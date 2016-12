Gerucht: macOS heeft geen ontwikkelteam meer

Business

Apple-baas Tim Cook maakte onlangs nog duidelijk dat zijn bedrijf veel aandacht blijft steken in de ontwikkeling van nieuwe Mac-modellen. Maar een nieuw gerucht stelt dat er veel minder aandacht is voor de Mac-producten dan het bedrijf naar buiten toe communiceert.

Anonieme bronnen van het doorgaans betrouwbare zakenblad Bloomberg omschrijft de situatie binnen het Mac-team van Apple. “Interviews […] onthullen dat de Mac veel minder aandacht krijgt dan voorheen het geval was. Ze zeggen dat het Mac-team de strijd verloren heeft met de ontwerpgroep van [Jonathan] Ive en het softwareteam van het bedrijf.”

Problematisch zou volgens de medewerkers van Apple onder meer zijn dat er geen richting meer te bespeuren valt bij het management van de afdeling. Ook vertrekken belangrijke mensen binnen het Mac-productteam, wat ervoor zorgt dat technische uitdagingen die opkomen bij het bouwen van de laptops, minder makkelijk opgelost worden.

Daar komt nog bij dat Apple geen afzonderlijk softwareteam meer heeft voor macOS, het besturingssysteem van de Mac-producten. “Er is nu nog maar één team overgebleven en de meeste medewerkers geven prioriteit aan iOS.” Dat leidde onder meer tot een recente softwarebug, die ertoe leidde dat Apple uit macOS de batterij-indicatie schrapte.

Dat is overigens niet het enige probleem dat Apple tegenkwam bij de ontwikkeling van de nieuwe MacBook Pro. Daarvan kwam onlangs een nieuwe versie uit, waarvoor er twee testmodellen ontwikkeld werden. Het ene testmodel had gloednieuwe batterijtechnologie, waarbij de vorm was aangepast om de andere componenten heen, terwijl het andere model een traditionele batterij had. Doordat er onvoldoende mensen in het Mac-team zitten, zou uiteindelijk de traditionele batterij gebruikt moeten worden, wat weer zorgde voor vertragingen.

Het bericht van Bloomberg stelt dat het illustratief is voor de huidige situatie binnen Apple. Er zou niet genoeg richting meer gegeven worden en dat leidt tot problemen met de ontwikkeling van producten.