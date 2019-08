Waarom de private cloud de basis vormt voor je strategie als NetApp-partner

Bedrijven transformeren op dit moment dankzij cloudtechnologie de manier waarop ze zakendoen. Daarbij is duidelijk geworden dat de public cloud niet het eindpunt is voor de infrastructuur van een onderneming. De private cloud is opnieuw een kritisch onderdeel van iedere hybrid-multicloud-strategie vindt netwerk-, storage- en cloudspecialist NetApp. Vanuit die gedachte is het voor iedere partner van dit berijf cruciaal om het belang van de private cloud te erkennen en dit mee te nemen in de klantstrategie.

Wat is ook alweer een private cloud of on-premise cloud? Bij een private cloud worden resources niet met anderen gedeeld. De cloudomgeving kan bij een colocatie-partij staan, on-premise in het eigen datacenter of in een datacenter van een managed service provider.

De kern hierbij is dat er sprake is van één tenant. De redenen om voor private cloud te kiezen, lopen uiteen. Vaak gaat het om de behoefte aan meer veiligheid, meer compliancy en minder risico’s. Soms spelen ook betere prestaties, meer controle of beter inzicht in de totale omgeving een rol.

Private clouds zijn meer dan typische datacenters. Het zijn moderne infrastructuren die ontwikkeld zijn om actuele applicaties te ondersteunen, terwijl ook legacy-architecturen nog worden ondersteund. En daar liggen kansen.

Wat willen klanten?

Klanten willen sneller over nieuwe diensten en applicaties kunnen beschikken. Dat is de enige manier in een zeer competitieve omgeving te kunnen overleven. Sommige bedrijven en organisaties hebben al DevOps ingevoerd en zijn inmiddels gewend om snel te werken zonder alle overhead die zich bij legacy-applicaties voordoet. Nieuwe, moderne applicaties bieden meer mogelijkheden, zoals containers en loadbalancing. Verder zijn ze eenvoudiger inzetbaar, zonder enorme voorinvesteringen en voorbereiding.

Aangezien sommige applicaties al in de cloud draaien, zoeken klanten naar een consistente look-and-feel. Zij willen ook voor hun on premise-applicaties een cloudachtige ervaring. Het grote voordeel van een private cloud is dat het voorziet in vereenvoudigde cloudapplicaties die ook de voordelen van een on premise-omgeving kunnen bieden. Bovendien kunnen bedrijven en organisaties op deze manier hun eigen datacenter aanhouden door, als een integraal onderdeel van digitale informatie, daar hun private clouds onder te brengen.

De marktgroei van de private cloud

Het is duidelijk dat er altijd vraag zal zijn naar on-premise-applicaties. Marktgegevens laten dat duidelijk zien. De private cloud blijft maar groeien en zal naar verwachting in 2023 goed zijn voor 14 miljard dollar volgens Allied Market Research. Redenen voor deze groei zijn onder meer:

Klanten vaak legacy-applicaties met nieuwe applicaties moeten kunnen communiceren. Het ligt dan voor de hand om beide in huis te houden;

Klanten kunnen op basis van de te maken kosten voor een on premise-strategie kiezen;

Sommige klanten evalueren hun strategie en gaan voor bepaalde applicaties weer terug naar de private cloud;

Klanten die e-commerce-activiteiten ontwikkelen, moeten afhankelijk van piekmomenten vaak data heen en weer verplaatsen tussen private en public clouds;

Voor sommige klanten gaat het om de vraag of ze kiezen voor kapitaaluitgaven (CAPEX) of voor betalen naar gebruik (OPEX).

Waarom moet je een private-cloudstrategie overwegen?

Er zijn verschillende redenen om aan de slag te gaan met een private-cloudstrategie. Om te beginnen is er de klantvraag naar private cloudoplossingen. Daarnaast gaat het om gemakkelijk schaalbare activiteiten. Eén enkele infrastructuur voor verschillende applicaties is gemakkelijk te schalen. Die flexibiliteit biedt tal van nieuwe kansen om private-, public- en hybride cloudmodellen te ontwikkelen, om klanten bij hun digitale transformatie te helpen.

De kansen die hiermee kunnen worden benut, zijn onder meer het moderniseren van de infrastructuur om zo nieuwe, schaalbare cloudachtige ervaringen te ondersteunen. Ook legacy-infrastructuren en -applicaties kunnen van deze upgrades profiteren. De private cloud biedt klanten de opstap naar een hybride cloudmodel dat door NetApp Data Fabric kan worden ondersteund.

Belangrijke use cases hiervoor zijn onder andere:

Gevirtualiseerde omgevingen;

Applicatieontwikkeling, testen en portabiliteit;

Compliancy;

Kostenbeheersing;

Private cloudstorage-infrastructuur.

Onderscheid jezelf als partner

Een succesvolle partner creëert zakelijke waarde voor zijn klanten en gebruikt zijn expertise om de juiste multivendor-ondersteuning te bieden. Hier liggen verschillende kansen:

Advies geven op het gebied van private cloud en hybride cloud;

Professional services: ontwerp, installatie en beheer;

Support services;

Upgrade- en lifecyclemanagement.

Hoe helpt NetApp hierbij?

NetApp maakt het leveren van een private cloud eenvoudig door het bieden van een uitgebreide library van NetApp Verified Architectures voor hoogwaardige applicaties. De geverifieerde architecturen van de netwerk-, storage en cloudspecialist bieden ondersteuning voor VMware-privateclouds en NetApp HCI for Private Cloud met Red Hat, maar ook voor veel andere oplossingen. Zij zijn ontwikkeld en getest door NetApp zelf en door zijn partners, zodat de risico’s en kosten van een go-to-market laag zijn. Een partner hoeft alleen nog zijn relaties, diensten en support in te brengen en hij kan verkopen. Een overzicht van NetApp Verified Architectures is beschikbaar in de NetApp-technical documents library.

Het andere grote voordeel van de private cloudoplossingen van NetApp is het uitgebreide productenportfolio van de netwerk-, storage- en cloudspecialist. Dit productenportfolio biedt partners veel flexibiliteit in het ontwerpen van de juiste oplossingen voor iedere individuele klant. Door dit portfolio te combineren met het NetApp Unified Partner Program-portfolio zijn partners uitstekend toegerust om klanten een optimale private cloudoplossing te leveren.

Dit is een ingezonden bijdrage van Joost Drenth, Solutions Engineering Manager bij NetApp. Meer informatie is beschikbaar over diensten en oplossingen als hyperconvergence. Lees ook meer over private cloud in de brochure Deliver Private Cloud at Scale with NetApp HCI van het bedrijf.