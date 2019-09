Vijf maatregelen waarmee een mkb’er zich wapent tegen een digitale aanval

Het mkb is een van de meest kwetsbare sectoren voor computercriminaliteit. Cybercriminelen gebruiken steeds geavanceerdere middelen om systemen te infecteren, terwijl het een mkb-onderneming vaak aan de financiële middelen en kennis ontbreekt om zich daar goed tegen te beschermen.

Veel bedrijven hebben weliswaar geïnvesteerd in specifieke software om een fort te bouwen en zo de cybercrimineel buiten de deur te houden. Zij keren nu terug naar de basis en richten zich sterk op het beperken van wat in het jargon ‘aanvalsvlakken’ worden genoemd. Bedrijven weten dat ze de kwetsbare plekken in hun organisatie moeten terugdringen. Dat zijn die plekken waar een hacker via het internet toegang toe kan krijgen. Dat vraagt om meer aandacht voor een goede configuratie van netwerken en systemen en van bewustwording onder gebruikers. Op die manier zijn aanvallen beter te voorkomen en profiteert een organisatie van een effectievere bedrijfsvoering, zeker gezien het feit dat het op dit moment heel moeilijk is om de juiste mensen te vinden voor ICT beveiliging.

Hoe bescherm je jezelf als mkb-onderneming tegen de risico’s van een cyberaanval zonder te moeten investeren in een heel leger van specialisten? Dat kan met de volgende vijf maatregelen.

Zorg voor goed inzicht in je volledige digitale landschap

De cloud, containers en mobiele toepassingen zijn voor het mkb aantrekkelijke opties, maar zorgen wel voor meer complexiteit. Je kunt uiteindelijk niet beschermen wat je niet ziet. Zorg daarom voor inzicht en overzicht door sensoren te gebruiken die data verzamelen over alle belangrijke componenten van de IT-infrastructuur, van apparaten tot aan software en cloudtoepassingen.

Zorg voor accurate informatie over de infrastructuur

Na inzicht komt informatie. Hoe accurater, hoe beter, want daarmee voorkom je dat je wordt overspoeld met meldingen waar de meestal kleine IT-afdeling de handen vol aan zal hebben. Een goede manier om alle informatie efficiënt op te slaan is centraal in een cloudomgeving. Kies Om investeringen in een eigen infrastructuur te voorkomen, kan men kiezen voor een Software-as-as-Service-aanpak (SaaS) die context aan securitymeldingen toevoegt, prioriteiten aangeeft en ook meldt wanneer actie vereist is.

Zorg voor de juiste schaal

Moderne mkb-bedrijven zullen steeds meer cloudtoepassingen inzetten omdat deze hen verschillende voordelen bieden. Maar dat betekent wel een uitdijende IT-infrastructuur. Om daarmee om te gaan, is opnieuw een SaaS-aanpak de juiste weg. Zo blijf je flexibel voor wat betreft toenames en afnames van capaciteitsbehoefte en blijven aanvalsoppervlakten beperkt.

Zorg voor direct inzicht

Je moet als mkb-onderneming op ieder moment weten wat er speelt in de IT-omgeving, ongeacht de locatie van data en software. En ook hier is een SaaS-oplossing precies datgene dat nodig is. Je kunt dan alles controleren met dynamische dashboards en proactieve meldingen krijgen wanneer afwijkende zaken zich voordoen, zoals bijvoorbeeld nieuw ontdekte kwetsbaarheden, of wanneer onderhoud aan componenten nodig is om ze up-to-date te houden.

Tot slot draait alles om automatisering

Zoals eerder aangegeven hebben veel mkb-ondernemingen flink geïnvesteerd in technologieën. Het is nu zaak om echt van deze investeringen te profiteren en te ervoor zorgen dat zij accurate en bruikbare informatie opleveren. Met behulp van een Application Programming Interface (API) is het mogelijk de verschillende technologieën onderling te verbinden zodat ze gecombineerd afwijkende situaties kunnen vaststellen. Ook kunnen ze dan context bieden rond kwetsbare onderdelen en prioriteiten stellen voor wat betreft het oplossen van issues. Zo beperk je uiteindelijk de kansen op een succesvolle cyberaanval.

Dit is een ingezonden bijdrage van Marco Rottigni, Chief Technical Security Officer bij Qualys. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.