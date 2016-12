Forse verliezen voor Uber in derde kwartaal 2016

Business

Uber, de Amerikaanse taxi-app, publiceert geen gegevens over zijn omzet. Dat hoeft ook niet, want het bedrijf is niet beursgenoteerd. Wat het wel doet, is zijn omzet presenteren tegenover investeerders. Dat heeft het afgelopen week gedaan, want de financiële gegevens van afgelopen kwartaal zijn nu uitgelekt.

Gebruikers van Uber – dus het gaat om de gecombineerde waarde van alle taxiritjes – hebben afgelopen kwartaal 5,2 miljard euro betaald. In het tweede kwartaal was dat nog 4,81 miljard euro en het kwartaal daarvoor 3,66 miljard euro. Er is dus een duidelijke weg naar boven te zien, maar tegelijk verdient Uber niet genoeg geld om winstgevend te zijn.

Het bedrijf betaalt namelijk flinke bedragen aan zijn chauffeurs, waardoor de omzet voor Uber lager uitvalt. Zo verdiende het in het eerste kwartaal 924 miljoen euro, in het tweede kwartaal 1,06 miljard euro en in het derde kwartaal 1,64 miljard euro.

Het verliest over het derde kwartaal kwam uit op zo’n 770 miljoen euro volgens bronnen van onder meer Bloomberg. Dat is meer dan in de eerste twee kwartalen, die gezamenlijk goed waren voor een verlies van 1,16 miljard euro. Daarmee is het bedrijf hard op weg naar een totaal verlies van meer dan 2,8 miljard euro dit jaar. Een jaar geleden was dat verlies nog 1,93 miljard euro.

Het verlies komt onder meer voort uit grote investeringen en het opzetten van nieuwe diensten. Uber doet namelijk onderzoek naar zelfrijdende auto’s en wil daar snel stappen in maken om minder chauffeurs te hoeven laten rijden. Tegelijk werkt het aan bezorgdienst UberEats. Dat soort investeringen zorgen ervoor dat het bedrijf, ondanks groeiende omzet, nog altijd verlies draait.

Voorlopig zal het bedrijf dat nog kunnen hebben. De totale waarde van Uber wordt namelijk geschat op 65 miljard euro en bij investeringsrondes haalde het in totaal 12,5 miljard euro op.