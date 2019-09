Marketingplatforms: belangrijkste technische factoren

Net als zoveel andere softwareproducten ontwikkelen ook marketingplatforms zich dankzij technologische vernieuwing.

Eerst en vooral maken nieuwe technologieën bedrijfsinnovatie mogelijk. Een mooi voorbeeld is het invoeren van ML/AI-capaciteiten: ondertussen kunnen we in realtime producten aanbevelen en hypergericht een doelgroep berekenen voor een heel specifiek aanbod, dus zien we de adoptiegraad pijlsnel toenemen.

Ik deel graag enkele inzichten met jullie in de methoden en technologieën die zo’n aanbod mogelijk maken. Centraal staat daarbij de manier waarop onze ingenieursteams producten bouwen.

Laten we eerst eens wat dieper ingaan op DevOps, dat de feitelijke norm geworden is die dynamische ondernemingen laat inspelen op de constant veranderende stroom aan nieuwe technologieën. Maar wat is DevOps?

Automatisering

Er zijn 4 hoekstenen waarop je teams moeten steunen om een succesvolle DevOps-strategie uit te stippelen:

Geautomatiseerd implementeren van infrastructuur met een druk op de knop, Geautomatiseerd implementeren van apps met een druk op de knop, Geautomatiseerd testen van apps, Geautomatiseerde monitoring en waarschuwing voor apps.

Om snel producten te bouwen, is het cruciaal dat je je infrastructuur automatiseert. DevOps-teams moeten op teamniveau zelfvoorzienend en volgens agile-methoden omgevingen kunnen opzetten. Dezelfde snelle processen zijn ook essentieel voor infrastructuren op productniveau, om uitgebreider te testen, te integreren, te demonstreren enz., en voor omgevingen die de klant gebruikt. Naast snelheid is ook uniformiteit noodzakelijk. Zo kunnen je teams snel lessen trekken en die in verschillende omgevingen toepassen.

Pipeline

Automatisch apps implementeren klinkt vanzelfsprekend. Toch tonen de ontwikkelings- en implementatietijden van veel softwareontwikkelings-/DevOps-teams vaak nog dat het beter kan. Om snel te innoveren en je aanbod constant te verbeteren is een echte CI/CD-pipeline onmisbaar. DevOps-teams kunnen niet zonder onmiddellijke feedback over hun code, niet alleen info binnen de grenzen van een testomgeving, maar ook echt inzicht in hoe hun code presteert tijdens de productie.

Bij Selligent hebben we een gespecialiseerd team samengesteld dat zich concentreert op onze pipeline en de automatisatie van implementatie. Al na enkele weken verbeterde deze aanpak onze bouwtijden met 90% en liet hij ons drie keer zoveel projecten bouwen en implementeren. Voor ons is dit slechts het begin, maar het dient als bewijsmateriaal en motivatie…

Testen en monitoring

Tests automatiseren is de derde hoeksteen van een succesvolle DevOps-strategie. Je hebt veel meer nood aan geautomatiseerde tests zodra je teams meerdere keren per dag integreren en implementeren. Een krachtige, betrouwbare infrastructuur om tests te automatiseren, ondersteunt je teams en verbetert de kwaliteit van je implementatie drastisch.

Je DevOps-teams moeten over capaciteiten voor monitoring en waarschuwingen beschikken om een holistisch totaaloverzicht te krijgen van de prestaties die je product neerzet tijdens de productie. Zo stappen ze van traditionelere, reactieve ondersteuningsprocessen over op het proactief monitoren van je productieomgevingen.

Op deze vier hoekstenen bouw je een goede DevOps-strategie. Verschillende aspecten gaan er daardoor goed op vooruit: we innoveren sneller en verbeteren de kwaliteit van onze producten.

Dit is een ingezonden bijdrage van Lars Wiesner, VP engineering bij Selligent Marketing Cloud. Meer informatie over het bedrijf of de DevOps-strategie van Selligent vind je hier.