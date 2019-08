Netgear maakt networking eenvoudig voor AV-markt

Netgear grijpt de kans om te innoveren en te versimpelen in de AV-markt. Alle nieuw audio/video toepassingen zijn tegenwoordig IP-based en dat vraagt om een andere expertise, want in deze markt werden nog veel traditionele en gesloten platformen gebruikt. In de AV-markt staan ze wel open voor verbeteringen en innovatie. Ook de kostenvoordelen die IP-based networking bieden is veel spelers niet ontgaan, maar de overstap is technisch gezien wel een stuk groter dan men gewend is. Veel AV-leveranciers worden nu min of meer gedwongen om hun mensen te gaan trainen in IP-based networking. Netgear heeft er nu voor gekozen om een plug & play-oplossing aan te bieden.

Om een compleet IP-based AV-netwerk uit te rollen heb je wel wat kennis van networking nodig. Zeker als je zaken wil optimaliseren, voor goede prestaties en een juiste verdeling van bandbreedte. Vandaar dat AV-bedrijven bij de meeste leveranciers niet om de training heen kunnen. Netgear heeft ervoor gekozen om binnen het portfolio een optimalisatie slag te doen voor deze AV-markt. Ze hebben een aantal producten geschikt gemaakt voor de AV-markt, waarbij de hele configuratie al is geoptimaliseerd voor het gebruik van AV-toepassingen. Doordat AV-netwerken over het algemeen dedicated zijn is dit goed toe te passen. We spraken met Sergio Mandos van Netgear over het aanbod voor de AV-markt.