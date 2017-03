How to: Windows 10 opnieuw installeren of herstellen (reset)

Apps & Software

Met de introductie van Windows 10 is de manier waarop je het besturingssysteem kan herstellen of opnieuw installeren op de schop gegaan. Vroeger moest je een installatie-DVD of USB-stick hebben, tegenwoordig kan je met een paar muisklikken het complete systeem herstellen en terug gaan naar een kale Windows 10-installatie. Windows 10 herinstalleren is hierdoor zeer eenvoudig geworden.

Hoe je Windows 10 reset naar een compleet verse installatie, leggen we in deze How To/tutorial uit. Het is echt enorm makkelijk en je hebt hier geen technische kennis voor nodig. Om te beginnen ga je naar Start en druk je op het tandwiel-icoontje links onderaan de pagina, zodat je op de Windows-instellingen-pagina komt.

Je ziet dan het onderstaande scherm, waar je voor de optie rechts onderin kiest met de naam: “Bijwerken en beveiliging”.

Nu zie je het scherm waarmee je Windows 10-updates kan zoeken en installeren, dat is echter niet waar we naar op zoek zijn. Je moet naar “Systeemherstel”, de optie in het linkermenu die wij in onderstaande afbeelding grijs hebben uitgelicht.

Vervolgens krijg je onderstaand scherm te zien.

Nu krijg je drie opties, waarvan de bovenste het belangrijkste is: “De PC opnieuw instellen”. Om Windows 10 te herstellen naar een compleet kale installatie, waarmee het hele systeem als het ware gereset wordt, moet je bij deze optie op “Aan de slag” klikken.