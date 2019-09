Red Hat Forum 2019: open innovatie voor een steeds groter publiek

Sinds ik in 2013 voor Red Hat ging werken, kijk ik elk jaar weer uit naar het Red Hat Forum. Om van klanten en partners te horen wat voor een mooie dingen ze met onze producten doen, maar ook om het enthousiasme te zien van de alsmaar groeiende open source community. Ik verwacht dat het evenement ook dit jaar weer veel nieuws en inspiratie gaat brengen.

Het aantal deelnemers aan het Red Hat Forum groeit elk jaar gestaag sinds het eerste opensource-evenement in 2008 in Nederland werd gehouden. Dat komt door de sterk toegenomen populariteit van open source in het algemeen, maar de laatste jaren ook door belangrijke nieuwe partners als Microsoft en natuurlijk IBM. Dat heeft de groei van het evenement in een stroomversnelling gebracht, waardoor we moesten uitwijken naar een grotere locatie en er een aparte Belgische editie is. Dinsdag 8 oktober trappen ze in het Belgische Schaerbeek af, en woensdag 9 oktober verwachten we het in het Beatrix Theater in Utrecht een full house.

Van Linux naar de hybride cloud

Ik vierde recent mijn zesjarige jubileum bij Red Hat. Als ik daarop terugkijk, is het een bijzonder turbulente tijd geweest, waarin Red Hat sterk is gegroeid en onze oplossingen en diensten door steeds meer organisaties wereldwijd gebruikt worden. In mijn begintijd kende men Red Hat vooral van onze Linux-distributie, maar dat we ook een product als JBoss Middleware leverden, wist bijna niemand. In 2019 is dat sterk veranderd. Red Hat OpenStack Platform is nu praktisch de standaard aan het worden voor de telecomindustie. Dat was zes jaar geleden nog ondenkbaar. Ook was het toen nog niet voor te stellen dat Red Hat een van de marktleiders zou worden met OpenShift voor PaaS en containerisatie.

Open source en Microsoft

Hoe sterk de opensourcewereld tegenwoordig geïntegreerd is de algehele zakelijke softwaremarkt blijkt uit het feit dat Microsoft voor het derde jaar op rij een keynote verzorgt op het Red Hat Forum. Dat is een duidelijke stempel van goedkeuring, en een signaal dat open source voor steeds meer organisaties relevant is. Red Hat roept al jaren dat de wereld zich gaat bewegen naar een multi-hybridcloudomgeving. Naar mijn mening is die transitie nu langzamerhand daadwerkelijk in gang gezet bij onze klanten. Een van de bewijzen daarvoor is dat zowel Microsoft als Atos een managed OpenShift-dienst aanbieden. Die groeiende interesse in open source verwacht ik ook dit jaar weer terug te zien het publiek op het Red Hat Forum. Een brede mix van enthousiaste techspecialisten, maar ook steeds meer IT-managers en architecten komt naar het event, zowel van klanten en partners als algemeen geïnteresseerden. Die reizen met een open blik uit allerlei hoeken van het land af naar Utrecht om meer te horen over onderwerpen als Linux, containers, hybride cloud en open innovatie. Wat daar sterk bij helpt is het feit dat steeds er steeds meer klanten op onze events vertellen over de manier waarop ze opensourcetechnologie en open innovatie gebruiken.

Sprekers en keynotes

Een aantal interessante sprekers om naar uit te kijken zijn Matthias Sauder, Mobile Network Director bij VodafoneZiggo, Jeroen Wolff van de Belastingdienst, en een break-outsessie van Jos Leendertse van het Prinses Máxima Centrum en Jan Buurman van technologiepartner HCS Company.

Verder hebben we ook uit eigen stal diverse mooie keynotes, waaronder Stefanie Chiras, die sinds 2018 Vice President and General Manager is van RHEL Business Unit, en een interactieve sessie getiteld “Everything you wanted to know about dev tooling but were afraid to ask” van onze eigen Maxim Burgerhout. Ten slotte, als je aan het eind van de dag actief wilt blijven, dan is de presentatie van de energieke Val Yonchev van Red Hat Innovation Labs een absolute aanrader.

Reden genoeg lijkt me om ook dit jaar weer aan te haken bij dit Red Hat Forum op 9 oktober in Utrecht!

Voor meer informatie en aanmelden, klik hier.

Dit is een ingezonden bijdrage van Dick Lans, Regional Manager van Red Hat Nederland. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.