How to: Optimaliseer je wifi-signaal

Networking

Wifi is alomtegenwoordig en we gebruiken het dagelijks veelvuldig. Je krijgt dan ook snel klachten als de prestaties van het wifi-signaal te wensen overlaten. Een extra access point plaatsten kan soms werken (en soms juist niet overigens), maar vaak kun je al veel winst pakken door het signaal net even wat beter in te regelen. In dit artikel geven we enkele tips en laten we aan de hand van een Xclaim Xi-3 access point zien welke instellingsmogelijkheden een rol spelen bij het optimaliseren van je wifi-signaal.

Vermoedelijk om het de gebruiker zo eenvoudig mogelijk te maken, hoef je bij gateways, routers en access points (in het vervolg refereren we voor het gemak alleen nog aan access points) in de regel geen wifi-instellingen te wijzigen om de apparaten in gebruik te nemen. Het enige wat je wordt gevraagd, is wat het ssid moet worden en welk wachtwoord je erop in wilt stellen. De rest doet het apparaat zelf.

Je zou dus denken dat er allerlei geavanceerde technologie in de apparaten zit die ervoor zorgt dat er continu wordt gekeken of het wifi-signaal optimaal functioneert. Dat is in veel gevallen echter niet zo, iets waar we verderop dieper op in zullen gaan. Voor we dat gaan doen, kijken we echter eerst even naar hoe het wifi-spectrum globaal is ingericht. Daarna kijken we wat je kan doen aan een slecht signaal.