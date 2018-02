How to: Eindig hoger in de zoekmachines – deel 2

Apps & Software

De positie van jouw website in de zoekmachines is anno 2018 een belangrijk onderdeel. Kleine ondernemingen die bovenaan eindigen kunnen wel eens te maken krijgen met snelle groei, terwijl het laag positioneren kan leiden tot een omzetafname. Gelukkig is er een aantal eenvoudige trucs toe te passen om wat aan jouw positie te doen. In een eerder artikel gaven we al 18 tips. Nu nog eens twaalf trucjes om hoger te eindigen.

Kies een pakkende domeinnaam

Sommige personen denken dat een domeinnaam die overeenkomt met een keyword werkt voor de SEO-score. Dit blijkt echter nauwelijks het geval te zijn. Daarom kun je beter een webadres kiezen die pakkend is en aansluit bij jouw activiteiten. Bovendien leidt het overeen laten komen van een keyword met een domeinnaam wel eens tot minder aansprekende adressen.

Advies over wat je op moet lossen

Er is de mogelijkheid om advies te krijgen van Google over problemen op jouw website. De Google Search Console, een gratis tool, kan rapporten leveren. Zo krijg je exact inzicht in wat er verbeterd of gerepareerd moet worden.

Gebruik jouw specialisme

Deze truc werkt niet zo zeer voor SEO, maar kan wel verkeer op leveren. Als er op een niche forum een vraag gesteld wordt dan kan jouw specialisme wel eens het antwoord zijn. Reageer daarom op dergelijke vragen en link daarin door naar jouw artikelen.

Ook kun je jouw merk laten groeien door een gastblog voor een website te schrijven. Het plaatsen op niche-websites werkt hier eveneens. Grote websites klinken weliswaar aantrekkelijk, maar op de kleinere zijn vaak bezoekers met erg specifieke interesses.

Gebruik www of niet

Google ziet een zelfde website die een versie met www en zonder www heeft (bijvoorbeeld http://www.voorbeeld.nl/url en http://voorbeeld.nl/url) soms als aparte pagina’s. Kies daarom voor één van de twee.

Ongewenste content verwijderen

Over bepaalde content is Google niet te spreken. Het algoritme straft namelijk websites die content dupliceren. Verwijderen of de-indexeren kan de oplossing zijn. Dergelijke pagina’s zijn te de-indexeren met het volgende commando: <meta name=“robots” content=“noindex, follow”>

Ook wil Google websites die gehackt zijn of verdachte links bevatten niet steunen. Daarom is het verstandig om een scan te draaien. Met de Website Malware and Security Scanner van Sucuri kun je snel een diagnose krijgen. Tegen betaling is er, indien noodzakelijk, opschoning mogelijk.

301 redirects voor verplaatste of verwijderde pagina’s

Gebruik altijd 301 redirect om oude pagina’s naar nieuw URL’s te wijzen. Google bevestigde eerder dat 301’s volledige link-waarde overdragen. Als je WordPress gebruikt, dan kun je de plugin Redirection installeren voor het beheren van 301 redirects.

Installeer een SSL-certificaat

Het verplaatsen van de volledige website naar SSL dient overwegen te worden. In de zoekmachine creëer je een rankvoordeel ten opzichte van websites met een HTTPS-protocol. In de toekomst zal dit waarschijnlijk nog belangrijker worden. Google hecht namelijk steeds meer waarde aan de security van websites. Zo maakte het bedrijf onlangs bekend HTTP-sites vanaf juli als onveilig te markeren binnen Chrome.

Laadsnelheid van een pagina is van invloed

Google kijkt naar hoe snel een pagina ingeladen wordt, zo ontdekte Ahrefs. De invloed is weliswaar minimaal, maar ieder klein beetje werkt. Daarom is het verstandig om dit onderdeel te optimaliseren. Met Google PageSpeed Insights krijg je inzicht in de huidige laadsnelheid. Dit programma komt ook met een aantal aanbevelingen voor optimalisering.

Optioneel kan er gekozen worden voor het installeren van een caching plugin indien je gebruikmaakt van WordPress. Als zo’n plugin niet geïnstalleerd is dan heeft de database het namelijk zwaar. Zo wordt een website vooral traag op het moment dat er veel verkeer is, iets wat je natuurlijk wilt voorkomen.

Verder werkt gebruikmaken van Accelerated Mobile Pages (AMP) ook. Dit zijn lichtere versies van webpagina’s die snel laden op mobiel. Waarschijnlijk geeft Google deze pagina’s in de toekomst een flink SEO-voordeel. Er zijn verschillende plug-ins voor AMP.

Een index-probleem identificeren

Je kunt een schatting krijgen van hoeveel pagina’s er voor de jouwe indexeren. Dit kan door site: gevolgd door jouw domeinnaam in Google in te voeren, dus site:mijndomein.nl. Als er veel pagina’s voor de jouwe eindigen, is dat een signaal dat er iets mis is.

Maak content delen eenvoudig en aantrekkelijk

Social media is niet direct van invloed op de positie, maar content wordt wel een stuk zichtbaarder. Indirect is er wellicht wel invloed, door onder andere meer verkeer. Daarom moet je het makkelijk en aantrekkelijk maken om content te delen. Bijvoorbeeld de knoppen voor social media op een zichtbare plek plaatsen helpt. Deel ook zelf jouw artikelen op sociale netwerken.

Content updaten

Met updates blijft content niet alleen actueel en relevant, maar maak je het ook interessanter voor Google om te ranken. Een case study van Ahrefs toonde aan dat een oude plaatsing na een update 468 procent meer pageviews kreeg.

Een boost voor jouw beste content

Op bepaalde content ben je trotser dan op de andere. Je kunt jouw beste content dan ook een boost geven, door een aantal interne links naar pagina’s met een hoge URL Rating. Het is mogelijk om met Google Search Console pagina’s te vinden die profiteren van enkele interne links. Zoek hier naar keywords met flink wat impressies en een gemiddelde zoekpositie van 11+.

Meer tips

Dit zijn niet de enige trucs die je toe kan passen om hoger te eindigen in de zoekresultaten. Eerder verscheen er op Techzine al een artikel met tips. Om nog meer verkeer op jouw website te krijgen, zullen er nog een aantal SEO-tips op de website verschijnen. Hou de website dus goed in de gaten om nog wat SEO-optimalisatie door te voeren.