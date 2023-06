EU-commissaris Thierry Breton deed afgelopen week de ronde in Silicon Valley, om de grote technamen te herinneren aan de EU-wetgevingen die zij binnenkort dienen te volgen. De regels richten zich op socialemedia-inhoud, AI en data. Voornamelijk bij Twitter is de situatie onstabiel, doordat het platform de vrijwillige gedragscode van de EU eerder al verliet.

De Digital Services Act (DSA) treedt eind augustus in werking. Met nog maar een paar weken te gaan, begint de tijd voor sommigen te dringen. Thierry Breton, Eurocommissaris voor Interne Markt, herinnert verschillende techbedrijven aan de regels tijdens een bezoek aan Silicon Valley. Daar gaat hij onder andere langs bij Meta, OpenAI en Twitter.

Eveneens opende het eerste bureau van de Europese Commissie in de IT-hub. Socialemediaplatformen en bedrijven die zichzelf al bekend wisten te maken met kunstmatige intelligentie, zijn voornamelijk gevestigd in deze regio. Een kantoor in de regio kan de relatie tussen de EU en de bedrijven vast en zeker vereenvoudigen.

Twitter tegendraads

De ogen waren voornamelijk gericht op het bezoek aan Twitter, dat vorige week donderdag plaatsvond. Het socialemediaplatform, besloot recent de vrijwillige gedragscode van de EU tegen online desinformatie te verlaten. Die gedragscode is een voorbode van wat de DSA zal inhouden en geeft de EU de mogelijkheid techgiganten al regels op te leggen in verband met socialemedia-inhoud. Het gaat om een reeks aan regels die ook in de DSA opgenomen staan.

Met Twitter zijn besluit de gedragscode te verlaten, kantte het platform verschillende politieke leiders tegen zich. Dat was te merken aan onder andere de reactie van de Franse minister, die alvast liet optekenen dat Twitter geen plaats meer zou hebben in zijn land bij overtreding van aankomende regulering.

Musk, die nog steeds op de meeste vlakken inspraak heeft bij Twitter, leek op het eerste gezicht al niet erg onder de indruk van het geplande bezoek van Breton. Voor de afspraak verscheen alleen de EU-commissaris fysiek op het hoofdkantoor, terwijl Musk opdaagde via een videocall.

Door de acties lijkt de EU erg onzeker of de blauwe vogel wel van plan is zich te laten vangen met de DSA. Toen het socialemediaplatform eind 2022 nog maar net onder leiding van Musk kwam te staan, beloofde hij nochtans dat zijn platform zal voldoen aan de aankomende wetgevingen. De recentere acties waren voor Breton voldoende om de baas van Twitter nog even te waarschuwen voor de gevolgen die nalatigheid zullen hebben. De DSA geeft de EU namelijk een middel in handen om socialemediaplatformen een boete tot zes procent van de jaarlijkse omzet op te leggen.

“Stress test”

Het platform lijkt voornamelijk moeite te hebben om desinformatie en haatberichten te modereren. Daarom onderwierp de EU-commissaris het platform aan een “stress test” tijdens zijn bezoek. “Het bedrijf neemt de oefening heel serieus”, klonk het al aan het begin van de test via het Twitter-account van Breton.

Na de afspraak verscheen ook van de nieuwe CEO van Twitter, Linda Yaccarino, een positief bericht. Ze bedankte de EU-commissaris en benadrukte opnieuw dat de EU-wetgeving gevolgd zal worden: “Europa is heel belangrijk voor Twitter en we focussen ons op de verdere samenwerking.” Over de testresultaten is geen informatie bekend, deze liggen bij het socialemediaplatform en moeten niet publiekelijk gemaakt worden.

De testkit leverde de EU in ieder geval meer zekerheid op over de intenties van Twitter omtrent de DSA. Breton liet na afloop van het bezoek weten dat ook TikTok aan de proef onderworpen zal worden, tijdens een bezoek volgende maand.

Pad effenen voor AI Act

Breton greep zijn bezoekmoment bij de verschillende bedrijven meteen aan als een moment om wat toelichting te geven over de pas goedgekeurde AI Act. Hij nam de tijd om dit te bespreken met Sundar Pichai, CEO van Alphabet, Mark Zuckerberg, CEO van Meta, Sam Altman, CEO van OpenAI en Jensen Huang, CEO van Nvidia.

Lees ook: EU stemt over AI Act-ontwerp: moet ChatGPT veranderen?

De AI-wetgeving is de grote namen in de techwereld in ieder geval niet ontgaan. Verschillende bedrijven die zich focussen op AI of volledig gebouwd zijn rond AI, klopten al aan bij de Europese wetgevers om advies te geven over de aankomende regels. Dat doen zij wel op een manier die erg voordelig uitvalt voor hun eigen bedrijfsactiviteiten en neigt richting lobbyen.

De DSA is over een paar weken aan zijn proefstuk toe. De wetgevingen rondom AI volgen twee jaar nadien en brengen voornamelijk wetten met zich mee waar de EU nog niet op kon anticiperen bij de goedkeuring van de DSA. Ontwikkelingen op vlak van kunstmatige intelligentie volgen elkaar recent snel op en dus bleek een aanvulling al nodig op wetgeving die nog niet eens van kracht is.

Het last voor socialemediaplatformen en andere techbedrijven wel een periode gewenning in en die is voor bijvoorbeeld Twitter hoogstwaarschijnlijk ook nodig. De stoelendans aan het hoofd van het socialemediaplatform die volgde op een kortdaad en wispelturig beleid van Elon Musk, heeft de blauwe vogel in de war gebracht. Desinformatie en haatberichten sijpelen als gevolg meer dan eens door en dat kan het bedrijf duur komen te staan als de EU beslist zijn tanden te tonen met de DSA.