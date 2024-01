Voor de aankomende Europese Digital Markets Act (DMA) heeft Apple wijzigingen door te voeren in het beleid rondom de App Store en de browser Safari. Die wijzigingen vallen alleen niet in goede aarde van concurrenten Microsoft, Mozilla, Epic Games en Spotify. Het is waarschijnlijk dat die lijst de komende dagen nog uitbreiding krijgt. Kritiek dat de wijzigingen ‘zo pijnlijk mogelijk zijn’ en een ‘complete en totale schijnvertoning’. Webbrowser Opera is ondertussen dan weer een van de eersten die de regels naar de praktijk brengt.

Vorige week maakte Apple bekend welke wijzigingen het zou doorvoeren aan de App Store en Safari om in orde te komen met de DMA. De Europese wetgeving moet verzekeren dat iedere speler op de markt een kans krijgt tegenover Big Tech. Vanaf 7 maart zijn overtredingen strafbaar voor de aangeduide gatekeepers en bijbehorende diensten.

EU zegt in te grijpen

De App Store, het besturingssysteem iOS en browser Safari zijn alle diensten van Apple die in de lijst werden opgenomen. EU-commissaris Thierry Breton reageerde al op de geplande wijzigingen van Apple, die uit alle hoeken kritiek verzamelt: “Als de voorgestelde oplossingen niet goed genoeg zijn, zullen we niet aarzelen om krachtig op te treden.”

Voor de beoordeling zal de EU ten rade gaan bij derde partijen. Die partijen voelen zich alvast tegen de schenen geschopt door het voorstel van Apple. Op basis van die informatie durven we te stellen dat een krachtig optreden van de EU er dus aan zit te komen, als Breton zich ten minsten aan zijn woord houdt. Hoewel de DMA net de macht van Big Tech moet aanpakken, heeft het verleden al bewezen dat de EU zelf niet altijd machtsvertoon tegenover deze bedrijven durft te uiten.

Blijven betalen aan Apple

Het beleid dat de voornaamste kritiek oplevert is de verplichte betaling van 50 cent per geïnstalleerde app op een Apple-apparaat. Deze betaling geldt wanneer de app een betalingssysteem aanbiedt dat niet van Apple is. Het maakt hierbij niet uit of deze app geïnstalleerd werd via de App Store of via een alternatieve dienst.

De misnoegdheid over die verplichte betaling is groot. Dat komt doordat ontwikkelaars hoopten dat Apple niet langer een graantje mee kon pikken van de inkomsten van ontwikkelaars via de DMA. Die deling in de winsten staan ook wel bekend als de ‘Apple tax’, maar ook Google maakt zichzelf even schuldig aan dergelijke praktijken via de Play Store. Beide partijen snoepen doorgaans 30 procent af van het totale bedrag dat de gebruiker uitgeeft in de app.

De praktijken werden eerder al in een rechtszaak door Epic Games uitgevochten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze spelontwikkelaar nu kritiek uit op de aankomende wijzigingen in het beleid van Apple. De CEO van het bedrijf noemde de betaling van 50 cent ‘rommelkosten’.

Spotify en de president van de Xbox-divisie bij Microsoft, steunen die stelling. Er wordt gesteld dat de nieuwe vergoedingen een vorm van ‘afpersing’ zijn. Het volledige voorstel van wijzigingen aan de App Store zien de partijen als een ‘complete en totale schijnvertoning’ en ‘een stap in de verkeerde richting’.

We believe constructive conversations drive change and progress towards open platforms and greater competition. Apple's new policy is a step in the wrong direction. We hope they listen to feedback on their proposed plan and work towards a more inclusive future for all. https://t.co/mDRI5KPJf6 — BondSarahBond (@BondSarah_Bond) January 29, 2024

Ondanks de hoop van de ontwikkelaars, maakten Apple bij de aankondiging van het nieuwe beleid al duidelijk dat het bedrijf geen zin had om ontwikkelaars te helpen. “Onder de nieuwe voorwaarden zou meer dan 99 procent van de ontwikkelaars hetzelfde of minder aan Apple betalen”, klonk het.

Dubbel werk

Voor de rest van wijzigingen is de kritiek minder uitgesproken, maar zeker niet onbestaande. De woordvoerder van webbrowser Mozilla, Damiano DeMonte, liet zich in een interview met The Verge negatief uit over de mogelijkheden die alternatieve browsers krijgen om hun product naar Apple-gebruikers te duwen. “We zijn de technische details nog aan het beoordelen, maar zijn enorm teleurgesteld over het voorgestelde plan van Apple om de nieuw aangekondigde BrowserEngineKit te beperken tot EU-specifieke apps.”

Het gaat om een wijziging waarin Apple het toelaat om andere browser engines te gebruiken dan WebKit. Die browser engine gebruikt Apple voor het draaien van de eigen browser Safari. Apple zal dit enkel in Europa toelaten, waar de DMA van kracht wordt. Voor ontwikkelaars komt dat neer op dubbel werk: “Het effect hiervan zou zijn dat een onafhankelijke browser als Firefox wordt gedwongen twee afzonderlijke browserimplementaties te bouwen en te onderhouden – een last die Apple zelf niet hoeft te dragen.”

Aan de lijve ondervinden

Browser Opera kiest er, ondanks het vele werk, toch al voor om een iOS-browser te lanceren met zijn eigen engine. Het bedrijf geeft aan als Europees bedrijf graag de DMA te ondersteunen. Opera komt van oorsprong uit Noorwegen. “We zijn van plan dit te verwezenlijken met de op AI gerichte Opera One voor iOS. Bovendien zijn we verheugd om de bevestiging te zien dat Apple ook een browserkeuzescherm voor iOS zal implementeren, waardoor het voor gebruikers gemakkelijker wordt om hun favoriete browser standaard te kiezen, ook op hun mobiele apparaten.”

De nieuwe browser wordt al verwacht te lanceren in maart. Het bedrijf lijkt dus volledig klaar te zijn voor het bijkomende werk waar het zichzelf mee opzadelt. Al is het wel duidelijk dat ook bij Opera de voorkeur gaat naar een beleid dat wereldwijd van kracht is, aangezien het bedrijf “Apple ten zeerste aanmoedigt om deze uitgebreide vrijheden te implementeren voor iOS-gebruikers over de hele wereld.”

Apple is als aanbieder van een appstore en browser die onder de DMA valt, de eerste in het bekendmaken van de geplande wijzigingen voor de aankomende wetgeving. De aanbieder van social mediaplatformen, Meta, geeft gebruikers meer mogelijkheden omtrent dataprivacy door de DMA. Bij Microsoft sleutelen ze dan weer hard aan het besturingssysteem Windows 11. Dat lijkt binnenkort de mogelijkheid te krijgen om Bing en Edge te verwijderen. In maart volgt verduidelijking over de manier waarop de diensten van de aangeduide gatekeepers nu exact wijzigt.