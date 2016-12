Grote zorgen privacywaakhonden over nieuw beleid Google

Business

Privacygroepen hebben in de Verenigde Staten bij de FTC een klacht ingediend tegen Google. De klacht gaat over recente veranderingen die Google aanbracht in zijn privacyvoorwaarden, waardoor het bedrijf voortaan bepaalde gegevens uit verschillende diensten kan combineren.

De klacht werd door de Consumer Watchdog en Privacy Rights Clearing House ingediend, en stelt dat Google een soort ‘superprofielen’ maakt op basis van alle gegevens van gebruikers van zijn diensten. Zo zou het de gebruikersactiviteiten op Android-smartphones, goed voor 88 procent van de totale smartphonemarkt combineren met “gegevens van elke website die Google Analytics gebruikt, YouTube video’s plaatst of advertenties van DoubleClick of Adsense heeft.”

Google zou volgens de klacht bewust telkens kleine veranderingen hebben aangebracht in de voorwaarden van zijn diensten, om gebruikers niet teveel tegen het hoofd te stoten. In ruil voor het opofferen van privacy, bood Google telkens weer kleine nieuwe diensten aan. Met het nieuwe beleid dat Google op 28 juni onthulde, zou Google “het laatste beetje privacy stilletjes verwijderd” hebben.

In juni kondigde Google aan dat gebruikers meer controle kregen over de gegevens die het bedrijf over ze verzamelt en hoe die gebruikt worden. Maar tegelijk besloot het bedrijf meer gegevens te gebruiken, om zo relevantere aanbiedingen te tonen. Daarvoor wordt ook data van DoubleClick gebruikt, terwijl Google bij aankoop van dat bedrijf in 2008 nog expliciet liet weten dat niet te zullen doen.

Het is niet de eerste keer dat Google in opspraak komt rond zijn privacyvoorwaarden. In 2012 introduceerde het bedrijf bijvoorbeeld een nieuw beleid, waarbij gebruikers die ingelogd waren het bedrijf toestonden ze actief te volgen en gegevens te combineren. Het leidde tot een onderzoek en een boete van 22,5 miljoen dollar.

De privacygroepen hebben de FTC nu opgeroepen wederom onderzoek te doen en Google te verbieden de uiteenlopende gegevens te combineren.