Wat is er nieuw aan Red Hat Enterprise Linux 8?

Eerder dit jaar kwam Red Hat met een nieuwe versie van zijn linux distributie. Red Hat Enterprise Linux 8, voor velen bekend als RHEL 8. We spraken met Maxim Burgerhout over deze nieuwe versie, maar vooral over wat ze vernieuwd en verbeterd hebben. Wat de toegevoegde waarde van deze versie is voor developers en beheerders.

We hebben de belangrijkste vernieuwingen van het besturingssysteem uiteen gezet in een korte video. Waarin Burgerhout in een rap tempo uitlegt wat RHEL 8 aan meerwaarde biedt en waarom je er als bedrijf goed aan doet om over te stappen op deze nieuwe versie. Als we het kort moeten samenvatten, dan zijn de trends op hoofdlijnen in de IT-industrie terug te vinden in deze nieuwe release.

Zo is het besturingssysteem vooral gebruiksvriendelijker geworden voor de verschillende doelgroepen. Voor ontwikkelaars is er een control plane gebouwd, waarmee ze simpele configuraties snel kunnen doen. Ze hoeven niet te wachten op een beheerder om dit voor ze te doen, waardoor het ontwikkeltempo hoog kan worden gehouwen. Aan de andere kant is er voor beheerders ook een hoop versimpeld. Zo kan er vanuit één single plane of glass een compleet overzicht worden gegeven van alle RHEL 8 instanties. Ook kunnen veel zaken automatisch worden opgelost, doordat Red Hat zijn Ansible-technologie goed heeft geïntegreerd.

Verder zijn bekende problemen met libraries en applicaties die op onlogische plaatsen werden geïnstalleerd eindelijk opgelost. Red Hat stuurt dit nu beter aan, waardoor applicaties en libraries ook daadwerkelijk op de plaatsen worden geïnstalleerd waar je ze verwacht. Dit is voor beheerders al enige tijd een doorn in het oog.

Tot slot heeft Red Hat grote stappen gezet op containervlak. Red Hat heeft met OpenShift natuurlijk een flink aandeel in de Kubernetes-markt, maar het maken en uitrollen van containers was nog niet altijd even makkelijk. In RHEL8 zijn grote stappen gezet om dit proces te versimpelen. Er zijn de nodige applicaties gebouwd, waarmee het werken met containers een stuk aangenamer wordt. Zo is er de applicatie Buildah, waarmee containers kunnen worden gebouwd en aangepast. Daarnaast is er ook nog Podman, een deamon-less container service, waarmee containers kunnen worden gedraaid, beheerd en gedebugged.