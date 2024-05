IT-bedrijf Atos is volop in het nieuws, of het dat nu wil of niet. De beoogde overname van de belangrijke Big Data & Cybersecurity (BDS)-divisie lijkt de komende maanden eindelijk een realiteit te worden. In deze Techzine-liveblog lees je over de nieuwste ontwikkelingen omtrent Atos.

1 mei – Thales wil mogelijk “strategische” onderdelen van Atos overnemen, laat CFO Pascal Bouchiat weten. Maar: “We zijn niet in BDS geïnteresseerd,” stelt hij. Binnen de BDS-divisie zitten wel componenten die Thales zou willen overnemen. De onderdelen die gericht zijn op defensie en security, zouden weleens onder Thales kunnen vallen. Als die te koop zijn zijn, “zouden we er niets op tegen hebben om ernaar te kijken,” aldus Bouchiat.

Na even uit de spotlight te zijn verdwenen, lijkt ook Tsjechisch zakenman Daniel Kretinsky momenteel weer in Atos geïnteresseerd. In februari kocht hij ook noodlijdend Frans retailer Casino.

Wie wat de interesse van Thales voor Atos betreft een déjà vu krijgt, wordt geëxcuseerd. Thales heeft al jaren af en toe interesse in de BDS-divisie van dat bedrijf. Zo hoopte het in 2022 voor 2,7 miljard euro dit onderdeel te bemachtigen. Inmiddels is de marktwaarde van het gehele Atos in twee jaar tijd met circa 90 procent in elkaar gestort. Momenteel is het bedrijf net meer dan 200 miljoen euro waard.

Atos zette de eigen BDS-divisie op in 2014 nadat het landgenoot Bull had opgekocht. Naast Thales hebben ook onder andere Orange, Capgemini en Airbus meerdere keren hun interesse getoond voor verschillende Atos-onderdelen.

Beluister ook onze Techzine Talks-aflevering over het lot van Atos. We verklaren in deze podcast onder andere hoe het bedrijf circa 90 procent van haar waarde in twee jaar tijd heeft verloren:

29 april – De Franse overheid wil mogelijk delen van Atos opkopen. Samen met een consortium met o.a. Thales zou het zich richten op drie delen van de BDS-divisie. Het betreft Advanced Computing, Critical Systems en Cyber Products. Daarmee richt Frankrijk zich op de strategisch belangrijke componenten van Atos, dat verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld de servers die de data van het Franse leger en veiligheidsdiensten huisvesten. Een intentieverklaring is getekend, waarbij de waarde van de onderdelen wordt ingeschat tussen de 700 miljoen en 1 miljard euro.

25 april – Atos heeft een nog forsere schuldsanering nodig om het tot 2025 te redden dan eerder gesteld: 1,7 miljard euro. Externe investeerders hebben tot 3 mei om met herfinancieringsvoorstellen te komen. CEO Paul Saleh herhaalt dat hij in juli een overeenstemming over de schulden wil regelen.

De huidige schulden moeten onder de streep gehalveerd worden. Het is bij lange na niet de eerste keer dat Atos deze conclusie trekt, maar na het falen van meerdere onderhandelingen met o.a. Airbus en zakenman Daniel Kretinsky is de nood hoger dan ooit.

9 april – Atos heeft de conclusie getrokken dat het niet 600 miljoen euro, maar 1,2 miljard euro vereist om het tot 2025 te redden. Een schuldsanering is nodig omdat het onmogelijk dit jaar zoals gepland 3,65 miljard euro kan overmaken aan schuldeisers. Dat is het overgrote merendeel van de totale schuldenpost, die 4,7 miljard euro bedraagt.

8 april – Frans investeringsmaatschappij Butler Industries wil bijdragen aan een redding van Atos. Het sluit zich aan bij een consortium van grootaandeelhouder Onepoint. De ambities liegen er niet om: deze groep wil Atos uit laten groeien tot “hét Europese platform voor cybersecurity en kunstmatige intelligentie.” Als Europese speler zou het perfect gepositioneerd zijn om als leidende soevereine cloudoperator te ontpoppen.

26 maart – Uit de jaarcijfers blijkt dat Atos diep in het rood zit. In 2023 draaide het 3,44 miljard euro verlies, fors meer dan de 1,01 miljard euro die 2022 had gekost. In juli zouden er nieuwe afspraken moeten komen met schuldeisers, aldus CEO Paul Saleh.

19 maart – De Big Data & Cybersecurity (BDS)-divisie wordt toch niet aan Airbus verkocht. De vliegtuigmaker ziet af van een deal die 1,5 tot 1,8 miljard euro had opgeleverd. De Franse staat had de beoogde overname ten zeerste aangemoedigd, maar de onderhandelingen zijn op een dood spoor beland.

Terwijl Airbus-investeerders hun opluchting financieel laten blijken, is de koers van Atos in vrije val. Direct na het nieuws daalde de koers met 21 procent.

29 februari – Atos verstevigt zijn Raad van Bestuur met drie nieuwe leden. Het zijn de eerste stappen na het afblazen van een deal met investeringsmaatschappij EPEI, geleid door Tsjechisch zakenman Daniel Kretinsky. David Layani en Helen Lee Bouygues, beiden werkzaam bij Onepoint, schuiven aan. Onepoint bezit 11,4 procent van Atos en is daarmee de grootste aandeelhouder.

28 februari – De onderhandelingen tussen Atos en EPEI zijn stukgelopen. Tsjechisch zakenman Daniel Kretinsky, die EPEI leidt, wilde het Tech Foundations-onderdeel van Atos kopen. Alleen al de schuld van dit onderdeel bedraagt 1,9 miljard euro, dat EPEI leek te willen overnemen.

Eerdere artikelen over Atos in 2024:

6 februari 2024 – Franse staat wil koste wat het kost Atos behouden

5 februari 2024 – Atos probeert openstaande schulden te herfinancieren

15 januari 2024 – Atos-CEO Yves Bernaert per direct opgestapt wegens meningsverschil

3 januari 2024 – Atos vindt mogelijke koper in Airbus voor cybersecurityafdeling