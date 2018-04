Hoe verwijder ik mijn bedrijf op Facebook definitief?

Heb je geen zin meer dat je bedrijf op Facebook staat? Je kan je bedrijf, net als je persoonlijke account, op elk moment van Facebook verwijderen. Enig nadeel is dat het bijzonder hardnekkig is. We laten je zien welke stappen je moet doorlopen om je bedrijf te verwijderen.

Allereerst is het belangrijk dat je beheerder bent van je bedrijfspagina. In tegenstelling tot je persoonlijk profiel, kan je niet zomaar een bedrijfspagina verwijderen zonder de nodige rechten daartoe te hebben. Om te kijken of je de juiste rechten hebt, log je eerst in op Facebook en klik je rechts bovenaan op het kleine pijltje naar onder. Kies het bedrijfsprofiel dat je wil verwijderen, en kies daarna Instellingen rechts bovenaan.

Kies hier in de linkerbalk Paginarollen en kijk of er onder je naam Beheerder staat. Eender welke andere rol (Redacteur, Moderator, Adverteerder, Analist, Livebijdrager) heeft niet de rechten om de pagina te verwijderen.

Klik daarna links bovenaan op Algemeen. Nu zie je in de centrale kolom onderaan de optie Pagina downloaden of Pagina verwijderen. Voordat je het verwijdert, is het misschien nuttig om de pagina te downloaden om zo alle gegevens op je computer te zetten van je bedrijf. Mochten er nog belangrijke foto’s op staan ofzo, dan heb je die ineens binnen. Klik op Bewerken en kies Pagina Downloaden. Bevestig met Aan de slag en Download starten om een zip-bestand binnen te halen met alle gegevens.

Tijd om je verbinding met Facebook door te knippen. Dat kan op twee manieren. Ofwel maak je je pagina ongedaan zodat niemand ze nog kan zien, maar blijf jij nog altijd wel alles zien op Facebook. Klik dan op Publicatie ongedaan maken onder Pagina verwijderen om je bedrijf onzichtbaar te maken op Facebook.

Heb je het er echt helemaal mee gehad? Klik dan onder Pagina verwijderen nogmaals Verwijderen. Je krijgt nu een heel duidelijke melding dat de pagina 14 dagen lang beschikbaar is voor herstelling. Pas daarna kan je de pagina definitief verwijderen. Vink Publicatie van deze pagina ongedaan maken aan als je de pagina in die 14 dagen niet meer vindbaar wil maken. Bevestig met Pagina verwijderen.

Vanaf nu is het belangrijk dat je niet meer op die pagina gaat, ondanks dat die nog steeds aan je profiel gekoppeld is. Van zodra je dat doet, staat je pagina terug actief en moet je opnieuw 14 dagen wachten tot je je Facebookpagina kan verwijderen. Herhaal bovenstaande stappen, tot je definitief niet meer op Facebook te zien bent.