In deze blog doet Techzine verslag van de laatste ontwikkelingen rondom de overname van Broadcom door VMware.

1 december – Broadcom is van plan 1.267 werknemers op het VMware-hoofdkwarter in Palo Alto, Californië te ontslaan. Dat blijkt uit een voorlegging van Broadcom aan de California Employment Development Department, waar Bloomberg over bericht. Deze groep vertegenwoordigt circa 3,3 procent van het totale werknemersbestand van VMware. Volgens Channel Futures zou de teller qua ontslagen inmiddels op 2.837 staan sinds donderdagmiddag. Locaties in verschillende staten in de VS en in Ierland worden eveneens getroffen door de ontslagronde. Voor een deel van deze werknemers zal hun afscheid eind januari 2024 plaatsvinden.

30 november – In een interne vergadering heeft CEO Hock Tan laten weten dat veel medewerkers niet meer nodig zullen zijn. De VMware-afdelingen gericht op sales, HR en financiële zaken zullen dus geconsolideerd worden met die van Broadcom. “Dat is consolidatie, wijs gezegd integratie,” stelde Hock Tan. De berichtgeving komt vanuit Business Insider.

29 november – De overname van VMware door Broadcom zou 70 miljard dollar opleveren voor investeringsbedrijf Silver Lake en Michael Dell. Beide partijen hebben dit astronomische bedrag volgens een berekening van Financial Times te danken aan het forse aandeel dat EMC in VMware had: 81 procent. Een investeerder in Silver Lake spreekt over “een van de deals van het decennium”.

29 november – Carbon Black is door Broadcom een aparte business unit gemaakt, hetzelfde geldt voor VMware End-User Compute. VMware-partners zijn geïnformeerd dat ze deze producten niet samen met de rest van het VMware-aanbod moeten verkopen. Daarmee lijkt een verkoop van deze twee onderdelen nabij. We hebben deze ontwikkelingen verder uitgelicht in een aparte blog:

Lees verder: Broadcom maakt Carbon Black direct gereed voor verkoop

27 november – Terwijl een ontslagronde bij VMware eraan zit te komen, hebben VMware-partners te maken met veel onduidelijkheid. CRN bericht over klanten die geen ondersteuning meer ontvangen voor hun software, met een partij die weigert een VMware-partner te betalen.

23 november – Uit de lijst van Broadcom-execs op de website van het bedrijf is gebleken dat VMware is opgesplitst in vier divisies. VMware Cloud Foundation blijft de naam van het overgenomen bedrijf dragen, terwijl Tanzu, Software-Defined Edge en Application Networking & Security binnen Broadcom gevouwen zijn. Daarbij lijkt de toekomst van security-optie VMware Carbon Black en VMware End-User Compute elders te liggen.

Lees meer: VMware opgesplitst in vier divisies na overname door Broadcom

21 november – De kogel is door de kerk. Broadcom heeft VMware officieel overgenomen. Nadat het bedrijf van CEO Hock Tan toezeggingen had gedaan om interoperabel te blijven met Chinese leveranciers, gingen de autoriteiten in Beijing overstag. Eerder had Broadcom al de Amerikaanse en Europese regelgevers overtuigd dat de VMware-overname de concurrentie niet zou schaden.