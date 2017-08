Apps & Software

Er is weer geploeterd, gezweet en de slapeloze nachten liggen gelukkig weer achter ons, we zijn live. Techzine versie 7 ziet het levenslicht en vanaf vandaag kunnen we weer gaan focussen op onze primaire activiteit, IT-content produceren. Toch wil ik in deze blog even aandacht besteden aan de nieuwe website en voornamelijk het hoe en het waarom.

Eind vorig jaar was de beslissing al genomen dat er in 2016 een nieuw ontwerp moest komen met een fris nieuw uiterlijk, begin 2016 werden vervolgens de eisen langzaam maar zeker duidelijk. Een echte planning was er op dat moment nog niet, maar daar zou snel verandering in komen.

In het voorjaar kwam de vraag vanuit het salesteam of we een vacaturesectie konden realiseren op Techzine. Dat was op zich geen bijzondere vraag en daar hadden we in een paar weken wel aan kunnen voldoen. Toch besloot ik op dat moment de plannen voor een nieuwe site en die vacaturesectie te bundelen. Anders zouden we mogelijk twee keer een vacaturesectie gaan bouwen in 2016.

Vanuit sales kwam er echter wel een deadline, aan het eind van de zomer moest alles klaar zijn. Die datum heeft gezorgd voor de nodige druk, stress en slapeloze nachten, we hebben de datum ook een aantal keer opgerekt, de originele planning was 1 juli, toen 1 augustus, toen echt voor de IFA in Berlijn (1 september) en nu drie weken verder is het dan eindelijk zover.

Wat is er anders?

ALLES. We hebben deze keer namelijk niet alleen de website van een nieuw likje verf voorzien. Ook de techniek is deze keer in zijn geheel vervangen, de afgelopen 13 jaar heeft Techzine altijd gedraaid op een in huis ontwikkeld CMS-systeem (Content Management System) met daaraan vastgeknoopt de nodige extra modules. Dit jaar is de keuze gemaakt om daar vanaf te stappen en over te stappen op WordPress. Een keuze die op papier sneller was gemaakt dan in de praktijk.

Waarom WordPress?

Er is gekozen voor WordPress omdat we bij Techzine meer willen focussen op de productie van goede artikelen, dan op de het programmeren van een eigen CMS-systeem. Ons systeem was tot zo’n vijf jaar geleden echt innovatief en state-of-the-art. Wil je dat echter blijven moet je de software continu blijven door ontwikkelde en daar hebben we de mankracht niet voor.

Daar komt nog bij dat we steeds meer freelance schrijvers aan ons weten te binden, die allemaal goed met WordPress kunnen werken maar voor ons CMS eerst een handleiding moesten doorspitten. Dat is nu verleden tijd. Helemaal afstappen van eigen software doen we overigens niet, we gebruiken eigenlijk maar heel weinig WordPress Plugins, we hebben vooral zelf een hele hoop plugins ontwikkeld, omdat we de best mogelijke ervaring willen bieden en dat kan nou eenmaal niet altijd met standaard oplossingen. Zo is de prijsvergelijker nog steeds van de partij, al krijgt die binnenkort ook een eigen website en wat nieuwe vriendjes.

