder is het dan mogelijk om hybrid-cloudservices te gebruiken tussen traditionele en nieuwe applicaties in, en tussen datacenters en public clouds in. Het is dus niet of-of maar en-en. Zo kan een organisatie alle beschikbare technologieën gebruiken en innovatie combineren met legacy.

Meer weten over een hybrid-multicloudaanpak? Kijk op NetApp HCI of lees meer over onze oplossingen voor Continuous Integration and Continuous Delivery (CI/CD).

Dit is een ingezonden bijdrage van Joost van Drenth, Solutions Engineering Manager bij NetApp. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.