Wat je moet weten over de Google Page Experience Update

Als je een website beheert, is de kans groot dat je verschillende strategieën volgt om de effectiviteit van SEO-inspanningen te verbeteren. Dit omvat ook het op de hoogte blijven van de nieuwste Google-updates.

Dit keer kondigde Google de Page Experience Update ruim voor de release aan, zodat website-eigenaren voldoende tijd hadden om zich voor te bereiden, af te stemmen en aan te passen aan deze verandering. De update bevindt zich sinds medio juni in het uitrolproces en moet eind augustus volledig afgerond zijn.

De zoekgigant hintte naar de page experience update in mei 2020, en verklaarde zijn intenties om de gebruikerservaring te intensiveren voor SEO ranking. Bijkomend werden aspecten als de snelheid van websites, mobiele compatibiliteit en vele andere factoren ook kritischer.

Google heeft altijd de nadruk gelegd op de snelheid van een website om een site te rangschikken. De eerste website snelheidsupdate vond plaats in april 2010. En op 10 november 2020, kondigde Google mei 2021 aan als officiële datum voor de Page Experience Update.

Over Google algoritmes

De algoritmes van Google zijn ontworpen om de relevantste resultaten voor zoekopdrachten te krijgen en deze te tonen op de zoekmachine resultatenpagina’s (SERP’s). Bovendien rangschikt het de pagina’s op basis van geloofwaardigheid en integriteit, door tonnen webpagina’s te filteren. Google werkt zijn algoritme voortdurend bij aan de hand van het consumentengedrag, nieuwe trends, technologie en apparaten, om een naadloze en uitzonderlijke gebruikerservaring te bieden op alle platforms.

Google is een platform met veel functies dat voortdurend de zoekopdrachten van gebruikers volgt en zich aanpast aan gebruikersbehoeften. Met meer dan 2 biljoen zoekopdrachten per jaar kunnen zelfs de kleinste veranderingen in de algoritme een gamechanger zijn voor bedrijven. Volgens Forbes heeft Google invloed op de mislukkingen en successen van alle digitale bedrijven.

Om er zeker van te zijn dat de digitale aanwezigheid van een bedrijf voldoet aan de richtlijnen van Google, houden gebruikers de algoritme-updates bij die hen verplichten om bij elke update meer dan 200 door Google gedefinieerde rankingfactoren te volgen.

In 2020 gaf Google aan dat het volgende algoritme zich zou richten op gebruikerservaring. Medio juni kwam het daarom met de “Page Experience Update”. De uitrol is eind augustus voltooid.

Deze update is bedoeld om browsen overzichtelijker en handiger te maken voor de gebruikers, ongeacht het apparaat dat ze gebruiken. Naast de standaard snelheidsalgoritmes spelen nu ook aspecten als core web vitals en user experience een fundamentele rol in de ranking van uw website.

In eerste instantie lijkt de update effectief voor het optimaliseren van de mobiele ervaring van de gebruiker. Echter, het vergemakkelijkt ook de desktop pagina-ervaring, die geleidelijk zal worden uitgerold tegen het einde van augustus.

Volgens Google is de update een set signalen, specifiek bedoeld om de web browse-ervaring van zowel mobiele als desktop gebruikers te verbeteren. Het is een nieuw algoritme dat leert over gebruikerservaring om websites te rangschikken.

Daarnaast bevat de update signalen die meten hoe bezoekers omgaan met een webpagina. Een goede pagina-ervaring wordt gerealiseerd door te focussen op gebruiksvriendelijkheid, een intuïtieve interface, laadsnelheid van de pagina, visuele stabiliteit en veiligheid. Deze factoren zijn bepalend om in de top zoekresultaten te rangschikken. De update beschouwt ranking niet alleen als de informatiewaarde van een site.

Zoals eerder vermeld, is het hoofddoel van de nieuwe update ervoor te zorgen dat websites bovenaan komen te staan en een goede gebruikerservaring bieden. Uiteraard moet dit een aanzienlijke verschuiving teweegbrengen op Search Engine Optimization (SEO)-vlak.

Gelukkig is het begrijpen van de nieuwste update niet zo moeilijk is. Om te beginnen moet je begrijpen dat je prioriteit moet geven aan de bezoekerservaring. Enkele andere elementen die van Google Page Experience Update belangrijk maken volgen hieronder.

Core web vitals

De Core web vitals helpen je de gebruikerservaring op je site te meten. Het beoordeelt de laadtijd van de site, de stabiliteit en de interactiviteit van de website. Hoewel Google vooraf ingestelde normen heeft om webpagina’s te rangschikken, introduceert en prioriteert de update core web vitals als dominante factor voor paginarangschikking. Het gaat om:

Largest Contentful Paint (LCP) . Deze metriek definieert de tijd die nodig is voor het prominentste contentdeel op een webpagina, foto of video, om volledig te laden. Het is in wezen een methode om de laadprestaties van een bepaalde webpagina te meten. De LCP-snelheid van een pagina moet minder dan 2,5 seconden bedragen.

. Deze metriek definieert de tijd die nodig is voor het prominentste contentdeel op een webpagina, foto of video, om volledig te laden. Het is in wezen een methode om de laadprestaties van een bepaalde webpagina te meten. De LCP-snelheid van een pagina moet minder dan 2,5 seconden bedragen. Cumulatieve Lay-out Verschuiving (CLS) . Als je ooit hebt gezien dat de opmaak van een pagina tijdens het laden verandert, begrijp je dat het een beetje verontrustend kan zijn om de verandering in real time te zien gebeuren. Logisch, een verandering in lay-out kan de ervaring van de bezoeker verstoren. Daarom moet de CLS score lager zijn dan 0,1.

. Als je ooit hebt gezien dat de opmaak van een pagina tijdens het laden verandert, begrijp je dat het een beetje verontrustend kan zijn om de verandering in real time te zien gebeuren. Logisch, een verandering in lay-out kan de ervaring van de bezoeker verstoren. Daarom moet de CLS score lager zijn dan 0,1. First Input Delay (FID). Dit helpt bij het beoordelen van de reactiesnelheid van de pagina. Deze metriek houdt met name de interactiviteit bij – de hoeveelheid tijd die de content van een pagina nodig heeft om de bedoelde functies te leveren, zoals klikbare knoppen. De FID van een webpagina moet minder dan 100 milliseconden bedragen voor optimale resultaten.

Mobielvriendelijke features

Tegenwoordig zijn er apparaten in verschillende formaten beschikbaar om webpagina’s te openen. En omdat de ranking-algoritme prioriteit geeft aan gebruikerservaring, zal je site dit probleem kunnen oplossen. De meerderheid van de bezoekers gebruikt tegenwoordig mobiele apparaten (zoals smartphones en tablets) in plaats van desktops of laptops. Alleen al in 2020 genereerden mobiele telefoons, met uitzondering van tablets, meer dan 50 procent van het websiteverkeer.

HTTPS

De nieuwe Google update benadrukt ook het belang van een veilige website. Je moet ervoor zorgen dat je website veilig genoeg is voor gebruikers. Dit garandeert de veiligheid van de gebruikersdata.

Opdringerige berichten

Als je site veel overbodige pop-upberichten heeft, moet je deze pop-upberichten opnieuw bekijken voor de update van Google. Hoewel pop-ups een uitstekende manier zijn om met gebruikers in contact te komen en ze te converteren, moeten de pop-ups binnen de richtlijnen van Google vallen.

De nieuwe update van Google probeert de interactie van gebruikers met sites met terugkerende pop-upadvertenties en verkopen te minimaliseren. Voor sommige bezoekers komen deze pop-ups als zeer oninteressant over. Als je besluit pop-ups te gebruiken, zorg er dan voor dat ze niet de kritieke inhoud van je webpagina blokkeren.

Om dit pop-up probleem te omzeilen, kan je op zoek gaan naar andere marketingkanalen. In plaats van de pagina te vullen met meerdere pop-upadvertenties, kan je beter op zoek gaan naar effectieve reclame- en promotiemethoden. Op deze manier kunnen bezoekers gemakkelijk op de site navigeren met minder onderbrekingen en storingen. Je kan ook creatieve en strategische kopieën plaatsen om hen te verleiden uw producten te kopen.

De Google Page Experience Update is cruciaal voor SEO van een website. De primaire focus van de geavanceerde versie is echter de gebruiker, want als je bezoekers tevreden stelt, kan dat helpen conversies te stimuleren.

Betere SEO, conversies en ROI

Wanneer je de juiste content op je website hebt, samen met een top-notch gebruikerservaring, zal de pagina automatisch hoger scoren. Als je de site echter niet voorziet van gebruikerservaringsfuncties, presteert deze niet optimaal. Studies van Google bevestigen de bewering dat gebruikerservaring en paginaconversies hand in hand gaan.

Conversies en laadsnelheid van pagina’s

De laadsnelheid van de pagina is van invloed op de conversiepercentages van een site. De volgende inzichten worden verkregen uit de pagina’s:

Een pagina met een laadtijd van meer dan vijf seconden laat een conversiepercentage zien van 0,6 procent

Een pagina met een laadtijd van meer dan vier seconden heeft een conversiepercentage van bijna 1 procent

Een webpagina met een laadsnelheid van meer dan drie seconden heeft een conversiepercentage van 1,5 procent

Bouncepercentages en paginasnelheid

Als je webpagina een langere laadtijd heeft, beïnvloedt dat de bouncepercentages drastisch. Twee voorbeelden die dit aantonen:

Als de laadtijd van je webpagina toeneemt van één tot drie seconden, zal dit het bouncepercentage met 32 procent verhogen.

Als dat cijfer toeneemt van één tot ongeveer zes seconden, verhoogt het bouncepercentage met meer dan 105 procent.

Apparaattype

De snelheid van pagina’s en de mobiele responsiviteit van de website hebben een aanzienlijke invloed op je inkomsten. Dat blijkt uit de volgende onderzoeksresultaten:

Websitegebruikers op mobiele apparaten die een snelle laadtijd van pagina’s ervaren, genereren 75 procent hogere inkomsten dan gebruikers die te maken hebben met een gemiddelde laadtijd en 327 procent hogere ROI dan gebruikers met een langzame laadtijd.

Op een desktop genereren gebruikers op de website met een snelle laadtijd van de pagina 212 procent en 527 procent hogere inkomsten dan wanneer de snelheid respectievelijk laag en gemiddeld is.

Concluderend

Google heeft in de loop der jaren verschillende tools gelanceerd waar uitgevers gebruik van kunnen maken voor een beter bereik en een betere pagina-ervaring. Daarnaast omvat het een site-brede beoordeling en audit om de omvang van de verbeteringen te herkennen. Het uiteindelijke doel van deze update is het verbeteren van de web browse-ervaring voor gebruikers op zowel mobiel als desktops en laptops.