IBM zet vol in op AI voor zakelijk gebruik

IBM zet de komende tijd flink in op het integreren van AI in alle zakelijke processen en omgevingen. Dit blijkt uit de recente aankondigingen tijdens het Think-evenement van Big Blue. Ook wil de techgigant het gebruik van quantum computing voor bedrijven steeds makkelijker maken.

IBM zet zich tegenwoordig volledig in op het leveren van diensten, oplossingen en toepassingen voor de hybrid cloud en AI. Hiervoor werd zelfs de oude infrastructuurdivisie afgesplitst, zoals we eerder schreven.

Tijdens het meest recente Think-evenement komt naar voren dat AI een flinke boost gaat krijgen van Big Blue. Hiervoor werden een aantal belangrijke aankondigingen gedaan. Hieruit valt te concluderen dat IBM de adoptie AI in alle geledingen van bedrijven wil stimuleren. Volgens CEO Arvind Krishna moet AI nu voor bedrijven gaan bewerkstelligen, wat de komst van elektriciteit in het begin van de twintigste eeuw voor fabrieken en machines deed.

Big Blue wil AI daarom voor klanten in alle producten en diensten doorvoeren, zodat zij in alle opzichten daarvan kunnen profiteren. Dit betekent de komst van diensten en producten die kleinere hoeveelheden data gebruiken en minder processen en uitvoeroperaties kennen. Bovendien moeten al deze diensten en processen de omgevingscondities, wet- en regelgeving en andere factoren meerekenen.

Introductie Watson Orchestrate

Als exponent van deze strategie introduceert IBM nu onder meer Watson Orchestrate. Deze op AI gefundeerde tool moet werknemers helpen hun persoonlijke productiviteit te vergroten. Vooral voor werknemers die zich bezighouden met verkoopactiviteiten, human resources en operations. De tool is ook wel een soort persoonlijke ‘digital twin’.

Watson Orchestrate selecteert met behulp van AI vooraf ingebouwde vaardigheden om taken te voltooien en brengt deze op orde. De tool integreert Slack, email, Salesforce, SAP en Workday in een enkele omgeving om routinematige taken af te handelen. Watson Orchestrate begrijpt hiervoor context en beschikt over een organisatorische kennis gebaseerd op eerdere interactie. Verder heeft het self-service automatiserings tooling die door iedereen, zonder specifieke IT-kennis, kan worden gebruikt.

Volgens IBM voegt Watson Orchestrate alle kennis samen die is verkregen met de aankopen van onder andere WDG, Instana, myInvenio en, zoals we recent nog meldden, Turbonomic. De tool is nu in preview beschikbaar in IBM Automation Cloud Paks en later dit jaar algemeen beschikbaar.

Overige nu beschikbare tooling

Een andere geïntroduceerde tool is AutoSQL, een automatiseringstool voor het krijgen van toegang tot en het integreren en beheren van data. De tool wordt onderdeel van IBM Cloud Pak for Data. Met de tool kunnen klanten met behulp van AI sneller antwoorden geven op gedistribueerde queries en tegen lagere kosten. Volgens Big Blue wordt IBM Cloud Pak for Data hierdoor het snelste cloudgebaseerde data warehouse binnen zowel multicloud- als hybrid cloudomgevingen.

Project CodeNet geeft klanten de beschikking over een open-source dataset met 14 miljoen verschillende code samples, 500 miljoen regels aan code en 55 verschillende programmeertalen. De tool gebruikt AI om te zoeken naar code, om vergelijkingen te vinden en om codeproblemen op te lossen. Project CodeNet is ook geschikt om legacy code naar moderne programmeertalen te ‘vertalen’.

Verder gebruikt de nieuwe tool Mono2Micro AI voor het analyseren van grote zakelijke applicaties en geeft aanbevelingen hoe deze naar de cloud te brengen en versnelt de migratie. De tool wordt toegevoegd aan WebSphere Hybrid Edition van Big Blue.

Meer aandacht voor quantum computing

Naast alle integratie van AI, wil de techgigant het voor bedrijven ook makkelijker maken quantum computing te gebruiken. De komst van de tool Qiskit Runtime moet hiervoor quantum circuit processing met een factor 120 versnellen. De tool komt in de vorm van een container en is speciaal ontworpen voor zeer grote workloads, zoals het ontwikkelen van chemische modellen en het analyseren van financiële risico’s.

De nu uitgebrachte tool vormt een onderdeel van zijn al bestaande ecosysteem rondom zijn programmeertaal voor quantum computing Qiskit. Dit past ook weer in de algemene roadmap die IBM voor quantum computing heeft.

