Beveiliging van bedrijfsprinters in het mkb zwaar ondermaats

Onderzoek van Sharp toont aan dat de beveiliging van printers en Multi-Functional Printers (MFP’s) in het mkb ondermaats is. De huidige MFP’s zijn qua software en netwerkverbinding vergelijkbaar met pc’s en laptops, dus ontstaan er ook vergelijkbare beveiligingsrisico’s. Sharp legt in een whitepaper uit hoe het mkb zich daartegen kan wapenen.

Sharp heeft voor de whitepaper onderzoek gedaan onder meer dan 5500 werknemers van bedrijven in zeven Europese landen (het VK, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Zweden en Polen). De resultaten laten zien dat de kennis over printers en MFP’s zwaar onder de maat is, omdat mensen deze apparaten niet zien als risicopunten in de IT-infrastructuur. Sharp geeft in de whitepaper een overzicht van misvattingen over deze apparaten en legt de bijbehorende beveiligingsrisico’s uit.

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat slechts 35 procent van de kantoormedewerkers weet dat printers en MFP’s securityrisico’s met zich mee brengen. Verder heeft 21 procent van de ondervraagden wel eens vertrouwelijke en/of persoonlijke informatie aangetroffen in de uitvoer van een printer, wat volgens Sharp betekent dat het risico op datalekken groot is. In totaal denkt 9 van de 10 ondervraagden dat printers en MFP’s geen beveiligingsrisico vormen voor hun organisatie.

Van datalekken tot erger

Ethisch hacker Jens Müller heeft in opdracht van Sharp onderzocht wat de resultaten van het onderzoek betekenen voor bedrijven. De grootste bron van gevaar is volgens Müller dat deze apparaten simpelweg bij ieder bedrijf te vinden zijn, wat gecombineerd met een lage beveiligingsgraad een enorm risico betekent. Niet alleen kunnen gevoelige documenten worden gelekt, ook kunnen bijvoorbeeld DDoS-aanvallen worden uitgevoerd nadat printers gehackt zijn.

Voor meer resultaten uit het onderzoek en voor advies voor het verbeteren van de security van printers en MFP’s in je bedrijfsnetwerk is de whitepaper hieronder te downloaden.