How to: Eindig hoger in de zoekmachines

De positie van jouw website in de zoekmachines is anno 2018 een belangrijk onderdeel. Kleine ondernemingen die bovenaan eindigen kunnen wel eens te maken krijgen met snelle groei, terwijl het laag positioneren kan leiden tot een omzetafname. Gelukkig is er een aantal eenvoudige trucs toe te passen om wat aan jouw positie te doen. In dit artikel geven we je 18 tips om hoger te eindigen.

Juiste keyword bepalen

Als je zelf niet goed bent in het bepalen van het juiste keyword, dan kun je een vriend de pagina laten lezen. Hij begrijpt waarschijnlijk al snel waar het nou werkelijk over gaat. Houd er rekening mee dat je voor één hoofd keyword of onderwerp kiest. Een eenvoudige zoekopdracht kan bepalen of je wel met een goede keyword te maken hebt.

Op deze manier zie je wat het beste resultaat volgens Google voor het woord is. Indien de eerste drie aanbevolen pagina’s verschillen van waar jij je mee bezig houdt, dan is een andere keyword verstandig. Ook het kiezen voor een zoekwoord dat bijvoorbeeld veel advertenties of shopping-resultaten oplevert is onverstandig.

Een wat dieper onderzoek naar een keyword is de volgende stap. Wat is de werkelijke intentie achter een zoekopdracht? Een keyword dat per maand één miljoen keer gebruikt wordt klinkt weliswaar aantrekkelijk, maar hoeft dat niet per definitie te zijn. Google Analytics wordt op gezocht omdat mensen dit willen gebruiken. Jouw handleiding over Google Analytics krijgt waarschijnlijk meer views met keyword “Hoe gebruik je Google Analytics”.

Plaatselijke SEO targeten

Voor een bedrijf dat zich richt op het vindbaar zijn voor plaatselijke bezoekers is het toevoegen van een adres een must. Dit kan door in de voettekst van iedere pagina het fysieke adres en de contactdetails op te nemen. Op deze manier breng je Google op de hoogte van jouw locatie.

Verkeer stelen van concurrenten

Door verkeer van de concurrenten naar jouw website te lokken maak je jezelf sterker en de concurrent zwakker. Er zijn tools die je inzicht geven in de keywords van anderen. Zo biedt Google zelf met de zoekwoordplanner de mogelijkheid om te ontdekken wat een keyword is. Het gaat om schattingen die vrij nauwkeurig zijn. Bovendien maken bepaalde programma’s het mogelijk om de concurrent in de gaten te houden. Dit is bijvoorbeeld handig als zij met een nieuw keyword komen.

Verkeer vanuit afbeelding

Veel personen voeren een zoekopdracht uit om een afbeelding te vinden. Foto’s kunnen, met name voor e-commcerce bedrijven, daarom een manier zijn om verkeer te krijgen. Voorlopig begrijpt Google niet goed wat we in een afbeelding zien, waardoor tekst bij de afbeelding belangrijk is.

Keyword in paginatitel

Iedere pagina op jouw website moet beschikken over een unieke titel tab, waarin het hoofd keyword één keer te vinden is (niet twee keer). Ditzelfde trucje toepassen op de meta-discription en H1 kan eveneens werken.

De meta-discription verkoopt jouw content

Zie de meta-discription als een advertentie in de zoekresultaten. Zodoende kan een goede omschrijving echt zorgen voor extra verkeer. Door voortdurend te blijven experimenteren met de omschrijving, kun je nog meer kliks binnen slepen.

Op zoek naar de juiste vragen

Mensen gebruiken Google om antwoord te krijgen op vragen waar ze mee rond lopen. Op zoek gaan naar vragen die vaak gesteld worden is een verstandig idee. Soms biedt een zoekmachine niet een goed antwoord. Websites waar we dit soort vragen vinden, zoals Quora, kunnen dienen als inspiratie voor een keyword of contentidee.

Als een Quora-vraag in de top drie van de zoekresultaten voorkomt dan is er waarschijnlijk weinig concurrentie. Dit kun je vervolgens gebruiken om verkeer naar jouw website te trekken.

Eenvoudige tekst werkt

Een bezoeker zal al snel schrikken van een enorme lap tekst. Daarom is het verstandig om het artikel in logische gedeeltes te verdelen (goed voor SEO) en te kiezen voor kleine, eenvoudige zinnen. Ook storytelling, afbeeldingen en video’s toevoegen maakt content interessanter voor de lezer. Een tool die je hierbij kan helpen is de Hemmingway Editor.

De kracht van een intro

De bezoeker heeft besloten om op jouw pagina te klikken, wat al fijn aanvoelt. Nu is het zaak om de bezoeker daadwerkelijk vast te houden. Een goede intro is een cruciaal onderdeel. De tips die we je kunnen geven: houd het kort, vertel precies wat de lezer van jouw artikel mag verwachten en zorg voor een haakje. Zo’n haakje kan bijvoorbeeld zijn “later meer over het onderzoek.” Neem ook keywords op in de intro, zodat een zoekmachine ze direct herkent.

Gebruik niet teveel woorden

Sommige mensen denken dat lange content werkt voor SEO, maar dat is niet altijd het geval. Als een artikel kort moet zijn, houd het dan ook kort. Check ook of je onnodige inhoud uit je artikel kan verwijderen.

Doorlinken werkt

Met een interne of externe link naar gerelateerde content bouw je autoriteit op. Bovendien is dit goed voor het vertrouwen dat een andere website in je heeft. Waarschijnlijk kijkt Google ook naar externe links voor het bepalen van jouw positie. Doe dit alleen niet teveel en open links in een nieuw tabblad zodat bezoekers op de website blijven. Hieronder een deel van een artikel waarin wij doorlinken.

Een titel waar iedereen op wil klikken

De titel mag niet al te lang zijn van de zoekmachine. Wat nadenkwerk kan leiden tot een korte tekst waarmee jij de aandacht trekt. Jouw nummer drie positie levert dan ineens veel meer verkeer op. Dit kun je oefenen door telkens meerdere titels te bedenken, om vervolgens te bepalen welke het best werkt.

Maak gebruik van case studies

Jouw content kan onderscheidend zijn door gebruik te maken van case studies, waarmee je resultaten uit de echte wereld aantoont. Ook met data en voorbeelden laat je jouw product of dienst zien, terwijl er gewerkt wordt aan het vertrouwen.

Geef jouw content prioriteit

Bezoekers zijn op jouw website voor de content. Je doet er dan ook verstandig aan om hen te leveren waar zij naar op zoek zijn. Dit betekent onder meer dat jouw website niet vol moet staan met advertenties. Ook Google weet dat advertenties irritant zijn, iets wat de zoekmachine niet graag ziet.

Voorkom dat metatags ingekort worden

Woorden die in de zoekresultaten afgekort worden zien er slecht uit en hebben vaak een negatief effect op het aantal kliks. Een goede regel is om voor de titeltag maximaal 55 karakters te gebruiken en voor de meta-omschrijving 155 karakters.

Een mooie website op ieder apparaat

Jouw website dient op ieder apparaat functioneel en aantrekkelijk te zijn. Dit betekent dus compatibel met meerdere besturingssystemen en schermformaten. Bovendien gaf Google al eens aan de mobile-first index begin 2018 uit te willen brengen. Mobiel is dus belangrijker dan ooit, waardoor het de prioriteit verdient.

Nieuwe website vindbaar maken

Bij het begin van een nieuw website is het moeilijk om verkeer te genereren. Keywords met wat concurrentie kunnen daardoor al een obstakel zijn. Het kiezen van een keyword waar je te maken krijgt met weinig concurrenten is dan verstandig. Zo trek je meer zoekverkeer aan, waardoor het nieuwe van de website afgaat en je meer autoriteit creëert. Met Ahrefs Keywords Explorer, kun je bekijken hoeveel concurrentie er op een keyword is.

Gebruik korte, beschrijvende URL’s

Indien jouw CMS het gebruik van korte, omschrijvende URL’s toestaat, kun je daar het best gebruik van maken. Naast het feit dat dit er beter uitziet, kan het gebruiken van keywords in de URL een SEO-voordeel zijn. Ook gebruiken websites die naar jouw content linken dan de keywords. Twee tot drie woorden is een goede regel.

Meer tips

Dit zijn niet de enige trucs die je toe kan passen om hoger te eindigen in de zoekresultaten. Om nog meer verkeer op jouw website te krijgen, zullen er nog meer SEO-tips op Techzine verschijnen. Hou de website dus goed in de gaten om nog wat SEO-optimalisatie door te voeren.