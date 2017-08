How to: Maak een back-up van je computer met Google Drive

Apps & Software

Met Google’s Backup and Sync Drive tool, welke ongeveer 3 weken geleden werd gelanceerd, kan je een back-up maken van je volledige pc. Je regelt dit in een paar klikken, waarna het allemaal automatisch gebeurt. Wij leren je hoe je de backup-tool in moet stellen.

Je kunt de Backup and Sync tool downloaden als desktopapplicatie van de Google Drive startpagina. De tool is beschikbaar op zowel macOS als Windows. De stappen die doorlopen moeten worden zijn precies hetzelfde, dus het is niet nodig om onderscheid te maken tussen de verschillende besturingssystemen. In vijf stappen heb je de Backup and Sync tool geïnstalleerd, dus laten we beginnen!

1. Download de tool

Zoals al eerder gezegd, kun je het programma downloaden van de Google Drive startpagina, daar beginnen we dan ook mee. Je kan de tool tevens downloaden vanuit Google Foto’s. Zodra je dit hebt gedaan, moet je de tool installeren waarna hij automatisch opstart.

2. Log in met je Google account

Zodra je dit hebt gedaan, zal je in moeten loggen met je Google account. Dit spreekt redelijk voor zich.

3. Selecteer de mappen waarvan je een back-up wil maken

Tijdens stap twee van de drie, moet je de mappen selecteren waarvan je een back-up wil maken in Google Drive. Desktop, documenten en afbeeldingen staan er standaard bij, maar je kan elke andere map toevoegen door te klikken op ‘choose folder’. Daarnaast heb je de keuze of je een hoge kwaliteit back-up wil, zodat je minder ruimte nodig hebt, of dat je alles in de originele kwaliteit op wilt slaat. Bij de eerste opties worden afbeeldingen en video’s zoveel mogelijk gecomprimeerd, zonder in te boeken op de kwaliteit.

4. Synchroniseer My Drive met je computer

Voordat je op start klikt, moet je goed nagaan of je de juiste mappen hebt geselecteerd. Als je heel veel data hebt, is het misschien niet verstandig om alles te synchroniseren. De eerste keer synchroniseren zal dan in elk geval veel tijd in beslag nemen.

5. Gebruik je desktop icoon voor Drive

Nu kun je middels de Backup and Sync tool gemakkelijk zien van welke data een back-up is gemaakt in Google Drive. Dit gebeurt volledig automatisch en je kan de mappen waarvan een back-up gemaakt moet worden ook weer aanpassen.

In Google Drive zal je nu een tab met ‘Computers’ zien staan, waarop je alle bestanden uit de desbetreffende mappen terug kunt vinden. Verder hoef je niets te doen! Wanneer je nu een bestand in een van de gesynchroniseerde mappen zet, zal er automatisch een back-up gemaakt worden in Google Drive.