Tim Cook: Apple blijft gewoon desktop-computers maken

Computers

Hoewel Apple het afgelopen jaar geen nieuwe desktop-Macs heeft geïntroduceerd, zal Apple wel binnenkort met nieuwe apparaten gaan komen, de vraag is alleen wat voor desktop-computers er zullen worden gepresenteerd. Apple heeft de iMacs, Mac Mini’s en Mac Pro’s al geruime tijd geen upgrades meer gegeven. Op internet circuleert nu het gerucht dat Apple volledig over zou willen stappen op iOS-apparaten.

Dat lijkt echter niet te kloppen, want Techcrunch heeft de hand weten te leggen op een interne memo van Tim Cook. Hij schrijft het volgende: “Sommige mensen in de media hebben de vraag opgeroepen, of we nog wel toegewijd zijn aan het maken van desktops. Mochten daar twijfels over bestaan binnen onze teams: laat me dan heel duidelijk zijn. We hebben geweldige desktops in de planning. Niemand zou zich daar druk om moeten maken.”

Apple zal niet stoppen met het maken van desktops, omdat sommige mensen ze volgens Cook cruciaal vinden. Dat komt dan vooral door bijvoorbeeld de schermgrootte, het geheugen en de grotere opslagcapaciteit, die ze “erg belangrijk en soms zelfs van kritisch belang” maken voor klanten.

Toch duurt het wel erg lang voordat Apple met nieuwe versies van de Macs komt. Veel mensen hadden verwacht dat Apple met de lancering van de vernieuwde MacBook Pro in oktober en een verbeterde MacBook afgelopen lente, ook de andere Macs onder handen zou nemen. Dat bleek er niet in te zitten, maar zal dus vermoedelijk in de nabije toekomst wel gaan gebeuren. Het wachten is nu op de iMac 2017, Mac Pro 2017 en Mac Mini van 2017.