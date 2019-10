Zo haal je het maximale uit je bedrijfswebsite

In 2019 kan geen enkel onderneming meer om de digitale realiteit heen. Ook kleine lokale bedrijven ontsnappen er niet aan. Wie een loodgieter nodig heeft, gaat niet langer op zoek in het telefoonboek, maar trekt naar Google voor advies. Zelfs wanneer je geen digitale diensten levert, is een gevestigde online aanwezigheid vandaag van vitaal belang.

Die online aanwezigheid begint bij een website. Dat hoeft niet met veel toeters en bellen te zijn. Een eenvoudige website met je contactgegevens en wat beknopte informatie over de diensten of producten die je levert, kan al volstaan om ervoor te zorgen dat nieuwe klanten je vinden en contacteren.

“Zelfs als mond-tot-mondreclame je beste marketinginstrument is, maakt een website daar nog altijd een essentieel onderdeel van uit”, weet expert Bart Mortelmans, eigenaar van domeinregistrar bNamed.net. “Een potentiële klant kan je naam via Google omzetten naar je concrete contactgegevens om je te contacteren of een bestelling te plaatsen.”

We vroegen Mortelmans naar enkele tips voor bedrijven die een (nieuwe) website willen bouwen of hun bestaande site willen optimaliseren, zodat hij makkelijker wordt gevonden.

Facebook-pagina ≠ website

Het begint eigenlijk al bij de vraag of je wel écht een eigen website nodig hebt, gezien je tegenwoordig je online aanwezigheid ook via een Facebook-pagina kan uitbouwen. “De belangrijkste beperking daarbij is dat Facebook eigenaar blijft van jouw pagina en ermee kan doen wat het wil. Als de regels veranderen, kan je niet zomaar overschakelen naar een andere leverancier”, waarschuwt Mortelmans.

Het is ongetwijfeld een goed idee om Facebook en andere sociale media onderdeel te maken van je online aanwezigheid, maar als je enkel daarop berust, geef je een belangrijk deel van de controle uit handen. Bovendien zal een eigen website over het algemeen beter scoren in de zoekresultaten.

L00dgieter.biz

Een eigen website dus. Als je vanaf nul start, begint dat bij het kiezen van een domeinnaam. Eenvoud siert in dit geval. “Je wil ervoor zorgen dat de naam gemakkelijk te onthouden is én dat er geen verwarring over de schrijfwijze kan ontstaan”, adviseert Mortelmans. Gebruik bijvoorbeeld geen nullen die kunnen worden verward door de letter ‘O’, of omgekeerd. Originaliteit wordt meestal beloond, maar in het geval van een domeinnaam kan het net een averechts effect hebben.

Hou op dezelfde manier ook rekening met de uitspraak. “Op dat punt zijn we eigenlijk zelf een slecht voorbeeld”, geeft Mortelmans toe. “’bNamed.net’ klinkt immers zoals ‘benamed.net’, wat soms verwarring met zich meebrengt. Vandaar dat we ze voor alle veiligheid maar allebei hebben geregistreerd.”

Daarnaast moet je ook een geschikt topleveldomein (TLD) kiezen. Dat is de extensie die na je domeinnaam komt, zoals ‘.be’ of ‘.com’. Hou bij die keuze altijd je doelpubliek in het achterhoofd, benadrukt Mortelmans. “Onze ervaring leert dat mensen erg chauvinistisch ingesteld zijn wat domeinnamen betreft. Belgen kiezen voor ‘.be’, Fransen verwachten ‘.fr’ en Nederlanders zoeken naar ‘.nl’.” Een .com- of .eu-domein geeft internationale allure, maar je kan daarnaast beter ook nog altijd aparte tld’s registreren voor de markten waar je specifiek actief bent.

“Mensen zijn erg chauvinistisch ingesteld wat domeinnamen betreft.”

Is ‘.be’ of ‘.com’ niet meer beschikbaar voor jouw domeinnaam, dan kan één van de vele nieuwe algemene tld’s (gTLD’s) een leuk alternatief zijn. “Denk bijvoorbeeld aan een pizzeria met de extensie ‘.pizza’. Het vertelt kort en krachtig wat de hoofdactiviteit van je organisatie is, waardoor Google je site als relevanter zal beschouwen”, illustreert Mortelmans. Daarnaast zijn er ook allerlei nieuwe geografische gTLD’s, die je werkgebied nauwkeurig kunnen aangeven, zoals ‘.brussels’ of ‘.gent’.

(Laten) bouwen

Of je een website zelf in elkaar knutselt, dan wel laat bouwen, hangt af van verschillende factoren. Er zijn vandaag heel wat tools beschikbaar om met een minimum aan kennis en kunde zelf een website, blog of zelfs webshop in elkaar te boksen. Je moet er aanvankelijk wel wat tijd voor uittrekken, maar voor een eerste website kan het een goed begin zijn.

Wil je toch een meer persoonlijke uitstraling? Dan doe je best een beroep op een professioneel bureau. Hou er rekening mee dat daar dan wel een prijskaartje aan verbonden is. Voordeel is natuurlijk wel dat zij het onderhoud uit handen nemen en je ook ineens verder kunnen helpen als je straks nog een blog of een webshop wil toevoegen.

Staar je bij het maken van je website niet blind op zaken zoals de laadtijd en technische optimalisaties. Hét belangrijkste is dat je website gebruiksvriendelijk is en ook goed werkt op mobiele toestellen. “En verder moet je er gewoon voor zorgen dat hij altijd werkt”, benadrukt Mortelmans. “Een website die regelmatig onbereikbaar is, is niet alleen nefast voor je bezoekers, maar heeft ook een negatief effect op je prestaties in de zoekresultaten.”

HTTPS, altijd en overal

Mortelmans wijst ook nog op het belang van een SSL-certificaat. Dat zorgt ervoor dat verkeer van en naar je website over een versleutelde HTTPS-verbinding verloopt, zodat niemand kan meeluisteren. Daarnaast kan een gebruiker aan de hand van zo’n certificaat controleren dat hij met de juiste site verbonden is, en niet met een namaakversie.

Mortelmans schreef eerder al in een bijdrage op deze website hoe een SSL-certificaat eigenlijk uit het marketingbudget zou moeten komen. “Zo’n certificaat straalt vertrouwen uit. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat een EV-certificaat (een SSL-certificaat met uitgebreide validatie, nvdr.) voor een omzetstijging van gemiddeld 17,8 procent zorgt. Bovendien toont Google een website die met SSL beveiligd is hoger in de zoekresultaten dan dezelfde website zonder certificaat.”

“Een SSL-certificaat straalt vertrouwen uit. Bovendien toont Google deze websites hoger in de zoekresultaten.”

Een andere vorm van beveiliging is nameserver-diversificatie. Dat richt zich op het in de lucht houden van je website. “Als je website je huis is en je domeinnaam je straat, dan is een nameserver de wegwijzer ernaartoe”, legt Mortelmans uit. “Het is ontzettend belangrijk dat je nameserver up and running is. Als die niet meer werkt, werkt er niets meer. Dan vindt niemand je website of domeinnaam nog terug.”

Om dat te voorkomen, ga je best in zee met een partij die verschillende nameservers combineert, liefst geografisch breed verspreid. “Een dergelijke stevige basis kan ook voorkomen dat je collateral damage wordt bij een DDoS-aanval”, weet Mortelmans. “Als je buurman, die dezelfde nameserver gebruikt, slachtoffer wordt van een DDoS-aanval waarbij ontelbare aanvragen per seconde op de server worden afgevuurd tot die offline gaat, kan ook jij daar schade van ondervinden.” Door verschillende nameservers te combineren, kan je daarop anticiperen.

Klaar, en nu?

Je website is klaar, maar hoe zorg je ervoor dat mensen de weg ernaartoe vinden? “Veel klanten hopen om na het maken van hun website direct bovenaan de zoekresultaten te staan, maar zo eenvoudig is dat natuurlijk niet”, doorprikt Mortelmans de droom.

Het is de reden waarom er een hele branche van bedrijven bestaat, die alleen maar is gericht op Search Engine Optimization (SEO), het optimaliseren van je website voor een hoge positie in de zoekresultaten. Het resultaat daarvan is soms moeilijk te voorspellen en wie te extreem te werk gaat, loopt risico om net door de zoekmachines te worden afgestraft.

Hou daarom eerst en vooral de gebruikers in het achterhoofd en niet de zoekmachines. Heb je een gebruiksvriendelijke website met informatie waar je bezoeker echt iets aan heeft? Dan volgt het resultaat in Google vanzelf. “Zorg ervoor dat op je website een mooie beschrijving staat van wat je doet. Probeer die functioneel en interessant te maken en plaats ze op een zichtbare plaats, waar ook een echte bezoeker van je website er iets aan zal hebben.”

Tot slot geeft Mortelmans nog één goede raad: “Weet dat je website weliswaar een belangrijk onderdeel uitmaakt van je marketing, maar niet noodzakelijk de eerste stap hoeft te zijn. Een potentiële klant die je naam via-via gehoord heeft en gericht je website opzocht is veel interessanter dan een Japanner die dankzij doorgedreven SEO op je website terechtkomt, maar waarschijnlijk nooit in je winkel een brood zal kopen.”