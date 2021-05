Gezocht: freelance zakelijke IT schrijver

We zijn op zoek naar een freelancer ter versterking van onze nieuwsredactie. We zoeken iemand die al enige kennis van de zakelijke IT-markt heeft en het leuk vindt om over de ontwikkelingen in deze markt te schrijven. Het gaat om een structurele freelance opdracht, waarbij tijdens werkdagen een aantal artikelen worden opgeleverd.

We zijn op zoek naar een freelancer met een grote interesse voor de zakelijke IT-wereld. Enige kennis van de IT-markt en technologie is daarbij wel een vereiste. Mensen die dus niet in de stress schieten van termen als de cloud, containers, CRM, ERP, data science, DevOps en dergelijke. Het zal veelal gaan om het schrijven van nieuwsartikelen op basis van persberichten of ander aangeleverd bronmateriaal vanuit bedrijven.

We bieden een zeer nette vergoeding per geschreven artikel. Hoe hoog de exacte vergoeding is, is mede afhankelijk van je kennis en schrijfkunsten. De vergoeding is in elk geval altijd fair voor het werk dat je ervoor moet verzetten. Voor een impressie van berichten die we van je verlangen kan je eens op onze homepage kijken of natuurlijk in de nieuwssectie.

Hebben we je interesse gewekt en wil je graag als nieuwsredacteur aan de slag bij Techzine, stuur dan een e-mail naar coen@techzine.nl. Heb je al eerder stukken geschreven, stuur dan vooral enkele voorbeelden mee. Geef daarnaast ook globaal aan hoeveel kennis je van de IT-markt hebt.