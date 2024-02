Microsoft heeft terloops bekendgemaakt dat niet Windows 12, maar Windows 11 24H2 dit jaar zal verschijnen. Daarmee zal het bedrijf AI nog sterker naar de voorgrond brengen, hoewel nog meer features toegevoegd zullen worden.

Centraal bij 24H2 staat AI-functionaliteit. Eerdere versies van Windows 11 introduceerden al Copilot-tools naast AI-ondersteuning voor Microsoft-applicaties. De nieuwe release breidt dit uit naar een volwaardige Copilot-knop die rechts onderin de taakbalk verschijnt. Windows Copilot zou in 24H2 op een eenvoudige manier aan en uit te zetten zijn. Eveneens kunnen third-party chatdiensten en plug-ins via de instellingen worden geïmplementeerd.

Veel hiervan is al in Insider Preview-releases van Windows 11 verschenen of zullen nog volgen. Echter lijkt er nog meer met AI mogelijk te zijn. Nieuwe ‘AI-pc’s’ met gerichte hardware voor AI-toepassingen maken veel features lokaal mogelijk. Microsoft zou momenteel nog aan het experimenteren zijn met geavanceerde productiviteitstools, die bijvoorbeeld sneller eerder gebruikte bestanden kunnen vinden op basis van gebruikersgedrag. Dergelijke features zouden de Intel-claim van de “gepersonaliseerde AI-pc” duidelijk versterken.

Een andere AI-gerichte feature is een verbetering aan Snap Layouts. Wie bepaalde applicaties vaker vastzet op een bepaalde plek op het scherm, zal hiervoor een automatische suggestie ontvangen.

Buiten AI om

Ook afgezien van AI zal 24H2 veel vernieuwingen brengen. Zo zal Microsoft een Energy Saver-optie toevoegen aan de huidige bediening naast enkel betere prestaties of een betere accuduur. In dit geval zou de nadruk liggen op energie-efficiëntie, maar het is nog onduidelijk hoe dit precies zal afwijken van de bestaande mogelijkheden. Wel is bekend dat ook desktops voortaan deze optie kunnen benutten, daar waar eerder enkel laptops een optie kenden.

Daarnaast breidt 24H2 support uit op het gebied van bestandscompressie. Microsoft heeft er decennia over gedaan om RAR en 7zip te ondersteunen, maar vorig jaar was het zover. Echter betrof het enkel het native extraheren van deze soort gecomprimeerde bestanden. Met 24H2 zal het mogelijk worden om te kiezen voor een specifieke compressiemethode, waaronder 7zip en RAR.

Ook is er sprake van bredere ondersteuning op het gebied van telefoons. 24H2 zal het mogelijk maken om een gelinkte smartphone als webcam in te zetten. Windows Central benadrukt dat een soortgelijke optie al tussen iPhones en Macs bestaat.

Berichtgeving

Nieuws over een ‘baanbrekende’ nieuwe release van Windows speelt al langer. Windows Central bevestigde al in december dat er een “next-gen AI-release” van het besturingssysteem in 2024 zal verschijnen. Omdat Microsoft het verdeelde gebruikersbestand tussen Windows 10 en 11 niet verder wil fragmenteren, kiest het ervoor om nog niet versie 12 te introduceren. Daardoor kunnen alle Windows 11-gebruikers relatief eenvoudig upgraden naar 24H2.

De berichtgeving vanuit Microsoft doet juist vermoeden dat de 24H2-update niet al te baanbrekend is. Huishoudelijke mededelingen zoals het definitieve einde van het geflopte Windows Mixed Reality en oude Defender-applicaties volgen erna.

Microsoft benadrukt dat jaarlijkse releases voor Windows 11 de norm zijn; iedereen met een kalender zou dus moeten weten wat eraan zit te komen. Dat is echter wel degelijk een koerswijziging, aangezien kleinere, incrementele upgrades Windows 11 ook hebben gekenmerkt, veelal met de naam “Moment” om een betekenisvolle feature-uitbreiding te markeren.