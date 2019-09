Hoe banken digitalisering voor de toekomst kunnen aanpakken

In een whitepaper van Riverbed wordt uiteengezet hoe banken voor particulieren zich kunnen voorbereiden op de digitale toekomst. De digitalisering van de klantervaring is een van de speerpunten voor de toekomstige werkwijze van banken, maar er zijn een aantal belangrijke punten die goed uitgevoerd moeten worden om als bank het maximale uit IT-kapitaal te halen.

Riverbed meldt in de whitepaper dat 86 procent van de topfunctionarissen bij banken vindt dat kunstmatige intelligentie een belangrijk effect heeft op hun organisatie. Dit gaat niet alleen over kostenbesparing, maar ook over het creëren van een consistente klantervaring op iedere bedrijfslocatie.

Een consistente ervaring creëren is echter moeilijk als vestigingen als losse entiteiten worden gezien. Riverbed geeft het voorbeeld van een hoofdvestiging in Londen, waar technologieën als tablets en zelfbedieningsloketten worden ingezet. Dit betekent echter niet dat deze technologie ook direct in een nevenvestiging in Manchester beschikbaar is. Daar kan namelijk goed een lager budget beschikbaar zijn.

Digitale transformatie over de hele breedte

Riverbed legt uit dat de oplossing niet zo simpel is als het simpelweg gelijkstellen van budgetten. Dit is geen realistische optie voor banken, en er is bovendien een toegankelijkere oplossing voor het probleem. De hele IT-infrastructuur moet aangepast worden zodat diensten en applicaties overal gedraaid kunnen worden, dus ook in nevenvestigingen.

Volgens onderzoek is het voor 70 procent van de transacties in vestigingen van banken mogelijk om deze te migreren naar zelfbedieningskanalen. Verder is het belangrijk om van meet af aan de performance van dit soort oplossingen te kunnen meten. Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van AI en big data analytics. Om meer te weten te komen over hoe deze digitale transformaties voor banken in hun werk gaan, is de whitepaper van Riverbed hieronder te downloaden.