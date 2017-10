How to: Veelvoorkomende Windows 10-problemen oplossen – deel 1

Apps & Software

Windows 10 is één van de populairste besturingssystemen voor computers. Maker Microsoft doet er dan ook alles aan om problemen rondom deze software te verhelpen. Dat gebeurt door regelmatig updates door te voeren, vaak op de Patch Tuesday, of ernstige lekken direct te dichten. Maar het besturingssysteem kent ook een aantal problemen dat de gebruiker zelf moet oplossen. In dit artikel bespreken we hoe je ze oplost.

Updaten vanaf Windows 7 of Windows 8 onmogelijk

Er is nogal wat te doen rondom de Get Windows 10-applicatie. Bij sommige personen komt een melding voorbij dat de pc niet compatibel is met het besturingssysteem, terwijl de computer dat eigenlijk wel zou moeten zijn. Anderen zien het downloaden van het programma simpelweg mislukken. Daardoor blijven zij achter op Windows 7 of Windows 8. Onnodig, aangezien een aantal kleine stappen soms al genoeg is.

Zo kun je in het configuratiescherm kiezen voor bijwerken en beveiligen, waarin Windows Update te vinden is. Hiermee zorg je ervoor dat het besturingssysteem volledig up to date is, waarna je mogelijk wel kunt upgraden naar Windows 10. Als het apparaat mislukt om de Windows Update uit te voeren, kun je de probleemoplosser (download hem door op deze link te klikken) gebruiken.

Je kunt ook proberen om de upgrade te realiseren met de Media Creation Tool in plaats van Get Windows 10. Op een speciale webpagina (klik hier) is dit programma te vinden. Wellicht dat je deze stap in het verleden al probeerde en dat die toen niet werkte. Inmiddels zijn er wat verbeteringen doorgevoerd, waardoor een nieuwe poging meer kans van slagen heeft.

Een andere optie die te proberen valt is het inschakelen van hardware Disable Execution Prevention (DEP) in de BIOS. Zo kan verwezen worden naar de moederbord-manual voor hulp indien gewenst. Als er nog steeds problemen zijn, kan zoeken naar prestaties in het startmenu een uitweg bieden. Na het kiezen van ‘pas de verschijning en prestatie voor windows aan’, is te klikken op een DEP-tab. Hier is DEP voor alle programma’s en diensten in te schakelen, waarna opnieuw opstarten de uitweg kan bieden.

Niet kunnen upgraden naar de nieuwste Windows 10-versie

Microsoft voorziet zijn besturingssysteem twee keer per jaar van een grote update, zoals de aankomende Fall Creators Update die op 17 oktober verschijnt. Toch is er een aantal computers dat dit soort updates niet automatisch doorvoert. Het valt te proberen om met de probleemoplosser (link) het probleem op te lossen, maar ook de Media Creation Tool (te vinden op deze website) is een mogelijkheid.

In dit scherm staat dat de pc klaar is om te installeren, maar er wordt niets gemeld over een update. Dat is echter geen probleem. Wat je moet controleren is of het programma de juiste Windows 10-versie wil installeren. Vaak gaat het om de versies Home of Pro. Ook checken of de box voor persoonlijke data en apps bewaren aangevinkt staat is handig, zodat je persoonlijke gegevens niet beschadigd raken.

Onnodig notificaties uitschakelen

In Windows 10 krijg je met het actiecentrum meldingen binnen van allerlei diensten en apps. Sommige notificaties wil je niet ontvangen vanwege de geluiden of omdat je er niet geïnteresseerd in bent. Uiteraard is het in te stellen om alleen relevante meldingen te krijgen. Dat kan door naar systeem te gaan in het instellingenmenu, waar je vervolgens meldingen en acties vindt. In dit scherm is alles naar wens in te stellen. Denk bijvoorbeeld Windows-tips uitschakelen of meldingen over Candy Crush stopzetten.

Veel minder opslaggeheugen dan voorheen

Na de Windows 10-upgrade is er aanzienlijk minder opslag vrij. Dit heeft te maken met het feit dat het oude besturingssysteem nog steeds aanwezig is op het apparaat. Op de achtergrond gebruikt deze oude versie nog systeemopslag onder de naam windows.old. Hiermee wil Microsoft belangrijke bestanden die de vorige Windows-uitvoering kenmerkten bewaren.

Microsoft kiest hiervoor om de mogelijkheid te bieden om naar het vorige besturingssysteem terug te keren indien de nieuwste niet bevalt. Als de nieuwste versie wel naar jouw smaak is, dan kun je de oude uitvoering permanent verwijderen. Door in het startmenu ‘cleanup’ in te typen, verschijnt er een Disk Cleanup-app.

Hierin is een station-selectie box te vinden, waar je het station kunt selecteren waarop het besturingssysteem geïnstalleerd staat. Normaliter is C:/ het station waar de installatie te vinden is. Na het kiezen voor C:/ en het klikken op OK, kunnen er twee dingen gebeuren. Eén van de mogelijkheden is een lijst met bestanden die direct te verwijderen zijn (waaronder dus ‘vorige Windows-installaties’), als dat niet gebeurt kan ‘systeembestanden opschonen’ gekozen worden. Een soortgelijk scherm volgt en nu is de mogelijkheid om de vorige Windows-installatie te verwijderen aanwezig.

Geforceerde updates blokkeren

Microsoft forceert zijn updates in Windows 10 al minder dan bij de vorige uitvoeringen van zijn besturingssystemen, maar toch kan het opnieuw moeten opstarten vervelend aan blijven voelen. Voor gebruikers van de Pro-versie is het mogelijk om vanuit het startmenu te zoeken op ‘gpedit’ om de Group Policy Editor te openen. Daarna kun je de computerconfiguraties uitbreiden en navigeren naar Administrative Templates\Windows Components\Windows Update.

In de lijst valt dubbel te klikken op Configure automatic updates, de Enabled radio-knop te selecteren en de tweede optie (notify for download and notify for instal) te kiezen. Door nu op OK te klikken krijg je een nieuwe notificatie indien er updates zijn. Kanttekening is wel dat deze mogelijkheid er niet is voor Windows 10 Home.

Voor gebruikers van deze versie is het verstandig om Windows Update in het configuratiescherm te openen en op geavanceerde opties te klikken. Hier kun je een menu uitklappen onder ‘Kiezen op welke manier updates worden geleverd’. Nu kun je selecteren dat je meldingen ontvangt voor geplande reboots. In dit scherm is het ook mogelijk om in te stellen hoe updates geleverd worden. Zo verzeker je jezelf ervan dat updates vanuit meer dan één plek uitgeschakeld zijn of ingesteld zijn voor pc’s op het lokale netwerk.

Windows Update in Windows 10 werkt niet

Als je moeite ondervindt om Windows Update in Windows 10 te draaien, is het verstandig te checken of de laatste grote update van het besturingssysteem wel geïnstalleerd is. Dat is mogelijk door het commando ‘winver’ in het startmenu in te typen. Daar vind je jouw versie van Windows, waarna je op deze pagina van Microsoft kunt controleren of die overeenkomt met de huidige versie. Indien dat niet zo is, moet je de upgrade nog doorvoeren (zie ook Niet kunnen upgraden naar de nieuwste Windows 10-versie).

Een eventuele volgende stap is het downloaden en gebruiken van de probleemoplosser (klik hier). Mocht het probleem nog niet verholpen zijn, dan is een wat uitgebreidere aanpak vereist. Eerst dien je te controleren of systeemherstel geconfigureerd is (instellingen -> bijwerken en beveiliging -> systeemherstel) en een herstelpunt te creëren. Daarna gebruik je Win+x en selecteert je Command Prompt (Admin), om ‘net stop wuauserv’ in te typen. Druk enter in, vervolg met het commando ‘net stop bits’ en wederom enter.

Nu verschijnen er bevestigingen dat iedere dienst gestopt was of niet draaide. Daarna open je Explorer, navigeer je naar C:\Windows\SoftwareDistribution en verwijder je de inhoud inclusief iedere sub-folder. Door opnieuw op te starten, Windows Update te openen en op controleer op update te klikken moet de tool nu wel werken.

Privacy instellen

Jouw privacy en de data die je deelt met Microsoft is naar wens in te stellen. Ga hiervoor eerst naar instellingen vanuit het startmenu en klik op Privacy. In het linkermenu vind je allerlei onderdelen die Windows mogelijk gebruikt om data van je te bemachtigen. Het is verstandig om ieder tabje af te gaan, zodat apps bijvoorbeeld niet ongewenst computercamera’s gebruiken.

Een aanvulling hierop is er voor Windows Defender-gebruikers. De mogelijkheden van dit onderdeel vind je niet in dit scherm, maar in bijwerken en beveiliging (ook in het instellingenscherm). De Windows Defender gebruikt cloud-gebaseerde detectie en automatische verzending van een probleem. Wellicht heb je dit liever niet.

Tot slot is er nog wat extra conttole in te bouwen door te spelen met Wifi Sense, een functie die de gebruiker sneller op draadloze netwerken brengt. In instellingen vind je Netwerk en intenet, Wi-Fi en Beheer wifi instellingen. Ook hier is weer het één en ander naar wens in te stellen. Een kanttekening daarbij is dat Wifi Sense mogelijk gasten en hun contacten laat inloggen. Door de SSID van jouw netwerken op “_opout” te laten eindigen, omzeil je dit.

Andere Windows 10-problemen

Dit zijn niet de enige problemen waar gebruikers van het besturingssysteem tegenaan lopen. Om je zo goed mogelijk te helpen met hetgeen waar jij je aan stoort, zal er op Techzine nog een artikel verschijnen waarin Windows 10-problemen en bijbehorende oplossingen voorbij komen. Hou de website dus goed in de gaten als je nog tegen het één en ander aanloopt.