Waarom twee monitoren kopen wanneer 21:9 ook een optie is?

Wie productief wil werken, heeft vandaag twee monitoren op zijn bureau staan. Eén monitor biedt dikwijls te weinig werkruimte om vlot te multitasken, tenzij je voor een 21:9-model kiest. Dat schermformaat verovert steeds meer werkplekken en kan mogelijk ook jouw huidige opstelling vervangen.

De opmars van 21:9-monitoren komt er om de nood aan twee monitoren te elimineren. Dergelijke schermen bieden meer werkruimte in de breedte, wat belangrijk is om twee vensters naast elkaar te openen. Een breedbeeldmonitor bespaart bovendien ruimte aan je bureau omdat er maar één stopcontact nodig is of één VESA-arm voor wie daarvan gebruik maakt.

Wie ooit een 21:9-monitor getest heeft in een werkomgeving, geeft die zelden graag terug. De extra werkruimte is direct voelbaar zonder dat het overweldigend aanvoelt. We overlopen hier waar je op moet letten, welke software je leven eenvoudiger maakt en wat de toekomst brengt.

Waarom?

Allereerst een korte intro in schermverhoudingen. In het verleden hadden alle computermonitoren een 4:3-schermverhouding. Samen met de overstap naar platte modellen is 16:9 de standaard schermverhouding geworden, met 4:3-monitoren als uitzondering. De afgelopen jaren vind je echter steeds meer 21:9-monitoren in de winkel. Het idee hierachter is dat je de werkruimte van twee 4:3-monitoren naast elkaar in één toestel combineert.

Een 21:9-monitor past op elke werkplek, of je nu een desktop gebruikt met twee monitoren of een laptop met een extra scherm eraan gekoppeld. Wie vandaag twee monitoren gebruikt, ziet met een 21:9-monitor de centrale schermrand verdwijnen. Het resultaat is een egaal werkveld waar je vlot kan werken. Vergeleken met twee 16:9-monitoren verlies je een beetje werkruimte, maar die heb je zelden nodig omdat 4:3 voor heel wat programma’s een prima formaat is om in te werken.

Wie een externe 16:9-monitor met een laptop gebruikt, heeft in principe twee schermen om naar te kijken. Hier heeft een 21:9-monitor nut wanneer je het laptopscherm dicht klapt om opnieuw meer ruimte te krijgen op je bureau. Extreme multitaskers kunnen een 21:9-monitor combineren met hun laptopscherm.

Schermresolutie

Een 21:9-monitor staat of valt bij zijn schermresolutie. De allereerste modellen hadden een resolutie van 2.560 x 1.080 pixels. Dat lijkt veel meer dan een Full HD-resolutie van 1.920 x 1.080 pixels, maar door de 21:9-beeldverhouding win je enkel pixels in de breedte. Wie een beperkt budget heeft, komt automatisch hier terecht. Het biedt een degelijke basis voor heel wat kantoortaken, maar wat ons betreft is een schermresolutie van 3.440 x 1.440 pixels de sweet spot.

Met 1.440 pixels in de hoogte heb je genoeg werkruimte om twee vensters productief naast elkaar te openen. Twee jaar geleden betaalde je nog een flinke premium voor zo’n schermresolutie, maar vandaag vind je al een LG 34UB88-B voor 599 euro. Het is een extra investering vergeleken met een 2.560 x 1.080 pixelvariant, maar in onze ogen absoluut de moeite waard.

Wie het allerbeste op de markt wil, komt automatisch bij de LG 34WK95U-W terecht. Enig nadeel: 1.399 euro. In ruil krijg je 5.120 x 2.160 pixels, een droom om op te werken. Zeker voor creative professionals is dit een knap model omdat je naast een volledige 4K-schermresolutie nog 1K op overschot hebt in de breedte voor al je bedieningselementen. Zo kan je video in native 4K bewerken, zonder dat je een extra monitor nodig hebt.

Sneltoetsen

De sleutel tot succes bij een 21:9-monitor is sneltoetsen en eventuele extra software. Windows heeft er een aantal die je best de eerste weken in de buurt houdt om regelmatig naar te kijken. Eens je ze genoeg hebt gebruikt, wordt het parate kennis.

Windows-toets + Links — verplaats actief venster naar links.

verplaats actief venster naar links. Windows-toets + Rechts — verplaats actief venster naar rechts.

verplaats actief venster naar rechts. Windows-toets + Omhoog — verplaats actief venster naar boven.

— verplaats actief venster naar boven. Windows-toets + Omlaag — verplaats actief venster naar onder.

— verplaats actief venster naar onder. Windows-toets + , — verbergt tijdelijk apps om kort desktop te tonen.

verbergt tijdelijk apps om kort desktop te tonen. Windows-toets + D — minimaliseer apps om direct naar desktop te gaan.

minimaliseer apps om direct naar desktop te gaan. Ctrl + Shift + M — herstel alle geminimaliseerde vensters naar eerdere grootte (handig na Win + D )

herstel alle geminimaliseerde vensters naar eerdere grootte (handig na ) Windows-toets + Home — minimaliseer alle vensters behalve hetgene dat je actief gebruikt.

minimaliseer alle vensters behalve hetgene dat je actief gebruikt. Alt + Tab — wissel tussen vensters. (Hou Alt vast om visueel een venster te kiezen).

wissel tussen vensters. (Hou vast om visueel een venster te kiezen). Alt + F4 — sluit het actieve venster.

sluit het actieve venster. Windows-toets + Shift + Links (of Rechts) — verplaats een venster naar je volgende monitor.

verplaats een venster naar je volgende monitor. Windows-toets + T —scroll door items in je taakbalk (tik op Enter om te starten).

Apple heeft historisch weinig aandacht besteed in optimaal vensterbeheer binnen macOS. Om het maximale uit een 21:9-monitor te halen, adviseren we om Spectacle en BetterTouchTool te installeren.

Sommige fabrikanten leveren zelf software mee om het maximale uit een 21:9-monitor te halen. Zo ondersteunt elke LG-monitor de OnScreen Control waarmee je het scherm kan verdelen alsof het meerdere monitoren zijn. Je kan uit een lijst van verschillende opstellingen kiezen en de sneltoetsen van Windows of macOS gebruiken om het maximale eruit te halen.

Stap verder

Bedrijven die vandaag hun monitorpark vernieuwen, kunnen niet om de 21:9-modellen heen. Vaak kosten ze evenveel als twee 16:9-monitoren, maar krijgt je extra flexibiliteit in ruil, net als meer plaats op elke werkplek. Hoe hoger de schermresolutie, hoe meer een 21:9-monitor tot zijn recht komt. En je hebt maar één videoaansluiting nodig in plaats van twee op je desktop of laptop.

Vandaag groeit de 21:9-schermverhouding steeds meer aan populariteit, maar monitorfabrikanten dagen de markt graag uit. Zo heeft LG net de 49WL95C-W gelanceerd met een hallucinante schermverhouding van 5.120 dat 1.440 pixels (32:9-schermverhouding). Of zoiets beter werkt, weten we binnenkort. LG heeft ons een testmodel toevertrouwd waarmee we enkele maanden aan de slag kunnen. Wordt vervolgd.