Winkels zetten AI-aangedreven camera’s op veelzijdige manieren in. Alles van diefstalpreventie tot supply chain management komt daarbij aan bod. Voor het slagen van dergelijke toepassingen is het vertrouwen van de klant essentieel.

Jumbo kondigde deze week aan dat het diefstalpreventie met behulp van AI wil verbeteren. Naast andere maatregelen om potentiële dieven te ontmoedigen, voert men tests uit met AI-software om afwijkend gedrag op te sporen. De proef zal drie maanden duren, waarna een landelijke inzet mogelijk in het verschiet ligt. Het dient een wapen te zijn in de strijd tegen winkeldiefstal, dat volgens Jumbo heeft geleid tot een verlies van meer dan 100 miljoen euro.

Dit alles roept veel vragen op over effectiviteit en het waarborgen van de privacy. De Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwde Jumbo al in 2020 wegens het gebruik van camera’s met gezichtsherkenning. De supermarktketen zegt nu dat de nieuwe ‘slimme camera’s’ niet bedoeld zijn om specifieke personen te vinden. Hoe dan ook zouden alle gebruikers in potentie kunnen profiteren van een betere controle volgens Jumbo, aangezien de verloren miljoenen anders wellicht in prijsverlagingen gestoken worden. Die suggestie moet men nog waarmaken als de technologie succesvol blijkt.

Nog niet succesvol

Andere implementaties van AI-gedreven camera’s in retail bieden wat meer concrete voordelen voor consumenten. Zo is menig conferentiehal gevuld met een demonstratie van real-time voorraadcontrole van winkelschappen. AI-systemen kunnen inmiddels vrij vlot en eenduidig herkennen wanneer een schap leeg begint te raken, zodat winkelmedewerkers proactief deze kunnen aanvullen. De volgende stap is dan al snel gemaakt: welke producten kopen mensen wel en welke niet? Dat gaat verder dan het simpelweg digitaal afturven van de winkelvoorraad: ziet de klant een product überhaupt wel? Bevindt het product zich op een onhandige plek? Dit alles is al met conventionele technieken te onderzoeken, maar AI-analyses van beeldmateriaal maken dergelijke inzichten een stuk toegankelijker dan voorheen.

Daarmee belanden we op een belangrijk aspect van AI in retail: idealiter is het nagenoeg onzichtbaar. Inmiddels is de zelfscankassa volledig ingeburgerd, maar biedt het nog steeds enige frictie. Daarom bedacht Amazon het concept “Just Walk Out“, dat gehanteerd wordt bij Amazon Go-winkels in de VS en het Verenigd Koninkrijk. Consumenten hoeven enkel de winkel te betreden met behulp van de Amazon-app, een pasje of een handpalmscan. Vervolgens kan men na het winkelen simpelweg naar buiten lopen, zoals de naam van het concept al verraadt.

Helaas blijkt het concept nog niet al te succesvol. Hoge kosten en een gebrek aan overtuigingskracht lijken de implementatie van Just Walk Out te limiteren. Het aantal winkels dat het daadwerkelijk inzet komt niet boven de 100 wereldwijd.

Routes optimaliseren

Mocht Just Walk Out niet dankzij AI een heropleving krijgen, dan valt er nog altijd genoeg te winnen als het om klantervaringen gaat. Zo biedt het Japanse Retail AI oplossingen om nog meer aspecten van winkelketens te optimaliseren met behulp van camera’s. Naast de eerder genoemde voordelen van bevoorrading en zo goed mogelijk ingerichte schappen, is het gedrag van klanten tevens te analyseren.

Retail AI kan in groot detail het gebruikersgedrag meten. De software van dit bedrijf kan laten zien waar klanten langer verblijven en hoe men zich beweegt door de winkel heen. Dergelijke overwegingen worden al jaren onderzocht, maar voorheen waren daar enkel algemene conclusies over te trekken. Nu kunnen winkelketens in real-time ervaren wat eventuele wijzigingen teweegbrengen en wat de volgende verbeterstap dient te zijn. Hoewel het bedrijf ook stelt dat winkeldiefstal voorkomen kan worden, ligt daar niet de nadruk op.

Voorbij de winkel zelf

Net zo belangrijk als de winkel zelf is de logistieke infrastructuur erachter. Op dat front is de inzet van AI met beeldmateriaal ook veelbelovend. Naast de software van bijvoorbeeld Manhattan Associates om de supply chain te optimaliseren, zijn er nog mogelijkheden om van camerabeelden te profiteren. AI-analyses kunnen bepalen waar bepaalde goederen optimaal geplaatst kunnen worden en hoe medewerkers gezamenlijk zo efficiënt mogelijk zijn. Dat kan in real-time leiden tot een verplaatsing van de mankracht zodat alle taken op tijd af kunnen zijn, maar ook dat een specifieke regio een bepaald product meer afneemt dan elders, waardoor de bevoorrading gewijzigd kan worden. Dit is in principe mogelijk zonder daar camera’s voor te installeren, maar de visuele input laat menselijk gedrag het duidelijkst zien.

Hoe dan ook is het eenvoudiger om cameragebruik te verantwoorden als het klanten iets oplevert. Door niet alleen de nadruk te leggen op het voorkomen van winkeldiefstal maar ook de voordelen te bespreken, kan retail het vertrouwen van de klant winnen.

Lees ook: Hoe retailers het potentieel van retailmedia kunnen benutten