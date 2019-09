Techzine gaat Europa in met Techzine.eu

Vandaag, 26 september 2019, hebben we Techzine.eu gelanceerd. We gaan het laatste nieuws in enterprise IT en onze diepgaande achtergrondverhalen nu ook in het Engels aanbieden aan lezers in heel Europa. Een uitbreiding die voorkomt uit het verzoek van de partijen waar we over schrijven.

In Nederland bestaat Techzine al meer dan 17 jaar, waarbij we een aantal jaar geleden de volledig overstap hebben gemaakt naar enterprise IT. In 2018 zetten we de stap om ook in België actief te worden. De uitbreiding die we vandaag doen is naar heel Europa met Techzine Europe. Een grote uitdaging, maar het is een wens die vooral vanuit de markt is gekomen.

Kan je het artikel ook in het Engels publiceren?

Een van de meest gestelde vragen wanneer we een artikel opleveren is of we het verhaal ook in het Engels kunnen publiceren. De Nederlandse markt is erg innovatief en Techzine doet het erg goed, maar de achtergrondartikelen zijn alleen leesbaar voor mensen die de Nederlandse taal machtig zijn. Dat is op zich geen probleem, maar er is een grote groep die de Nederlandse taal niet machtig is en voor wie onze artikelen ook zeer interessant zijn.

We krijgen vaak te horen dat onze achtergrondverhalen, diepgaande analyses en de manier waarop we schrijven uniek is. Dat de artikelen ook zeer interessant en bruikbaar kunnen zijn voor veel meer IT-professionals en IT decision makers, als deze ook in het Engels beschikbaar zouden zijn. In het begin zagen we dit vooral als compliment, maar als je iets vaak genoeg hoort ga je er meer over nadenken. We besloten uiteindelijk om onderzoek te doen naar een internationale publicatie. De uitkomst is vandaag dat we Techzine.eu lanceren.

We hebben het afgelopen jaar met enorm veel mensen gesproken bij de grote IT-merken, managers, PR-medewerkers en marketing specialisten om te horen wat ze missen bij huidige uigevers met een internationaal publiek. Daar hebben we lering uitgetrokken, en besloten om ons op Europa te richten.

Content strategie

De content strategie die we op Techzine.nl gebruiken, gaan we ook gebruiken op de Europese website. Techzine richt zich op IT-professionals en business decision makers. Op Techzine.eu zullen we ook nieuws publiceren en achtergrondverhalen. Het doel blijft om IT professionals te informeren over nieuwe innovatieve producten en diensten, maar ook om diepgaande analyes te bieden zodat ze oplossingen beter begrijpen en ook betere keuzes kunnen maken. Uiteindelijk helpen we onze lezers om betere beslissingen te nemen wanneer ze moeten investeren in IT-oplossingen.

Aftrappen met 3000 artikelen

We hebben Techzine.eu met ruim 3000 artikelen gelanceerd om de website een basis te geven. Zoals je begrijpt hebben we niet 3000 artikelen geschreven voordat we de website hebben gelanceerd. Zo gek zijn we ook weer niet. We hebben 3000 nieuwsberichten van Techzine.nl automatisch vertaald met een geavanceerde vertaaldienst. Daarnaast hebben we zo’n 100 achtergrondverhalen met de hand vertaald naar goede Engelse artikelen. Ook zijn we begin september alvast begonnen met het schrijven van wat nieuwsartikelen in de Engelse taal. We zijn verder niet voornemens om nog artikelen automatisch te laten vertalen op Techzine.eu.

Bedankt!

We willen alle bedrijven en mensen die ons hebben geholpen tijdens ons onderzoek bedanken voor hun input. We hebben hierdoor een goede website kunnen ontwikkelen met een goede marktstrategie. We hopen natuurlijk dat dit zijn vruchten gaat afwerpen. Iedereen die dit bericht heeft gelezen ook bedankt voor de interesse. Tijd om weer goede diepgaande content te gaan schrijven over enterprise IT. Hopelijk tot snel! Vergeet niet je collega’s, expats en Europese kantoren in te lichten over onze uitbreiding!