Twitter sluit kantoor in Amsterdam

Business

Twitter gaat in het kader van zijn nieuwste bezuinigingsronde het kantoor in Amsterdam sluiten. Ook heeft CTO Adam Messinger besloten het bedrijf te verlaten en is hij de volgende in een lange reeks van leidinggevenden bij Twitter die ermee stoppen.

Vanuit het kantoor in Amsterdam verkocht Twitter met name advertenties voor de Benelux. Er zouden volgens een anonieme bron van de NOS zo’n veertien mensen werken. Zij komen niet zonder werk te zitten en zouden aan de slag kunnen voor onder meer BrandDeli, een bedrijf dat de advertenties voor Twitter in de Benelux gaat verkopen.

Afgezien van het nieuws rond de bezuiniging in Nederland, is er ook nog het bericht dat CTO Adam Messinger vertrekt. Hij nam in 2013 de leiding over het productteam over, maar verlaat het schip nu al. De medewerkers die voorheen onder Adam Messinger stonden, zullen nu direct gaan rapporteren aan CEO Jack Dorsey.

Messinger is niet bepaald de eerste, want eerder al besloot COO Adam Bain op te stappen. Daarmee lijkt er een heuse exodus gaande te zijn van voorname figuren binnen het bedrijf. Daar komt nog het ontslag van 9 procent van de totale werknemerskracht bij.

Op dit moment werkt Twitter eraan de organisatie te “stroomlijnen” en elke divisie moet direct gaan rapporteren aan CEO Jack Dorsey. Dat het productteam van Messinger nu direct aan Dorsey rapporteert, is de eerste stap in die richting.