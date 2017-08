How to: Bouw je eigen werk pc (desktop computer)

Hardware

De laatste tijd ontvangen we regelmatig e-mails van ondernemers die op zoek zijn naar een nieuwe desktop computer. Partijen als Dell, HP en Lenovo hebben nog steeds een prima aanbod aan desktopcomputers, al is het wel wat minder dan enkele jaren geleden. Sommige ondernemers overwegen dan ook om zelf een pc te bouwen die volledig aan hun eisen voldoet. Zo moeilijk kan het niet zijn toch?

In principe is het helemaal niet moeilijk om zelf een pc te bouwen, al zijn er natuurlijk wel enkele zaken waar je rekening mee moet houden. Wij gaan in dit artikel dan ook zelf een pc bouwen, zodat je precies weet waar je allemaal tegenaan kan lopen. Het idee is om een goede werkcomputer te bouwen waar je de komende jaren mee vooruit kunt.

Voordat je begint is het goed om inzichtelijk te maken wat de eisen van te bouwen computer zijn. Wil je bijvoorbeeld heel veel opslagcapaciteit? Of juist snelle opslagcapaciteit? Misschien wel een combinatie van beide? Verder is er natuurlijk de keuze uit een heel snelle processor of een processor met een goede prijs/prestatie verhouding. Ook grafisch heb je misschien wat wensen. De een heeft voldoende aan een standaard GPU, de andere wil toch wel een stapje hoger met een discrete videokaart en de echt veeleisende gebruiker wil een state-of-the-art videokaart met uitstekende prestaties. Alles is mogelijk, maar aan alles hangt ook een prijskaartje.

In dit artikel kiezen wij ervoor om een goede werkcomputer te bouwen, waarmee je in principe alle zakelijke activiteiten prima kan vervullen. Wij kiezen ervoor om het systeem straks ook nog te upgraden met twee 10 Gigabit-poorten, omdat wij deze werk-pc straks willen gaan inzetten om netwerktesten te gaan doen. Dat gaat tegenwoordig niet meer met een 1 Gbit-verbinding. Voor de meeste gebruikers is deze upgrade echter zinloos, die hebben aan 1 Gbit/s ruim voldoende. Ga je een server bouwen, dan is zo’n verbinding juist weer wel aan te raden. Wij gaan daarentegen niet voor de allerbeste videokaart gaan, aangezien wij die voor onze toepassing niet nodig hebben. Later gaan we dieper in op deze keuzes.

Verderop zullen we uiteraard dieper ingaan op onze keuzes. Maar laten we nu eerst maar beginnen met het begin. Welke producten heb je eigenlijk nodig als je een computer in elkaar gaat zetten? Hieronder hebben we onder elkaar gezet waar je allemaal naar op zoek moet:

Behuizing;

CPU-koeler;

Harde schijf en/of SSD;

Moederbord;

Monitor

Processor;

Toetsenbord;

Muis;

Videokaart;

Voeding;

Werkgeheugen;

In principe is dit de basis die je nodig hebt om je eigen computer aan de praat te krijgen. Natuurlijk zijn er nog legio uitbreidingen te bedenken, bijvoorbeeld een discrete geluidskaart, een insteekkaart (PCIe) met Thunderbolt 3-poorten of zoals in ons geval een insteekkaart met twee 10 Gigabit ethernetpoorten. Verder is een goede monitor ook wel aan te raden. Het belangrijkste is dat de samenstelling uiteindelijk moet kloppen.

Op de volgende pagina beginnen we met het toelichten van onze keuzes. Onze voorkeur gaat over het algemeen uit naar producten die een goede prijs/prestatie verhouding hebben. Dat hoeft dus niet per definitie voor jou de beste keuze te zijn.

Het systeem dat wij gebouwd hebben is verkrijgbaar vanaf zo’n 1655 euro, exclusief monitor en 10 Gigabit-ethernetpoorten. Als je die erbij telt komen we op zo’n 2455 euro.