Met Dynabook moet Toshiba weer een voet tussen de deur krijgen

In april werd duidelijk dat de pc-divisie van Toshiba (Toshiba Client Solutions) zijn naam zal veranderen in Dynabook. De naamswijziging volgt na een turbulente periode bij Toshiba; reden te meer om een kijkje te nemen bij het Dynabook Difference-evenement. Hier trad de divisie voor het eerst onder de nieuwe naam naar buiten. Wat is de reden voor de naamswijziging, en hoe ziet de toekomst eruit voor de pc-divisie van Toshiba?

De afgelopen tijd verkeerde Toshiba in zwaar weer. Na een mislukt avontuur in de kernenergie met Westinghouse werd er gevreesd dat het zijn beursnotering zou gaan verliezen, of zelfs failliet zou gaan. Daarna volgde de verkoop van de chipdivisie van het bedrijf. Ondertussen is ook de pc-divisie van de Japanse techreus grotendeels van de hand gedaan. Sharp heeft 80 procent van de aandelen van de pc-divisie overgenomen. Het was nog niet helemaal duidelijk welke invloed deze overname praktisch zou hebben, maar er is nu in ieder geval verandering op komst. Recent kondigde het bedrijf aan dat Toshiba Client Solutions een naamsverandering zal ondergaan. Vanaf nu zal de merknaam Dynabook zijn, wat in Japan overigens al sinds decennia het geval is.

Dynabook alom bekend in Japan

Op Dynabook Difference legde men sterk de nadruk op de historische waarde van deze merknaam. Dat Dynabook in Japan al lang bij de gevestigde orde hoort betekent volgens het bedrijf dat het vooral blijft doen wat het goed kan. De historische bijdragen van Toshiba aan de pc- en laptopmarkt werden dan ook flink in het zonnetje gezet. Zo werd er een hele rits historische modellen uit de kast gehaald voor een tentoonstelling. Deze modellen varieerden van de T1100 tot de nieuwe Dynabooks, maar de oudere modellen kwamen vooral langs. Door hetzelfde te blijven doen is Toshiba echter juist zijn positie op de pc-markt kwijtgeraakt. Een leuke inkijk in de geschiedenis van het bedrijf dus, maar door de nadruk op continuïteit verlies je zomaar de komende veranderingen uit het oog. Die veranderingen zijn nu net wat interessant is aan deze transitie.

Golf van vernieuwing

Ronald Ravel, country manager Benelux bij Dynabook, laat weten dat er een flink aantal veranderingen op komst is. De naamsverandering is het signaal voor een algemeen offensief op de zakelijke markt. Daar wil Dynabook weer een voet tussen de deur krijgen. De pc-divisie van Toshiba kwam de afgelopen jaren min of meer in de verdrukking door de andere activiteiten van het bedrijf. Ravel is daarom tevreden met de nieuwe plannen: “We zijn echt in een niche terecht gekomen, maar deze naamswijziging kan gaan leiden tot het opnieuw achterlaten van een footprint op de zakelijke markt. Er komen nieuwe investeringen, we krijgen de mogelijkheid om meer mensen aan te nemen en [de naamswijziging] gaat gepaard met een nieuwe strategie.” Naast Dell, HP en Lenovo moet Dynabook dus weer een speler van betekenis worden. Meer geld en meer mensen dus, maar wat betekent het voor de producten?

Het is opvallend dat de nieuwe producten die gepresenteerd werden op Dynabook Difference een vertrouwd degelijk Toshiba-uiterlijk hebben. Zelfs de blauwe Accupoint op laptops is nog steeds aanwezig. Dit is een legacy-feature die natuurlijk deels voortkomt uit nostalgie. Er werd verder gewezen op de robuustheid van de apparaten door de honingraat-structuur van de behuizing. Daardoor kunnen de laptops tot 200 kilo aan gewicht overleven. Tegelijkertijd zijn de laptops ontworpen volgens de ultra thin & light-filosofie. Bovendien is er een unieke BIOS ontwikkeld die bij alle zakelijke modellen gelijk is, waardoor er maar één software-image gebruikt hoeft te worden voor alle gebruikers van Dynabooks binnen een organisatie. Kortom, Dynabooks moeten voor zakelijke gebruikers zo lang mogelijk meegaan en zo min mogelijk wegen. Voor bedrijven staat daarnaast het gebruiksgemak voorop. Dit is allemaal niet zo verrassend, dus waar vinden we die vernieuwing dan? Het antwoord is dat vooral toekomstige producten vernieuwing brengen.

Duidelijke invloed Sharp

De betrokkenheid van Sharp bij de nieuwe Dynabook-laptops wordt gewaardeerd, maar wordt slechts vluchtig vermeld. Waar wel degelijk met de invloed van Sharp in te zien is, is de presentatie van 8K-beeldschermen en all-in-one pc’s. Deze moeten in de toekomst nog beschikbaar worden. Deze nieuwe devices kunnen volgens Dynabook op belangstelling rekenen vanuit bijvoorbeeld de gezondheidszorg. Daar komen extreem gedetailleerde beelden van pas bij bijvoorbeeld scans en echo’s. Dynabook gaat er vanuit dat de content en de connecties voor deze resoluties de komende jaren snel het benodigde niveau zullen bereiken. De all-in-one pc’s krijgen modulaire kenmerken die ervoor zorgen dat slechts enkele onderdelen vervangen hoeven te worden na een bepaalde tijd. Denk bijvoorbeeld aan grafische kaarten als het gaat om visueel design voor concept art of bij video rendering.

Dynabook of ‘het voormalige Toshiba’?

De intentie achter de transitie van Toshiba naar Dynabook is zeker duidelijk. De kleine speler die Toshiba is geworden moet onder de Dynabook-merknaam weer uitgroeien tot een merk dat serieus meedoet op de zakelijke pc-markt. Aan de andere kant wordt er de nadruk op gelegd dat Dynabook zijn geschiedenis niet uit het oog verliest, niet in het minst doordat Dynabook in Japan zelf al een gevestigde naam is. Enerzijds kan Dynabook dus met de beeldschermtechnologie van Sharp een rol gaan spelen in sectoren als visueel design en de gezondheidszorg. Anderzijds kan het er ook op uitdraaien dat gebruikers simpelweg denken “Oh, dat merk wat eerst Toshiba was…” als Dynabook te veel blijft vasthouden aan de historische Toshiba-degelijkheid. De toekomst zal moeten uitwijzen of deze transitie het beoogde effect gaat hebben.