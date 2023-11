In een baanbrekende zet heeft FUGA, een pionier op het gebied van muziekdistributie en -technologie, samengewerkt met Devoteam G Cloud om hun Vertex AI Foundations in te zetten. Deze strategische samenwerking markeert een aanzienlijke vooruitgang in FUGA’s ML & AI capaciteiten, wat leidt tot snellere, efficiëntere en schaalbare ML-oplossingen voor de muziekindustrie.

Streven naar ML-uitmuntendheid

FUGA, een divisie van Downtown Music en een belangrijke speler op de wereldwijde muziekdistributiemarkt, stond voor een complexe uitdaging. Hun team van data engineers, gewapend met een schat aan data, worstelde met operationele overhead in hun machine learning (ML) cyclus. Dit bracht hen bij Devoteam G Cloud, op zoek naar een oplossing om hun ML-processen te verbeteren en hun capaciteiten te verbeteren.

FUGA had een duidelijke visie: de kracht van ML benutten ten behoeve van artiesten en fans. Hun doelen omvatten het adopteren van een volledig serverless architectuur, het bouwen van flexibele ML-pipelines, het garanderen van traceerbaarheid, en het verbeteren van gedetailleerde monitoringmogelijkheden. Dit ging niet alleen over het implementeren van modellen; het ging om het vestigen van een strategische basis voor ML-praktijken.

Devoteam’s Vertex AI Foundations kwam op het toneel. Dit geavanceerde framework, ontwikkeld door Devoteam’s eigen experts, voorzag FUGA van de nodige tools en infrastructuur om solide MLOps-principes toe te passen. Gerrit Theron, hoofd Data Engineering bij FUGA, benadrukte de transformatieve impact van deze samenwerking: “FUGA profiteert al van een verscheidenheid aan GCP-diensten. Met de begeleiding en expertise van onze Google Cloud Partner Devoteam kunnen we nu het nieuwste op het gebied van Google’s Artificial Intelligence service-aanbod inzetten”

Het project omvatte het verbeteren van FUGA’s bestaande ML-model met een focus op CI/CD, geautomatiseerde hertraining en het optimaliseren van gegevensvoorbereiding. Het gebruik van Google’s Vizier AI voor hyperparameter afstemming en een geautomatiseerd implementatieproces zorgde ervoor dat FUGA’s modellen niet alleen efficiënt waren, maar ook technologisch geavanceerd.

Het resultaat: kostenoptimalisatie en een robuuste basis voor ML praktijken

De resultaten waren opmerkelijk. FUGA ervoer een toename in efficiëntie, aanzienlijke kostenoptimalisatie en een robuuste basis voor hun ML-praktijken. “De oplossing die Devoteam G Cloud ons heeft geboden heeft alle verwachtingen overtroffen. Dit zal een grote invloed hebben op de richting waarin FUGA gaat als bedrijf binnen de datasfeer,” merkte Gerrit Theron op, ter erkenning van het succes van het project.

Dit is een ingezonden bijdrage van Devoteam. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.