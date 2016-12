EIZO introduceert EIZO Flexscan EV2780 een 27 inch monitor met USB Type-C

Computers

EIZO heeft vandaag een nieuwe monitor gepresenteerd, het gaat om de EIZO EV2780, een 27 inch-monitor met een resolutie van 2560 x 1440 pixels. Wat deze monitor uniek maakt in het produictportfolio van EIZO is dat het de eerste monitor is met een USB Type-C aansluiting waardoor die eenvoudig kan worden aangesloten op de nieuwe MacBooks van Apple, maar natuurlijk ook nieuwe Windows-laptops die over de nieuwe USB-poort beschikken.

De verwachting is dat de nieuwe USB Type-C poort komend jaar zijn echte doorbraak gaat krijgen en dat we dan in versneld tempo afscheid gaan nemen van alle oudere aansluitingen, zoals de oude USB-poorten, maar ook Displayport- en HDMI-aansluitingen. USB Type-C biedt namelijk alle functionaliteiten die de gebruiker maar nodig kan hebben in één poort en één kabel. Vandaar ook monitorfabrikanten er goed aan doen om de nieuwe poort snel te omarmen, zodat er wat keuze komt in verschillende monitoren.

Met de nieuwe EIZO FlexScan EV2780 kan je de monitor aansluiten via de USB Type-C aansluiting, in het geval van een laptop kan die ook worden opgeladen via deze kabel tot een maximum van 30 Watt. De monitor voorziet de laptop dus van stroom, terwijl er tegelijk een data- en videosignaal mogelijk is van de laptop naar de monitor. Zo kan het geluid van een aangesloten laptop worden afgespeeld via de ingebouwde 1 Watt luidsprekers. EIZO heeft er niet voor gekozen om ook nog een USB-Hub in de monitor te bouwen, maar in theorie had dat ook nog gekunnen.

De schermresolutie van deze monitor is 2560 x 1440 pixels, de contractratio is volgens EIZO 1000:1 en de kijkhoek is 178 graden. EIZO heeft gekozen voor een extreem dunne behuizing van slechts 1mm waardoor je niet echt bezels hebt rond het scherm. Verder is er ondersteuning voor picture-by-picture, dat kan via de extra HDMI of Displayport-aansluiting die ook nog op de monitor is te vinden. Alles bij elkaar is dit volgens EIZO een zeer geschikte zakelijke monitor.

De monitor komt beschikbaar in het zwart en het wit voor 999 euro. De monitor zal in januari leverbaar zijn.