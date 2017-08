Schrapt Apple zichzelf niet uit de pc-markt?

Hardware

Apple gaat graag voor een minimalistisch ontwerp en daarbij moeten er nog weleens poorten wijken. Op de iPhone 7 werd bijvoorbeeld de koptelefoon-aansluiting geschrapt en dat heeft het bedrijf geweten, miljoenen gebruikers die de poort dagelijks gebruiken waren op zijn zachtst gezegd; “niet blij”. Vorige week werd er een nieuwe MacBook Pro gepresenteerd en wederom bleek Apple flink het mes gezet te hebben in de poorten, de vraag is alleen of het bedrijf nu niet een brug te ver is gegaan?

Elk jaar verkoopt Apple tientallen miljoenen iPhones, dus als je daar een grote wijziging in doorvoert, ongeacht of die nu goed is of niet, krijg je klachten, want met zoveel gebruikers kan je het eigenlijk nooit goed doen. Het gerucht dat de poort zou verdwijnen ging al maanden de ronde en vooraf was er eigenlijk al heel veel kritiek op die beslissing. Of dat invloed heeft gehad op de beslissing van Apple om dan maar gratis een adapter mee te leveren is onduidelijk, het verzacht in elk geval het leed.

Vorige week werden de nieuwe MacBook Pro’s gepresenteerd door Apple, dit zijn de meest krachtige laptops die Apple in zijn assortiment heeft en sinds vorige week ook weer innovatief, doordat de functietoetsen zijn vervangen voor een OLED-touchbalk, waar toetsen in verschijnen afhankelijk van de geopende applicatie.

Dat was echter niet de enige innovatie die Apple claimde toe te voegen, het bedrijf heeft de MacBook Pro namelijk ook wat dunner gemaakt en daarvoor heeft het vrijwel alle poorten opgeofferd. Op de nieuwe MacBook Pro’s zijn vier USB Type C-aansluitingen te vinden met Thunderbolt 3 geïntegreerd en niet te vergeten een koptelefoon-aansluiting, die heeft het hier wel overleefd.

Heb je je adapter bij?

Dat betekent dus dat de traditionele USB-poort is geschrapt, terwijl veel mensen die nog dagelijks gebruiken, bijvoorbeeld een externe USB-muis of een USB-stick. Apple’s oplossing voor dit probleem zijn wederom adapters, die worden echter niet gratis meegeleverd, wil je een adapter van USB Type C naar USB 2.0 voor bijvoorbeeld je muis of USB-stick, dat is prima dat kost je dan wel 25 euro. Wil je twee traditionele USB-poorten, dan ben je dus 50 euro kwijt.

Een andere poort die geschrapt is, is het SD-slot, ook een aansluiting die veel wordt gebruikt, zeker door mensen die veel foto’s maken, ook daar heeft Apple een adapter voor, slechts 35 euro. Sommige mensen willen ook graag gebruik maken van een LAN-kabel, ook hiervoor is een adapter beschikbaar, wederom 35 euro.

Gebruik je vaak een extern scherm en beschikt dat scherm nog niet over een USB Type C-aansluiting, het aantal schermen is op dit moment nog op één hand te tellen, dus je bent niet alleen, dan moet je hiervoor een adapter gebruiken. Apple heeft twee grotere adapters ontwikkeld, waarbij je een video-uitgang, USB-poort en USB Type-C poort krijgt in één adapter, die is beschikbaar in twee versies, met een VGA-aansluiting en met een HDMI-aansluiting, beide kosten 79 euro. Op dit moment is er nog geen kabel voor USB Type C naar Displayport, maar die zal binnenkort mogelijk nog beschikbaar komen, wij gokken op basis van andere adapters op een prijskaartje van 59 euro.

Tot slot is er nog een aansluiting verdwenen maar die kan je niet vervangen en dat is de MagSafe-aansluiting van Apple zelf. Deze magnetische aansluiting zorgde voorheen voor de voeding van je MacBook en daarmee kon je je laptop opladen. Hiervoor wordt nu de USB Type-C aansluiting gebruikt. Dit heeft voor- en nadelen, het voordeel is dat Apple een eigen poort heeft geschrapt en vervangen heeft door een algemene standaard poort, maar als je nu tegen je kabel aan loopt trek je wel je MacBook van tafel af, waar voorheen de magneet los schoot.

Conclusie

De conclusie van dit verhaal is dat je bij aanschaf van je MacBook Pro nog zo’n 100 tot 200 euro kwijt zal zijn aan adapters wil je overal gebruik van kunnen maken. Dat is bij een apparaat van 1699 – 3199 euro best veel geld, de marge op die adapters is ook redelijk fors, het had best wat aantrekkelijker mogen zijn. Buiten het hele prijsverhaal is er nog een ander nadeel, het gaat nog wel even duren voordat de SD-kaartjes en traditionele USB-poorten zijn verbannen en echt niet meer gebruikt worden. Je moet dus zorgen dat je altijd je hele set aan adapters bij je hebt, anders kan je niet even een SD-kaartje, USB-stick of monitor inpluggen. Dat Apple probeert te innoveren is hartstikke goed, maar dat moet niet ten kosten gaan van gebruiksgemak en dat is hier wel het geval.

Verder moet Apple oppassen voor Microsoft, jarenlang was Apple hip en trending omdat Microsoft toch een beetje saai en slaapverwekkend was geworden. Dat is vandaag de dag wel anders, met Windows 10 is Microsoft weer echt innovatief en timmert het hard aan de weg, tegelijk maakt Microsoft met de eigen Surface-hardware hele innovatieve producten, die ook nog eens erg succesvol zijn. Veel fabrikanten volgen Microsofts voorbeeld en zijn hierdoor sterker dan ooit. Apple moet uitkijken dat het niet links en rechts wordt ingehaald.