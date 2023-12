De webbrowser Arc was er al een tijdje voor Mac-gebruikers en maakt nu ook zijn intrede in Windows. Het bedrijf achter Arc wil zich afzetten van concurrenten zoals Chrome en Bing en probeert een betere online ervaring te bieden aan wie werkt met meerdere tabbladen tegelijk open.

Online zien we op verschillende nieuwssites voorbijkomen dat Arc beschikbaar komt voor Windows. Omdat het ons onduidelijk is of we daar echt zo enthousiast over moeten zijn als ons wordt aangepraat, zoeken we verder uit wat The Browser Company, het bedrijf achter Arc, precies wil aanbieden.

Geen parodie op het bestaande

Een eenvoudiger toegansportaal naar alle online info, zo zouden we onze eerste indruk van Arc omschrijven. Meerdere tabbladen zijn in groepen onder te verdelen, waar de gebruiker dan zelf een overkoepelende naam voor verzint. Zoeken gebeurt met ingebouwde functionaliteiten om in één specifieke website te zoeken.

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om aan te duiden binnen Maps te zoeken naar een thais-restaurant. Om dit bij Chrome voor elkaar te krijgen moet de gebruiker ‘site:maps’ intypen voor het starten van een zoekopdracht. Kennis van deze afkortingen is bij Arc niet meer nodig en dus is het zoeken eenvoudiger. Bovendien stuurt de browser de gebruiker onmiddellijk naar het zoekresultaat in de gewenste site, waar Chrome altijd het venster van zoekresultaten zal tonen. Dat scheelt weer een aantal muisklikken.

Het overschakelen naar de browser-ervaring van Arc, zou volgens reviews echter niet zonder moeite verlopen. Dat komt doordat The Browser Company niet heeft verdergebouwd op de principes waarop webbrowsers vandaag gebouwd zijn. Voornamelijk op de tabblad-chaos die al snel gecreëerd wordt bij het surfen online, moet de browser rust brengen. Zo is er een functie die openstaande tabbladen automatisch sluit iedere twaalf uur en is het eenvoudiger om per ongeluk gesloten websites weer terug te vinden met de inhoud die de gebruiker open had staan.

Het grootste verschil voor de gebruiker zal de balk zijn aan de zijkant van de browser in plaats van bovenaan. Het bedrijf verkiest deze aanpak om het digitale leven van een gebruiker meer in een mappenstructuur te kunnen onderverdelen.

Is het marktaandeel iets waard?

Arc voor Windows zit momenteel nog in de testfase. Een kleine groep gebruikers krijgt daarom toegang, terwijl 500.000 wachtenden nog tot 2024 moeten aftellen. Vanaf januari geeft het bedrijf aan de uitrol in hoog tempo op te voeren.

500.000 Windows-gebruikers heeft het dus alvast weten te strikken. Die gebruikers zijn enorm enthousiast en voeren voornamelijk sinds de algemene beschikbaarheid van de browser op Mac (juli 2023) de druk op om ook een Windows-variant beschikbaar te maken.

The Browser Company is niet transparant over het aantal gebruikers op Mac. Een correcte vergelijking met concurrerende webbrowsers is bijgevolg niet te maken. Gezien het aantal maandelijks unieke gebruikers van Bing in 2022-2023 volgens Statista op 1,3 miljard ligt, durven we wel stellen dat Arc nog veel terrein te winnen heeft. Zeker aangezien Bing maar een marktaandeel heeft van 2,79 procent globaal gezien. Chrome heeft een marktaandeel dat ongeveer 33 keer hoger ligt.

Het hoge marktaandeel van de zoekmachine Google Search zou het Amerikaanse ministerie van Justitie willen toeschrijven aan de oneerlijke concurrentiepositie van Google en de betalingen aan onder meer Apple om de zoekmachine als standaard te leveren in Apple-producten. Volgens Google is daar niets van aan en is de dominatie in de zoekmachine-markt louter het gevolg van kwaliteit. Een oordeel over de rechtszaak is er overigens nog niet.

Lees ook: De tijd van ongedwongen groeien, bundelen en opdringen lijkt voorbij voor Big Tech

Veel potentie

Het is wel mogelijk te erkennen dat The Browser Company in ieder geval sterke troeven in de hand heeft om uit te groeien tot iets succesvols. Zo vervoegde Darin Fisher ongeveer een jaar geleden het team van The Browser Company. Fisher werkte eerder als VP Engineering bij Google. Daar was hij erg betrokken in alles rondom Chrome, in feite was hij één van de grondleggers van de browser zoals we die vandaag nog steeds kennen. Fisher werkte vijftien jaar voor de concurrerende webbrowser, maar werd daar volgens hem te hard beperkt in zijn doen en laten door het verdienmodel van Chrome.

today was a big day@darinwf, the co-creator and vp of google chrome (16 yrs) joined the @browsercompany



we got excited



so we made a video pic.twitter.com/sTuBstJFog — The Browser Company (@browsercompany) October 31, 2022

Arc is een nieuwe speler in de browser- en zoekmachine-markt die verfrissende ideeën naar de digitale ervaring brengt. Nu Europese en buitenlandse regulatoren er strenger op toezien dat de macht van Big Tech nieuwe spelers op de markt niet onmiddellijk laat doodbloeien, heeft Arc een gunstig klimaat. Al zou deze concurrentie op termijn maar belangrijk blijken om Big Tech wat harder zijn best te laten doen om gebruikers bij zich te houden, dan gaat de digitale wereld er alsnog op vooruit.

Lees ook: Apple bouwt eigen zoekmachine: Apple-gebruikers dienen of louter dreiging?

Afbeelding: The Browser Company