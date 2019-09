Podcast G DATA: de kracht van herhaling, herhaling, herhaling

G DATA kondigt vandaag een nieuwe aflevering aan van zijn podcast serie ‘My Precious Data!’ In deze podcast legt Security Evangelist Eddy Willems uit wat een solide beveiligingscultuur is en hoe u deze kunt creëren.

De menselijke factor in informatiebeveiliging krijgt steeds meer aandacht. Dit is niet vreemd, aangezien 90 procent van alle incidenten nog steeds worden veroorzaakt door menselijk handelen. Cybercriminelen voeren aanvallen uit met behulp van tactieken, zoals phishing, die vaak als doel hebben om medewerkers gevoelige informatie te laten delen. Het is daarom belangrijk voor organisaties om te investeren in een sterke beveiligingscultuur.

De podcast kan je beluisteren en downloaden via:

