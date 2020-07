Techzine zoekt freelance nieuwsredacteur

Voor onze nieuwsredactie zijn we op zoek naar freelancers met een zakelijke pen. Op Techzine schrijven we over zakelijke IT technologie en we snappen dat dat niet voor iedereen is weggelegd. Maar hou je van een uitdaging en wil je je ontwikkelen in de technologiemarkt, dan is dit een kans voor jou.

We zijn op zoek naar mensen met interesse in de IT en die dat ook goed kunnen opschrijven. Enige kennis van de IT en technologie is daarbij wel handig. Mensen die dus niet in de stress schieten van termen als de cloud, CRM, data science, DevOps en dergelijke. Het zal veelal gaan om het schrijven van goede inhoudelijke artikelen op basis van persberichten of ander aangeleverd bronmateriaal vanuit bedrijven en bijvoorbeeld interviews.

Uiteraard hoef je dat niet voor niks te doen. We bieden een zeer nette vergoeding per geschreven artikel. Hoe hoog de exacte vergoeding is, is mede afhankelijk van je kennis en schrijfkunsten. De vergoeding is in elk geval altijd fair voor het werk dat je ervoor moet verzetten. Voor een impressie van berichten die we van je verlangen kan je eens op onze homepage kijken of natuurlijk in de nieuwssectie.

Hebben we je interesse gewekt en wil je graag als nieuwsredacteur aan de slag bij Techzine, stuur dan een e-mail naar coen@techzine.nl. Heb je al eerder stukken geschreven, stuur dan vooral enkele voorbeelden mee. Geef daarnaast ook globaal aan hoeveel kennis je van de IT-wereld hebt.

We hebben vacatures voor meerdere redacteuren, die in principe gewoon vanuit huis werken. Niet iedereen hoeft hetzelfde kennisniveau te hebben. We publiceren behoorlijk wat verschillende soorten content, die allemaal geschreven moet worden. Je krijgt in ieder geval gegarandeerd een reactie op je sollicitatie.